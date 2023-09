Nach Hagel-Unwetter: Versicherer im „Notfallmodus“ – Gemeinden am „Rand der Handlungsfähigkeit“

Von: Vinzent Fischer

Der Schock sitzt noch immer tief: Nach dem Hagelunwetter vom Samstag halfen Rettungskräfte dabei, an zahllosen Gebäuden beschädigte Dächer abzudecken. Eine Übersicht über das Ausmaß der Schäden gewinnen die betroffenen Gemeinden erst nach und nach. © Technisches Hilfswerk Geretsried

Nach dem schweren Hagel-Unwetter vom Samstag ziehen Gemeindevertreter eine erste Schadensbilanz. Auch die Versicherer arbeiten unter Hochdruck.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Auch sechs Tage nach dem schweren Hagel-Unwetter vom Samstag sind die Aufräumarbeiten zwar größtenteils abgeschlossen, doch das ganze Ausmaß der Zerstörung ist noch nicht absehbar. Auch an gemeindeeigenen Grundstücken sind viele Schäden entstanden. Für die Versicherer im Landkreis gibt es einiges zu tun.

Hagel-Unwetter im Tölzer Land: Versicherungen arbeiten unter Hochdruck

Stand Mittwoch seien 350 Meldungen von Versicherungsfällen eingegangen, erklärt Alexander Potzka von der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen. „Seit Montagvormittag laufen die Besichtigungen. Begonnen wurde mit besonders großen und schweren Schäden. Auch Drohnen werden eingesetzt“, so Potzka. Das ermögliche „eine schnelle und effiziente Erfassung der Schäden“. Kollegen seien sogar vorzeitig aus dem Urlaub zurückgekommen.

Auch beim Maschinenring Wolfratshausen gehen aktuell einige Meldungen ein. „Im Moment können wir erst einmal nur die Schadensaufnahme und die Meldungen machen“, sagt Gabriele Doll, Leiterin der Versicherungsabteilung. Um die Höhe der Schäden abzuschätzen, sei es noch zu früh. „Keiner hat bis jetzt die Zeit gehabt, Rechnungen zu schreiben. Wir befinden uns immer noch im Notfallmodus.“ Die Versicherungskammer Bayern spricht in einer ersten Schätzung von einem „zweistelligen Millionenbetrag“.

Schadensminderung ist „sogar erforderlich“: Diese Maßnahmen dürfen ergriffen werden

Die Versicherung müsse schnellstmöglich informiert werden. „Wir empfehlen, viele Bilder von den Schäden und dem Umfeld zu machen, damit die Versicherer sehen, wie es wirklich war“, so Doll. Es gilt zudem, den Schaden, so weit es geht, zu mindern, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu begeben. Das sei „nicht nur gestattet, sondern sogar erforderlich“, informiert Potzka. „Es dürfen alle Maßnahmen ergriffen werden, die dazu beitragen, dass der Schaden nicht größer wird.“ Konkret könne man Dächer abdecken, zerstörte Fenster provisorisch verschließen oder Regenwasser abpumpen.

Viele Betroffene hätten allerdings keine Versicherung, die die Folgen des Hagel-Unwetters abdeckt, befürchtet Doll. Damit ein Schaden an Gebäuden geltend gemacht werden kann, müssten Betroffene gegen die Gefahr „Sturm/Hagel“ versichert sein, sagt Alexander Potzka. „Der vereinbarte Leistungsumfang der Gebäudeversicherung ist entscheidend.“

Benediktbeuern nach Unwetter unter Schock: „Das bringt uns an den Rand der Handlungsfähigkeit“

Am schlimmsten erwischt hat es die Gemeinde Benediktbeuern – das gilt auch für die gemeindlichen Liegenschaften. Am wenigsten beschädigt sei noch das Rathaus, dort sei „nur eine Scheibe zerbrochen und die Fassade an der Westseite beschädigt“, sagt Rathaus-Geschäftsleiter Michael Herrmann. Schwer in Mitleidenschaft gezogen ist dagegen der Kindergarten. Das Dach sei bereits vor dem Unwetter sanierungsbedürftig gewesen und jetzt so stark zerstört, dass die Gemeinde gar nicht wisse, „ob und wie man das noch erhalten kann“. Dennoch könne der Kindergarten am Montag wieder öffnen. Das Schwimmbad sei inzwischen so weit wiederhergestellt, dass man es wieder öffnen könne.

„Die Kosten, die auf die Gemeinde zukommen, sind immens“, schätzt Herrmann. „Das geht in die Hunderttausende.“ Mit Blick auf den Gemeindehaushalt sei er „ratlos“: Die Unwetterschäden „werden uns in den nächsten Wochen und Monaten massive Bauchschmerzen bereiten. Das bringt uns an den Rand der Handlungsfähigkeit“.

In Bichl ist „fast jedes Gebäude betroffen“, sagt Bürgermeister Benedikt Pössenbacher. Vier Photovoltaik-Anlagen der Gemeinde seien kaputt. Bis um 3 Uhr früh hätten die Aufräumarbeiten teils gedauert. Pössenbacher schwört auf den „brutal starken Zusammenhalt im Dorf“.

Unwetter-Schäden auch an Arzbacher Gemeindegrundstücken: „Insgesamt ist es katastrophal“

Auch in Arzbach hatte das Unwetter schwere Folgen. Betroffen seien Schule, Kindergarten und das Feuerwehrhaus, wo Dächer beschädigt und teils Wasser reingelaufen sei, sagt der Wackersberger Bürgermeister Jan Göhzold. Gerade die Dachplatten beim Kindergarten bereiten der Gemeinde Sorgen, da es sich dabei um eine „seltene Sorte“ handle. Die Schäden am Gemeindegrund seien „nicht ganz so dramatisch. Insgesamt ist es aber katastrophal“, sagt Göhzold.

„Beachtliche Schäden“ sind auch an den kommunalen Liegenschaften in Lenggries entstanden, so Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. „Sämtliche Dächer“ seien zertrümmert, Fassaden „stark beschädigt“ und Fenster zerstört, etwa an Heizkraftwerk und Klärwerk. „Bei der Schule sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, so Klaffenbacher. An der Kaserne gebe es hingegen „umfangreiche Schäden“. Klaffenbacher rechnet mit „erheblichen Kosten, die nicht durch eine Versicherung gedeckt sind“, etwa für Materialien. Es handle sich „sicherlich um einen sechsstelligen Betrag“.

Immerhin: Alle befragten Gemeindevertreter bestätigten, gegen die Schäden des Hagel-Unwetters versichert zu sein. Unter den Bürgern seien jedoch vereinzelte Fälle von Menschen bekannt, die keinen ausreichenden Versicherungsschutz hätten. Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen empfiehlt ihren Kunden „bereits seit Jahren die Komplettabsicherung“, sagt Alexander Potzka. Angesichts immer häufiger auftretender Wetterextreme sei dies „schlichtweg sinnvoll“. (vfi)

