Hauptpost in Bad Tölz schließt Ende Juni für immer

In gut einem Monat ist das Tölzer Hauptpostamt an der Hindenburgstraße Geschichte. Am 27. Juni öffnet sie zum letzten Mal. Das bestätigt Hartmut Schlegel, Mediensprecher der Postbank, auf Anfrage.

Bad Tölz - Der Markt sowie das Verhalten der Kunden verändere sich in Zeiten der Digitalisierung, so Mediensprecher Hartmut Schlegel. „Hierauf stellen wir uns unter anderem dadurch ein, dass wir für unsere Kunden unterschiedliche neue Filialformate mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten entwickeln. Zudem überprüfen wir kontinuierlich unser Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten.“ Dieser Überprüfung hat die Tölzer Filiale der Postbank nicht standgehalten. Schlegel betont aber, dass es in unmittelbarer Nähe weiterhin ein Angebot an Post- und Paketdienstleistungen geben werde, was der Kooperationspartner Deutsche Post gewährleiste.

Neu eröffnet wird im Juni eine Post-Filiale an der Königsdorfer Straße

Neu eröffnet wird laut Mitteilung Mitte Juni eine Filiale in der Sachsenkamer Straße. Bereits Anfang Mai haben an der Königsdorfer Straße 22f Yasemin und Tolga Kistiloglu in ihrem „Crazy Company“-Laden eine Filiale eröffnet. „Wir wussten um die schwierige Post-Situation in Bad Tölz“, sagt Yasemin Ehliz. Wie berichtet hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder auch spontane Schließungen der Post an der Hindenburgstraße gegeben, weil etwa Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfielen. Da „Crazy Company“ ohnehin gerade aus Gaißach nach Bad Tölz umgezogen sei, habe man sich entschlossen, „das einfach mit zu betreiben“. Man kann dort alle Postgeschäfte erledigen, nur Postbank oder Schließfächer gibt es nicht. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr.

+ Die neue Postfiliale an der Königsdorfer Straße betreiben Yasemin und Tolga Kistiloglu. © Privat

Während des „Kaufland“-Umbaus ist die Post in einen Container gezogen

Eine weitere Partnerfiliale gibt es an der Lenggrieser Straße. Diese ist normalerweise im „Kaufland“ ansässig, während des Umbaus des Supermarkts aber in einem Container neben der Straße zu finden. Laut Post-Sprecher Klaus-Dieter Nawrath gibt es zudem zwei DHL-Paketshops an der Marktstraße 2 und im Rewe auf der Tölzer Flinthöhe.

Nächste Postbank mit Beratungsteam ist in Holzkirchen

Die nächste Postbank-Filiale mit „Vollsortiment“, so Schlegel, befindet sich in Holzkirchen. Dort steht auch ein Beratungsteam zur Verfügung. Kostenlos Bargeld abheben können Tölzer Postbank-Kunden am Geldautomaten der Deutschen Bank in der Marktstraße sowie in Supermärkten (Edeka Express, Netto und Norma).

Die Mitarbeiter der Filiale an der Hindenburgstraße werden laut Auskunft nicht entlassen. „Die durch die Schließung der Filiale entfallenden Stellen werden sozialverträglich im Rahmen bestehender betrieblicher Vereinbarungen abgebaut“, so Schlegel.

