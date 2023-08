„Das ist eine Katastrophe“: Nachwuchssorgen im Handwerk – Zahlreiche Ausbildungsstellen unbesetzt

Von: Vinzent Fischer

Auch die Bäcker müssen um Nachwuchs bangen: Der Tölzer Bäckermeister Michael Detter (li.) – mit Azubi Korbinian Gerg (16) – hat für das neue Ausbildungsjahr keinen Lehrling gefunden. © Pröhl

Fachkräftemangel im Landkreis: Noch immer sind zahlreiche Ausbildungsstellen in den Betrieben unbesetzt. Wenn überhaupt noch welche angeboten werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Betriebe im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen suchen weiter nach Auszubildenden. 353 Berufsausbildungsstellen waren im Juli noch unbesetzt, teilt die Arbeitsagentur mit. Dem gegenüber stünden 98 als unversorgt gemeldete Bewerber. „Ausbildung und Fachkräftesicherung haben für die Unternehmen eine außerordentlich hohe Bedeutung“, erklärt Renate Waßmer, IHK-Vizepräsidentin und Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Bad Tölz-Wolfratshausen.

„Unsere heimischen Betriebe aus Handel, Industrie und Dienstleistung wollen angesichts der sich zuspitzenden Arbeitskräftelücke auch weiterhin möglichst viele junge Frauen und Männer ausbilden.“ Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen sei groß, doch es gebe „bei weitem nicht genug Bewerberinnen und Bewerber für alle Stellen“.

Schreiner trotz Mangel optimistisch

Das gilt auch bei den Schreinern. „Wir konnten die letzten Jahre nicht mehr alle Stellen besetzen“, sagt Josef Oswald, Obermeister der Schreiner-Innung Miesbach/Bad Tölz-Wolfratshausen. Normalerweise gebe es jedes Jahr knapp 50 Absolventen des Berufsgrundschuljahrs, die anschließend ihre Schreinerlehre beginnen. Aktuell seien es nur 25. Begründet sieht Oswald das vor allem in der Corona-Pandemie. Damals hätten die Schreiner weniger Werbung für ihren Beruf machen können.

Optimistisch stimmt den Obermeister, dass sich dieses Jahr bereits 30 zukünftige Schreinerlehrlinge für das Berufsgrundschuljahr angemeldet haben. Er hofft außerdem auf Quereinsteiger, die zumindest einen Teil der Lücke füllen. „Die letzten Jahre haben wir immer mehr Ausbildungsstellen als Lehrlinge“, erinnert er sich, „aber wir kriegen schon noch ordentlich was zusammen.“

Bei den Metzgern sind die Aussichten düster

Ganz anders sieht es dagegen bei den Metzgern aus. Die Aussichten seien düster, meint Florian Holzmayr, stellvertretender Obermeister der Metzger-Innung. In seinem Betrieb habe er keinen einzigen Lehrling gemeldet, sagt er. „Das ist eine Katastrophe“, klagt Holzmayr. Auch für das kommende Jahr habe er „keine Hoffnungen mehr“. Zwar sei die Innung „immer kräftig unterwegs“, um die Werbetrommel für den Metzger-Beruf zu rühren. Dennoch hätten es die Metzger in den letzten Jahren schwer, Nachwuchs zu finden.

Auch Michael Will, Obermeister der Metall-Innung, ist verzweifelt. In seinem Handwerk schaut es genauso schlecht aus. „Es ist nicht so, wie es sein sollte“, stellt er resigniert fest. „Bei uns ist es schon extrem.“ Rund 15 Lehrlinge seien es zuletzt in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach gewesen. „Es war auch schon schlechter“, erklärt Will, doch er wisse nicht, wie lange der leichte Aufwärtstrend noch anhalte.

Wir werden links liegen gelassen.

Vor allem das abnehmende Interesse am Handwerk insgesamt bereitet ihm Sorgen. „Wir werden links liegen gelassen“, schimpft er. Die Politik müsse das Handwerk stärker fördern. Höhere Löhne würden die Berufe für junge Leute wieder attraktiver machen.

„Eine Grundlage fürs Leben“: Handwerksmeister werben für die Lehre

„Die Lehre ist eine Grundlage fürs Leben“, erklärt Anton Lugauer, Lehrlingswart der Bäcker-Innung und zugleich stellvertretender Kreishandwerksmeister. „Wichtig ist die Freude am Beruf.“ Auch die Bäcker müssten teils um Nachwuchs bangen, dabei sei die Qualität seiner Azubis heuer „sehr gut“ gewesen.

„Ganz groß zu schaffen machen uns gesetzliche Vorgaben“, so Lugauer. „Das Handwerk ist nicht mehr so euphorisch, wie es einmal war.“ Es liege an jeder Branche selbst, sich gut darzustellen. Ortsnahe Ausbildungsplätze seien wichtig, um die Anfahrtswege für die Azubis möglichst gering zu halten. (vfi)

