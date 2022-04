Harte Worte und schwere Vorwürfe Franz Mayer verabschiedet sich aus dem Tölzer Stadtrat

Setzte einen Schlusspunkt: Franz Mayer. © cs

Grünen-Stadtrat Franz Mayer verabschiedet sich aus dem Tölzer Stadtrat. Dabei übt er Kritik und blickt stolz auf das Geleistete zurück.

Bad Tölz – Es wurde still, als Franz Mayer (Grüne) in der Sitzung am Dienstagabend den Schlusspunkt unter 20 Jahre Stadtratsarbeit setzte (wir berichteten). Der 62- Jährige tat dies in seinem Bericht mit harten Worten und schweren Vorwürfen. Er gehe aus zwei Gründen. Seine Mission, die Grünen zu einer echten Alternative in der Stadtpolitik zu machen, sehe er als erfüllt an. „Jetzt sollen andere übernehmen.“ In seinem Fall ist dies Nachrücker Toni Kollmeier.

Franz Mayers Nachrücker ist Toni Kollmeier

„Grund Nummer zwei“, sei die Wahl zum Zweiten und Dritten Bürgermeister im Mai 2020 gewesen, als die immerhin zweitstärkste Fraktion, die Grünen, ausgebootet worden sei. Die Verantwortung dafür wies Mayer, der auch als Bürgermeisterkandidat klar das zweitstärkste Mandat erzielt hatte, dem Wahlsieger, Ingo Mehner (CSU), zu. „Unser persönliches Verhältnis ist seitdem etwas unterkühlt, lieber Ingo.“ Es sei viel Vertrauen verspielt worden. Mit den beiden Bürgermeistern Josef Niedermaier und Josef Janker sei das anders gewesen. Mit ihnen habe ihn trotz aller sachlicher Differenzen „ein menschlich gutes Verhältnis auf Augenhöhe verbunden“. Im Fall Janker sei dies sogar trotz des Bürgerentscheids „Bichler Hof“ so gewesen.

Mayer war 2014 erst im Losentscheid als Zweiter Bürgermeister gescheitert. Er zeigte sich überzeugt, dass er mit der CSU und Janker damals gut zusammengearbeitet hätte. Er habe auch als Vertreter einer kleinen Fraktion manche Idee einbringen können. „Heute kann ich mit vertretbarem Aufwand nur noch wenig bewegen“, übte der langjährige Kommunalpolitiker deutliche Kritik.

Stolz blickte Mayer auf das Geleistete zurück. Etwa auf die anfangs im Gremium als „sozialistisches Teufelszeug“ verspottete Sozial gerechte Bodennutzung (SoBoN), mit deren Hilfe der Stadt nun aber ein großes Wohnprojekt am Hintersberg ermöglicht werde. Mayer nannte Transparenz und Öffentlichkeit in Stadtratssitzungen, die Einfriedungssatzung, Tempo 30 in Wohngebieten, Radwegekonzept und in Anspielung auf das verhinderte Projekt Bichler Hof „Hotelbauten ohne überbordende Querfinanzierungen“ als Beispiele dafür, „dass es einen Unterschied macht, ob es eine grüne Fraktion im Stadtrat gibt oder nicht“.

Mayer wünscht dem Stadtrat: „leidenschaftliche und fair geführte Debatten“

Mayer dankte ausdrücklich Kämmerer Hermann Forster, Bauamtsleiter Christian Fürstberger und anderen Rathausmitarbeitern. Man habe fair und hart in der Sache miteinander gerungen. Er wünsche sich, wandte er sich nochmals an Bürgermeister Mehner, für die Zukunft im Stadtrat „leidenschaftliche und fair geführte Debatten“, die zu „fortschrittlichen Kompromissen“ führen. Das sei seine Vorstellung vom „Tölzer Weg“.

Der 62-Jährige sagte auch, wo er sich künftig engagieren will. Wohl nicht mehr in der Politik, wie er sagt. Schon sein Vater war viel in der Welt herumgekommen (Libyen, Schweiz), weswegen Franz Mayer gebürtiger Züricher ist. Für die Entwicklungshilfe war Mayer jun. früher in Ägypten und Marokko tätig. Seit einem Jahr unterstützt er mit seiner Frau Barbara Mayer-Schwendner in Gambia den Aufbau einer Hühnerfarm. Das Ehepaar arbeitet dabei mit einem Partner vor Ort zusammen, den es in Deutschland als Flüchtling kennengelernt hat.

