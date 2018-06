Hand in Hand mit den National-Spielern

Katharina Weber ist zehn Jahre alt und bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland dabei: Die Tölzerin, die selbst beim SV Bad Tölz und in Waakirchen Fußball spielt, ist eines von vier Einlauf-Kindern aus Deutschland, die die National-Spieler vor großer Kulisse auf das Feld begleiten – am liebsten an der Hand von Manuel Neuer.

Bad Tölz/Moskau– Katharina Weber konnte es erst gar nicht fassen. Sie war tatsächlich ausgewählt worden. Als eines von nur vier Kindern in Deutschland darf sie die Spieler der Nationalmannschaft vor der Partie gegen Mexiko am 17. Juni auf das Feld begleiten. „Ich war komplett überrascht, dass dieser Traum in Erfüllung gegangen ist“, sagt die zehnjährige Tölzerin. „Aber dann hab’ ich mich natürlich riesig gefreut.“

Dazu hat sie allen Grund. Die Münchner Agentur „Sports and Media“, über die die Bewerbung gelaufen ist, ermöglicht den Kindern eine ganze Woche lang den Aufenthalt in Moskau bei der Weltmeisterschaft. Weber ist mit ihrer Mutter Simone bei Pressekonferenzen dabei, bekommt eine Stadtführung durch Moskau, kann sich bereits im Vorfeld das Luzhniki Stadion anschauen. „Wir erleben bestimmt viel, die Stadt ist anscheinend sehr groß und vielfältig. Ich bin gespannt auf das Stadion – und die U-Bahn-Haltestellen sollen cool sein“, sagt Weber begeistert. Höhepunkt ist dann ihr großer Auftritt vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko.

Weber ist schon jetzt aufgeregt, was sie erwartet. „Vor allem, weil ich die Fußballer zurzeit so oft im Fernsehen sehe und gespannt bin, wie es ist, sie live zu erleben.“ Hautnah, Hand in Hand. Am besten fände sie es, mit Torhüter Manuel Neuer einzulaufen. „Aber mit jedem anderen Spieler ist es natürlich auch ein besonderes Erlebnis.“

Eines, das die Zehnjährige noch nicht annähernd hatte – auch wenn sie dem Sport eng verbunden ist. Seit vier Jahren spielt Weber selbst beim SV Waakirchen-Marienstein Fußball. Seit der zurückliegenden Saison kickt sie parallel dazu auch bei der neu gegründeten Mädchen-Mannschaft des SV Bad Tölz. Doch mit den Idolen ihres Sports bei einer Weltmeisterschaft zusammen einzulaufen – das hätte sie sich nicht träumen lassen. Das toppt alles. Diesem Moment fiebert die Schülerin bereits entgegen. „Der Moment, wenn ich beim Einlaufen mit den Nationalspielern den Rasen betrete, das wird unglaublich.“

Sie hatte Riesenglück. Nach welchen Kriterien die Kinder ausgewählt wurden, weiß Mutter Simone Weber nicht. „Vielleicht hat es geholfen, dass sie selbst Fußball spielt.“ Es war die letzte Chance für die Zehnjährige, als Einlaufkind bei einer WM dabeizusein: Am Montag nach dem Spiel feiert Weber ihren 11. Geburtstag. Und nur Kinder bis zehn Jahre kamen in die Auswahl. „So werden wir halt Geburtstag in Moskau feiern“, sagt Simone Weber, die sich ebenfalls auf die Reise freut. Am Dienstag geht’s los. Dann wird Katharina Webers Traum Wirklichkeit.