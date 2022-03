Handynutzung an Tölzer Schulen: Sinnvoller Gebrauch statt Verbot

Von: Felicitas Bogner

Handys sind an Schulen in Bayern verboten. Das soll ab August gelockert werden. © Roland Weihrauch

Handys haben an Schulen in Bayern derzeit nichts verloren. Eine Gesetzesänderung kann hier ab August für Lockerung sorgen. Das sagen Schulleiter im Tölzer Land dazu.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das strikte Handyverbot an Schulen in Bayern, das bisher auch in Pausen oder über Mittag gilt, soll ab August gelockert werden. Ab dann sollen Schulen selber entscheiden dürfen, ob die Schüler das Handy privat in den Pausen nutzen dürfen. Die Gesetzesänderung wurde vom Kultusministerium vor Kurzem zur Stellungnahme an die Bildungsverbände gegeben. Auf eine eventuelle Gesetzesänderung wollen viele Schulen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen noch warten, bis sie intern eine individuelle Handyregelung festlegen.

Offen gegenüber dieser Freiheit ist Christoph Strödecke, Schulleiter des Geretsrieder Gymnasiums. „Wir haben durch Homeschooling die digitalen Medien noch mal mehr in den Unterricht und das Lernen eingebaut und sind dem Thema Digitalisierung und Handy gegenüber sehr aufgeschlossen“, sagt er. Wie nach einer möglichen Lockerung in Pausen mit dem Handy an seiner Schule umgegangen werden darf, das könne er nun noch nicht final sagen. „Sobald wir Konkreteres dazu haben, wird das Thema im Elternbeirat, Schülerbeirat und unter allen Lehrern diskutiert und dementsprechend eine Lösung gefunden.“

Vernunft statt Verbote in Hohenburg

Das sieht Christoph Beck, Leiter des St.-Ursula-Gymnasiums in Hohenburg, auch so. Man könne zwar erst als Schule handeln, wenn der genaue Text der Änderung vorliegt, dennoch solle man bei einer Änderung der Hausordnung auch mit den Erziehungsberechtigten, den Lehrkräften und den Schülerinnen sprechen, sagt der Rektor. „Wir haben bislang ohnehin eher auf Vernunft gesetzt und uns bemüht, unseren Mädchen den sinnvollen Einsatz moderner Kommunikationsmittel zu vermitteln“, sagt er. Denn: „Wir halten dies für sinnvoller als Verbote, die man eventuell gar nicht überprüfen kann und sind überzeugt, dass wir auch hier ein gutes Einvernehmen finden und durchführen würden“, unterstreicht Beck. Gleiches gelte für die St.-Ursula-Mädchenrealschule, hebt deren kommissarische Rektorin Barbara Fischer hervor.

Generell sei es auch laut Strödecke bei der Nutzung von Handys und Tablets wichtig, transparente Regeln und bei Verstoß auch entsprechende Sanktionen zu kommunizieren. „Wir sind unabhängig der geplanten Lockerungen sowieso bemüht, unseren Schülern einen vernünftigen Umgang mit Handy und Co. nahezubringen“, meint er. Schüler der achten Jahrgangsstufe lernen dies in einem entsprechenden Seminar. „Dort geht es unter anderem um Urheberrecht und alle wichtigen Eckdaten zur Mediennutzung“, erklärt Strödecke.

Max-Rill-Schule: „Sinnvollen Gebrauch fördern“

Auch Alexander Göbel, Schulleiter des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums, berichtet, keine finale Lösung in dieser Frage zu haben. Er will auch die genaueren Vorgaben von Seiten des Kultusministeriums dazu abwarten. „Erst wenn diese vorliegen, insbesondere, wenn die genauen Spielräume aufgezeigt werden, innerhalb derer Entscheidungen möglich sind, können wir hier Entscheidungen treffen“, so Göbel.

Carmen Mendez, Rektorin des Max-Rill-Gymnasiums, hat hier diesbezüglich eine Zusatzherausforderung. Immerhin ist ihre Schule auch ein Internat. „Wir reglementieren, wo man es nutzen kann – und das ist einfach. Immer nur außerhalb des Lernens, Unterrichts und der Mahlzeiten“, sagt sie. „In der Unterstufe wird das Handy gegebenenfalls auch in Pausen abgelegt, aber da haben wir ohnehin mit Schülercafé und Bewegter Pause ein gut genutztes Angebot“, berichtet Mendez.

„Wir versuchen, einen sinnvollen Gebrauch zu fördern und nicht mit Verboten der sowieso praktizierten Handynutzung hinterherzulaufen.“ Dazu ist sich die Internatsleiterin auch bewusst: „Es würde bei unserem Gelände auch wenig Sinn machen.“ Noch dazu: „Wer nicht lernt oder mit dem Handy im Unterricht spielt, muss es im Internat lassen“, so Mendez.

