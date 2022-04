Harry G im Kurhaus Bad Tölz: Komiker lästert in Oberbayern über den Bayerischen Wald

Der Kabarettist Harry G trat zweimal im ausverkauften Kurhaus in Bad Tölz auf.

Comedy

Von Ewald Scheitterer schließen

Ein Saunagang ist wie U-Bahn-Fahren im Sommer - aber nackt. Mit Pointen wie diesen unterhielt Harry G diese Woche das Publikum im Tölzer Kurhaus. Er überraschte mit einem ungewöhnlichen Schlusspunkt.

Bad Tölz – Seine Shows sind erfrischend bissig, sein bayerischer Grant zuweilen politisch unkorrekt und seine viralen Videoclips längst Kult. Die Rede ist von Harry G, der an zwei Abenden in dieser Woche im Tölzer Kurhaus zu Gast war und sein Programm „Hoamboy“ zeigte.

Harry G im Kurhaus Bad Tölz

Der gebürtige Regensburger und Wahlmünchner Markus Stoll hatte es geschafft, dass der Musentempel der Isarstadt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen „ausverkauft“ meldete. Seit 2014 hat Harry G einen festen Platz in der deutschen Comedy-Szene, wobei er als bemerkenswert scharfer Beobachter Themen aus dem täglichen Leben auf seine ganz spezielle Art und Weise auf den Punkt bringt, zum Lachen, aber auch zum Nachdenken anregt.

Dabei schafft er es sogar, zu Kalauern, die schon zigmal über die Bühne gingen – etwa, dass die Sprache der Bewohner der Oberpfalz mit Hundegebell vergleichbar ist – einen neuen Zugang zu finden: „Wenn du in den Bayerischen Wald kommst, dann zeigt sogar dein Navi in Google Maps nur einen grünen Fleck.“ Und in diesem Landstrich würden darüber hinaus Paare mit nur einem Kind noch als unfruchtbar gelten.

Harry G nimmt austauschbare Fußgängerzonen aufs Korn

Mit „Ich hasse Camper“ entschuldigte er am Mittwoch sein erst kurzfristiges Erscheinen. Er sei auf der Fahrt nach Bad Tölz von einem solchen aufgehalten worden, der seine E-Bikes verloren hatte. Auch vom Wellness-Trend zeigte er sich nicht übermäßig angetan und verglich ein Wellness-Wochenende mit einem Ikea-Besuch. Über das „Wellnessen“ kam er dann zum Saunabesuch, dem er sehr skeptisch gegenüber steht, vor allem wegen der meist zur Schau gestellten eher unästhetischen Körper älterer Menschen: „Das ist wie U-Bahn-Fahren im Sommer, aber nackt.“

Aufs Korn nahm Harry G aber auch die derzeitige Geschäftswelt und stellte fest, dass sowohl Fußgängerzonen, als auch Einkaufszentren absolut austauschbar seien, da überall die Filialen derselben Ketten angesiedelt seien: „Wenn du einen Chinesen in der Regensburger Fußgänger-Zone kidnappst und in München wieder freilässt, wird der gar keinen Unterschied merken.“

Witzeleien zeigt in Bad Tölz neues Programm „Hoamboy“

Als Running Gag zog sich dann noch seine Kunstfigur „Alfons“ mit der unverkennbaren tiefen Raucherstimme durch das Programm. Freilich durfte auch der Online-Bestellwahn, der gerade zu Corona-Zeiten neue Höhenflüge erlebt hat, nicht fehlen.

Hier stellte Harry G allerdings fest, dass das gar keine so neue Erscheinung ist: „Was heute Zalando ist, war früher der Quelle-Katalog.“ Da es manche Frauen aber wegen der Auswahl mit den Bestellmengen durchaus übertreiben, stellte der Kabarettist fest: „Manche bekommen heute keine Päckchen, sondern Lieferungen.“

„Zugabe, ob Ihr wollt oder nicht“

„Hoamboy“, der Titel des aktuellen Programms von Harry G, ist eigentlich mehr als nur ein Wortspiel. Es ist eine exakte Beschreibung seiner Person. Auf der einen Seite ein Bayer mit Vorliebe für Tradition, auf der anderen Seite ein weltoffener und neugieriger Kosmopolit, der mit großer Leidenschaft und offenen Augen und Ohren sein jeweiliges Umfeld nach Themen durchsucht, die es „wert“ sind, auf der Bühne zerlegt zu werden. Anders als üblich auch der Schluss seines Programms. Wenn der Künstler zuerst die Bühne verlässt, um dann nach entsprechendem Applaus eine Zugabe zu geben. Harry G blieb einfach und sagte: „Bei mir gibt’s jetzt eine Zugabe, ob ihr wollt oder nicht.“

