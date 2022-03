Hamsterkäufe in Tölzer Läden: Große Nachfrage nach Speiseöl und Mehl

Von: Felicitas Bogner

Kaspar März (57) Edeka-Unternehmer © März

Kaspar März betreibt vier Edeka-Supermärkte im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine tätigen einige Kunden wieder Panikkäufe.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Schaut man sich in manchen Supermärkten um, fühlt man sich um zwei Jahre zurückversetzt. In die Zeit, als die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen zu Hamsterkäufen führten. Auch jetzt gibt es trotz fleißiger Mitarbeiter in den Filialen wieder leere Regale. Dieses Mal stürzen sich die Panikkäufer allerdings nicht auf Toilettenpapier. Der Auslöser ist auch nicht Corona, sondern der Krieg Russlands in der Ukraine. Kunden befürchten, dass in diesen Ländern produzierte Waren und exportierte Güter, wie Getreide oder Sonnenblumenöl, knapp werden könnten. Das spürt auch Kaspar März, Inhaber der Edeka-Filialen in Bad Tölz, Lenggries, Benediktbeuern und Ascholding.

Herr März, gibt es in Ihren Länden auch wieder leergeräumte Regale?

Ja, in der Tat wurde bei gewissen Produkten wieder gehamstert. Noch ist in den Lagern aber alles verfügbar. Unser Warenbestellsystem braucht allerdings etwas Zeit, um die aktuelle Entwicklung zu bemerken und die Bestellung entsprechend anzupassen. Daher sind in meinen Filialen ein paar Produkte in den vergangen Tagen vergriffen gewesen.

Um welche Produkte geht es?

Vor allem handelt es sich um Sonnenblumenöl und Rapsöl. Aber auch die Käufe von Zucker und Mehl haben deutlich zugenommen. Dazu wurden viele Nudeln gekauft, jedoch hatten wir noch keine leeren Regale. Speiseöl haben wir nun auch wieder neues reinbekommen.

Raten Sie aktuell zu großen Vorratskäufen?

Nein. Sich einen kleinen Vorrat anzulegen und diesen auch aufzufüllen, ist sehr wohl ratsam. So, dass man im Zweifel mal eine Woche ohne frischen Einkauf auskommen würde. Aber ich rate davon ab, alles in riesigen Mengen zu kaufen. Daher haben wir nun auch wieder angefangen, gewisse Produkte pro Einkäufer zu rationieren. Wir geben beispielsweise vom Speiseöl nur maximal fünf Flaschen pro Person und Einkauf raus.

