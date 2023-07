Hallengebühren im Tölzer Land steigen: „Machen das nicht, um jemanden zu ärgern“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Vereine werden für die Nutzung der kreiseigenen Hallen und des Lehrschwimmbeckens künftig mehr Geld bezahlen müssen. © Karl-Josef Hildenbrand

Im Kreistag ging es noch einmal um die Erhöhung der Nutzungsgebühren für die kreiseigenen Hallen. Vereine werden künftig stärker zur Kasse gebeten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Niemand macht das, um jemanden zu ärgern. Aber wir leben in einem Rechtsstaat und da sind auch Steuerregeln einzuhalten.“ Mit diesen Worten erklärte Landrat Josef Niedermaier (FW) am Montag, warum der Landkreis die Gebühren für die Nutzung der kreiseigenen Hallen und des Lehrschwimmbeckens durch die Vereine erhöhen muss. Statt 5 Euro (brutto) werden künftig 13 Euro (netto) pro Stunde für ein Hallenteil fällig, beim Schwimmbecken sind es 29 statt 15 Euro. Wie berichtet stimmte der Kreistag am Ende mit 42:13 Stimmen für die Anhebung.

„Die allgemeine Sportförderung ist nicht Aufgabe des Landkreises, sondern der Städte und Gemeinden“

Tatsächlich gibt es mehrere Gründe, warum es keinen anderen Weg gibt. „Die allgemeine Sportförderung ist nicht Aufgabe des Landkreises, sondern der Städte und Gemeinden“, sagte Johannes Reiser aus dem Hauptamt. Die verbilligte Überlassung der Hallen – die Gebühren sind seit 2004 unverändert – sind aber genau so eine Sportförderung. Und weil der Landkreis seine Einnahmen in erster Linie über die Kreisumlage generiert, zahlen alle 21 Kommunen hier mit – egal, ob sie eine kreiseigene Halle haben oder nicht. Ein Landkreis darf sich aber durch die Kreisumlage nur diejenigen Einnahmen von den Gemeinden beschaffen, die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. Und dazu gehört eben nicht die Sportförderung. Das wurde vom Bayerischen Kommunalprüfungsverband mehrfach gerügt. Die Regierung von Oberbayern als Rechtsaufsicht habe den Landkreis zum Handeln aufgefordert, so Reiser. Komme man dieser Aufforderung nicht nach, könnte es im schlimmsten Fall passieren, dass der nächste Haushalt nicht genehmigt wird.

Auch aus steuerrechtlichen Gründen muss der Landkreis handeln

Es gibt aber auch steuerrechtliche Gründe, die den Kreis zum Handeln zwingen, wie Inge Raab-Trischberger aus der Kreisfinanzverwaltung erläuterte. Die Überlassung der Hallen findet im Rahmen eines steuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art statt. „Es ist ein Segen, dass wir als Unternehmen anerkannt sind“, sagte Raab-Trischberger. Das führe nämlich zu einer erheblichen Steuerentlastung. „Das darf man auf keinen Fall aufs Spiel setzen“, sagte CSU-Fraktionschef Martin Bachhuber. „Das hat uns große Summen gespart.“

Allerdings sehen Gerichte diese Unternehmereigenschaft nur als erfüllt an, wenn zumindest ein gewisser Prozentsatz der Ausgabe durch Einnahmen gedeckt wird. Und bei den Hallen liegt der Kreis momentan bei dieser Kostendeckungsquote nur bei etwa 8 Prozent. Werde hier nicht sofort gehandelt, müsse der Landkreis den Vorsteuerabzug zurückzahlen. „Eine knappe Million steht auf der Kippe“, sagte Raab-Trischberger,

Auch ein direkter Zuschuss des Landkreises an die betroffenen Vereine ist nicht möglich

Die SPD-Fraktion hatte in einem Antrag darum gebeten, Wege zu suchen, wie die zusätzliche Belastung der Vereine ausgeglichen werden kann. Aber diesen Weg gibt es einfach nicht. „Wir können keinen direkten Zuschuss gewähren“, sagte die Steuerexpertin. Das wäre nämlich wieder eine Sportförderung, die eben nicht über die Kreisumlage finanziert werden darf. Aber es gebe doch einige Landkreise, die das über freiwillige Leistungen finanzieren, argumentierte Fritz Meixner (SPD). „Die hatten aber auch noch nie eine Klage gegen die Kreisumlage. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig“, erinnerte Niedermaier an 2009. Damals ging es um das Finanzdebakel unter anderem beim Bau der „Schnecke“ auf der Flinthöhe. Der einzige Weg, die Vereine zu entlasten, führe über eine Sportförderung durch die jeweilige Gemeinde. Und insgesamt, so Niedermaier, gehe es hier um 70 000 Euro an Mehrbelastung bei den drei großen Sportvereinen in den Städten, „die die Kommunen gewähren können“.

Kritik am zeitlichen Ablauf: „Hätten Jahre gehabt, um Lösung zu suchen“

Also er könne sich nicht vorstellen, „dass wegen der Sportförderung jemand gegen die Kreisumlage klagt“, sagte Klaus Barthel (SPD) und bat noch einmal darum, einen Ausgleich zu schaffen. „Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Sie dem Sachvortrag zugehört haben“, antwortete der Landrat. Es gebe keine Möglichkeit. „Und ich werde Ihnen hier keinen rechtswidrigen Zuschuss empfehlen.“

Manuel Tessun (ÖDP) wurmte der zeitliche Ablauf. Man wisse doch schon länger um das Problem. „Wir hätten seit fünf, sechs Jahren die Möglichkeit gehabt, eine Lösung zu suchen. Jetzt setzt man uns die Pistole auf die Brust und lässt die Vereine im Wasser stehen.“ Dass die Erhöhung „schmerzhaft“ ist, stellte Grünen-Fraktionschef Klaus Koch gar nicht in Abrede. „Aber ich habe keinen Vorschlag, wie wir darum herum kommen.“ Es bleibe nur der Appell an die Städte und Gemeinden, „die Vereine zu unterstützen“. Dass die Erhöhung notwendig ist, „ist nachvollziehbar“, sagte Klaus Heilinglechner, FW-Kreisrat und Wolfratshauser Bürgermeister. Für die drei Städte wäre es schön, wenn es bei der Vereinsförderung eine gemeinsame Lösung mit den umliegenden Gemeinden gebe, aus denen sicher auch Sportler die Hallen in den Städten nutzen würden.

Zwischenzeitlich ging es noch um die Frage, ob nicht doch eine geringere Erhöhung denkbar wäre. Ist es aber nicht. „Das ist das, was der Prüfungsverband vorgibt“, sagte Johannes Reiser. Halte man sich nicht daran, „können wir darauf warten, dass man uns das um die Ohren haut“.

