Händler zufrieden: Viel Andrang auf dem Ostermarkt in Bad Tölz

So voll wie heuer war es selten auf dem Tölzer Ostermarkt. Rekordverdächtig war der Besuch am verkaufsoffenen Sonntag.

Bad Tölz–Der Ostermarkt in der Tölzer Marktstraße erfreut sich auch heuer wieder reger Beliebtheit. Vor allem am vergangenen verkaufsoffenen Sonntag strömten die Besucher, berichten Standbetreiber und Geschäftsinhaber.

„Die Stadt war voll“, sagt Anja Meister, die an ihrem Stand Dufthölzer und Windspiele verkauft. Ausschlaggebend dafür war sicher das durchwachsene Wetter – der regengraue Himmel habe viele Kunden zu einem Bummel in die Altstadt gelockt. „Und es war trocken“, sagt Meister. Robert Hatzl, der an seinem Stand unter anderem Kräuterkissen verkauft, pflichtet Meister bei: „Es war nicht zu kalt, aber es war auch kein schöner Tag. Da sind die Menschen nicht in die Berge, sondern zum Einkaufen gegangen.

Andrang auf dem Ostermarkt in Bad Tölz: „So gut wie am Sonntag war es noch nie“

„So gut wie am Sonntag war es noch nie“, sagt auch Annemarie Baldessarini. Nach vier Jahren Pause hat sie in Bad Tölz wieder ihren Stand aufgebaut und verkauft dort regional hergestellte Handspieltiere vom Hasen bis hin zum Koalabär. Sie habe sich sehr über das Wiedersehen mit ihren Stammkunden gefreut, so Baldessarini.

Der verkaufsoffene Sonntag war bislang der beste Tag des Markts, da sind sich alle befragten Verkäufer einig. Auffallend sei vor allem die hohe Zahl an Besuchern aus Österreich gewesen.

Insgesamt gesehen ist es jedoch noch schwierig, eine Gesamtbilanz des Markts zu ziehen. Im Vergleich zu 2018 sei das Interesse der Kunden „gleichbleibend gut“ sagt zum Beispiel das Ehepaar Brandau, das an seinem Stand handgravierte Speisebretter verkauft. Und bei Christiane Bürkle, die Ostergestecke, Klangschalen und Silberschmuck im Angebot hat, läuft es „etwas besser als im Vorjahr“. Auch die Geschäfte selbst profitieren vom Ostermarkt, zum Beispiel das Schuhgeschäft „Stammhaus Mayr“. Während des Markts würden mehr Kunden kommen, vor allem am verkaufsoffenen Sonntag waren es viele, berichtet eine Mitarbeiterin.

Warum ist der Markt so beliebt? „Das Ambiente und die Innenstadt in Tölz sind einfach sehr schön“, sagt Kristyna Seebauer, die an ihrem Stand Ostereier verkauft und dafür jeden Tag eine Fahrt von 40 Kilometern auf sich nimmt. Der Markt habe sich bewährt, sagt Seebauer, auch bei den Verkäufern.

Noch bis zum 22. April kann man täglich von 11 Uhr bis 18 Uhr an über 30 Ständen Osterdeko, Handwerksartikel oder Essen kaufen. Am Karfreitag ist der Markt geschlossen.

