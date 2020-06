„Haus am Park“ hat einen neuen Chef

Das „Haus am Park“ hat einen neuen Leiter. Siegfried Hammer leitet nun die Geschäfte im Seniorenheim.

Bad Tölz– Siegfried Hammer ist neuer Chef im „Haus am Park“ in Bad Tölz. Für den 51-Jährigen ist es seine erste Station in einer Führungsposition, wie er selbst sagt.

Der gebürtige Oberammergauer hat fast sein gesamtes Berufsleben in der Pflege verbracht: Er ist examinierter Krankenpfleger, besitzt eine Zusatzqualifikation als OP-Fachpflegekraft – und hat vor kurzem ein nebenberufliches Studium zum Sozialwirt abgeschlossen. Hammer, der in Farchant lebt, ist Vater von drei erwachsenen Kindern, und arbeitete zuvor fast acht Jahre lang bei der Rummelsberger Diakonie in Garmisch-Partenkirchen, wie es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) heißt. Zuletzt war er als Pflegedienstleiter tätig und vertat die Einrichtungsleitung. Ausgleich findet Hammer in seiner Freizeit bei Mountainbike-Touren in den Berge.

+ Siegfried HammerNeuer Leiter „Haus am Park“

Für die nahe Zukunft will Hammer „erstmal die Corona-Krise überstehen“ und die soziale Einrichtung so weiterführen, wie er sie vorgefunden hat: „Intakt, mit einem sehr guten Betriebsklima und einem liebevollen Umgang mit den Bewohnern.“

Im Haus am Park wohnen nach Angaben des BRK aktuell rund 120 Senioren. Sie werden von 71 Mitarbeitern betreut. Träger ist die Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes, die 26 Häuser in Bayern betreibt.

