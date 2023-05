„Hau Ruck“: Der Blomberg hat wieder einen Maibaum

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

35 Meter misst der Maibaum, den die Tölzer Schützenkompanie auf dem Blomberg aufgestellt hat. © va

Nach vier Jahren Pause wurde am Blomberg wieder ein Maibaum aufgestellt. Mit vereinten Kräften stemmte die Tölzer Schützenkompanie den 35-Meter-Baum in die Höhe.

Wackersberg – Gut, mit dem von der Zugspitze kann er nicht ganz mithalten. Der steht auf 2630 Metern Höhe und ist damit der höchstgelegene Deutschlands. Direkt dahinter könnte aber schon der Maibaum neben dem Blomberghaus auf 1203 Metern Höhe folgen. Nach vier Jahren Pause stellte die Tölzer Schützenkompanie am Montag dort wieder auf.

Um 5.30 Uhr wird der Baum am Blomberg geschnitten

Um 5.30 Uhr beginnt der Tag für Maibaummeister Martin Heimgreiter und die Helfer mit dem Schlagen des von der Gemeinde Wackersberg gestifteten Baums. Schon das ist eine Herausforderung, weil das Gelände nahe dem alten Zwieselweg recht steil gewesen sei, berichtet Heimgreiter. 35 Meter lang ist der Baum. Im oberen Teil wurde er geschiftet, weil beim Fällen – nicht ungewöhnlich – die Spitze abgebrochen ist. Weil Letztere auch noch zersplitterte, wurde eine passende neue Spitze gesucht. Mit Schrauben und Eisenringen wird dann dafür gesorgt, dass die zusammengefügten Stämme halten. Und stabil sein muss das Ganze, „denn da heroben geht ein brutaler Wind“, sagt Heimgreiter.

Geweihte Palmkätzchen sollen vor Blitzschlag schützen

Um 9 Uhr liegt der Baum neben dem Blomberghaus bereit. Girlande und Kranz sind bereits befestigt. Das untere Ende ist in der Halterung „eingefädelt“ und fixiert. Unten im Stamm ist ein kleines Loch zu sehen. Wer genau hinschaut, kann noch die Enden der geweihten Palmkätzchen sehen. „Die kommen da rein, damit der Blitz nicht einschlägt“, sagt Heimgreiter.

Bevor es mit dem Aufstellen richtig los geht, wird erst noch im Blomberghaus Brotzeit gemacht. Draußen finden sich trotz des Nebels und des Nieselwetters die ersten Schaulustigen ein. Darunter ist auch eine Gruppe aus der Wackersberger Partnergemeinde Yffiniac, die mit ihren Gastgebern auf den Blomberg gekommen ist. Während vorne Fotos gemacht werden, wird hinten hart gearbeitet. Heimgreiter gibt die Befehle. „Aufpassen!“, ruft er und: „Hau Ruck“. Mit jedem Mal schieben die rund 40 Helfer den Baum ein Stück weiter in die Höhe.

Wer die „Stackl“ führt, „hat einen Knochenjob

Das geht nur mit Hilfe von Scherstangen. Die langen Stangen sind oben mit Seilen oder einem Stück Feuerwehrschlauch verbunden, auf dem der Stamm aufliegt. Immer wieder müssen sie versetzt werden, um den Baum Stück für Stück in die Senkrechte zu hieven. Das Versetzen geht nur mit Hilfe der „Stackl“, dünnere Stangen mit Metallspitzen am oberen Ende, mit deren Unterstützung die schweren Scherstangen in die richtige Richtung gelenkt werden. „Das ist ein Knochenjob“, sagt Heimgreiter. Er ist wie ein Dirigent, weist an, wer ein paar Schritte zurückgehen muss, wer nach vorne. „Und jetzt schiabn ma olle mitanand“, ruft der Maibaummeister. Zum Schluss ist dann noch mal Fingerspitzengefühl gefragt, um den Baum in die Halterung zu bugsieren. Es ist 11.43 Uhr –und der Baum steht. Die Zuschauer applaudieren. „Vor Mittag fertig“, sagt Heimgreiter und wirkt zufrieden. Er sei schon immer „sehr froh“, wenn alles ohne Zwischenfall über die Bühne gegangen sei.

Seit 2007 stellt die Tölzer Schützenkompanie den Maibaum auf

Ehrenhauptmann Helmut Ginhart hat schon die Tafel bereitgestellt, die am Maibaum angebracht wird. „Einigkeit macht stark“ steht dort. Nachzulesen sind außerdem die Stifter und Maße der Maibäume seit 2007. Damals – zum 100-jährigen Bestehen des Blomberghauses – begründeten die Schützen gemeinsam mit der Stadt die neue Tradition.

Schon in der 1930er-Jahren gab es einen Baum auf dem Blomberg

Es war allerdings nicht der erste Maibaum, der den Blomberg zierte. Eine Postkarte aus dem Jahr 1916 etwa zeigt unterhalb des Blomberghauses einen kleinen Maibaum. Aus den 1930er-Jahren existiert ein Foto mit einem girlandengeschmückten Baum und einem darüber schwebenden Zeppelin. Und auch aus den 50ern-Jahren gibt es Bilder vom mühsamen Aufstellen. Bevor die Schützenkompanie wieder damit begann, wurde der letzte Maibaum 1978 von einem Kreis um den Heilbrunner Lorenz Specker aufgestellt – allerdings auf der Schattenseite des Blomberghauses. „Das war halt einfach so eine Idee“, erinnert sich Specker später in einem Artikel im Tölzer Kurier. „Da haben Bauern, Arbeiter und Handwerker mitgemacht. Und am Nachmittag waren wir schon wieder drunten im Tal.“

Wer beim nächsten Maibaumaufstellen auf dem Blomberg dabei sein will, muss sich etwas gedulden. Erst in zwei Jahren steht der nächste Termin an.

