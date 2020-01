Der Gesetzesbrecher

Hans Söllner ist bekannt für seinen Humor, seine Anfeindungen gegenüber Obrigkeiten und seiner Liebe zu Hanf-Produkten. All das verpackt der Musiker seit vielen Jahren in seinen Liedern. Kürzlich begeisterte er damit das Publikum im Tölzer Kurhaus. Dabei fiel jedoch kein Wort über den Wahlkampf.

Bad Tölz – Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Bad Reichenhall will er bei den bevorstehenden Kommunalwahlen werden, so vermelden es seit Wochen verschiedene Medien. Leider kamen die politischen Ambitionen von Hans Söllner beim Konzert am Dienstagabend im vollbesetzten Tölzer Kurhaus nicht zur Sprache. Dafür viele andere Themen, wie man sie bei ihm auch erwartet.

Söllner betrieb diesmal allein mit seiner Gitarre Konversation mit dem Tölzer Publikum. Als er vor sieben Jahren hier schon einmal spielte, hatte er sich noch von seiner Reggae-Band „Bayermen’Sissdem“ begleiten lassen. Die Besucher jeden Alters bekamen aber im zweieinhalbstündigen Konzert ohne Pause all das geboten, was sie von einem Söllner-Konzert erwarten: Humor und Tiefsinniges, Kritik an der Obrigkeit und einfühlsame Liebeslieder, dazu Erlebnisse aus dem bewegten Leben des 64-jährigen Familienvaters, der seit Jahrzehnten wegen seiner Vorliebe für Hanf-Produkte mit den Vertretern der Gesetze auf Kriegsfuß steht.

Söllner will Oberbürgermeister von Bad Reichenhall werden

Dass dies auch weiter so bleibt, daran ließ er gleich am Anfang keinen Zweifel, als er mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn abrechnete. Keineswegs ging es da um die Organspende, sondern um die allgemeine Impfpflicht, mit der einer, der stets auf seine Individualität pocht, natürlich nicht konform geht. Und gegen die Befehlsempfänger, die ihren eigenen Verstand nicht gebrauchen, wetterte der Liedermacher in gewohnter Weise den ganzen Abend über. Söllners humorvoll vorgetragene Erlebnisse mit Polizisten, Staatsanwälten und bei der – nach dem Führerscheinentzug notwendigen – medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) beim TÜV ließen den Saal toben.

Publikum soll die nächsten 356 Tage kein Hendl essen

Doch Söllner ist natürlich nicht nur ein Spaßmacher. So forderte er seine Zuhörer auf, die nächsten 365 Tage kein Hendl zu essen, um der Tierquälerei in den Mastbetrieben Einhalt zu gebieten. Überhaupt ließ Söllner an großen Teilen der Landwirtschaft kein gutes Haar. Sie bringe Gift auf die Felder aus, „nur weil‘s erlaubt ist und es auch noch Geld dafür gibt“.

Auch interessant: Hans Söllner wurde offiziell zum Bürgermeisterkandidaten für Bad Reichenhall nominiert

Für Lacher sorgte Söllner, als er die Konzertbesucher dazu animierte, beim Anblick eines Streifenwagens der Polizei einmal auszutesten, was man sich im realen Leben noch zutraue. Wer gegen die Obrigkeit aufbegehre, der „muss sich noch blöder stellen als die“, so seine Empfehlung. Dann beendete er den begeistert aufgenommenen Abend mit seinem vielleicht schönsten Lied, der seiner Enkeltochter Lotta gewidmeten Hymne auf liebevolle Kindererziehung ohne Verbote, Zwänge und Vorschriften.

Politiker waren bisher sein Lieblings-Feindbild

Politiker waren bislang Söllners beliebtestes Feindbild. Die Konzertbesucher bei seiner Tournee können deshalb nur hoffen, dass ihm am 15. März der Sprung ins Reichenhaller Rathaus nicht gelingt.

Karl Bock

Auch interessant: Hans Söllner rechnet mit der Politik ab

Auch interessant: Stephan Zinner tritt in Bad Tölz auf: Söder-Persiflage nur am Rande