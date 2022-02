Haushalt der Stadt Bad Tölz: Einnahmen steigen, Ausgaben leider auch

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Bad Tölz so viel Gewerbesteuer eingenommen wie noch nie. © Monika Skolimowska/dpa

Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Letzterer in Person von Kämmerer Hermann Forster, der im Tölzer Finanzausschuss den Haushalt 2022 vorstellte. Dabei blickte er natürlich aufs Corona-Jahr 2021 zurück und berichtete von einem unerwartet positiven Haushaltsverlauf.

Bad Tölz - Die Pandemie hat offenbar den Wirtschaftsmotor keinen Deut bremsen können, im Gegenteil. Statt 7,5 Millionen Euro geplanten Gewerbesteuereinnahmen hat die Stadt rund 10,8 Millionen – so viel wie nie – eingenommen. „Es ist“, sagt Forster, „viel, viel besser gelaufen“ als befürchtet.

Tölz ist übrigens keine Ausnahme. Die Landeshauptstadt München wird 2021 ihre Gewerbesteuer mit 3,3 Milliarden Euro fast verdoppeln. Gut für München, noch besser fürs Land. Denn dann wird die Landeshauptstadt nicht, wie von vielen Kommunen befürchtet, den Kuchen der staatlichen Schlüsselzuweisungen verkleinern. Auf die sind Städte wie Tölz angewiesen, das 2022 knapp 3,4 Millionen Euro dafür ansetzt. Bei der Gewerbesteuer ist man auch mutiger als im Vorjahr und rechnet mit 9 Millionen Euro.

2021 brauchte Bad Tölz kein Geld aus den Rücklagen

Ein weiterer Kollateralnutzen aus dem Haushaltsjahr 2021: Eigentlich war eine Rücklagenentnahme von 2,8 Millionen Euro geplant gewesen. darauf habe man, sagt Forster zurecht stolz, verzichten können. Das Geld stehe somit komplett dem Haushalt 2022 zur Verfügung.

Fazit: Die Stadt hat auch Spielraum für Investitionen beziehungsweise kann ihre Großprojekte (Beispiel Jahnschule) abarbeiten, ohne in Schieflage zu geraten. Die wichtigste Zahl für eine Kommune in diesem Zusammenhang ist die Investitionsrate, also das Geld, was erwirtschaftet wird und investiert werden kann. Die beträgt heuer immer noch beachtliche 1,9 Millionen Euro.

„Wir leisten uns aber auch einiges, was nicht absehbar war“

Kämmerer sind Jämmerer. Die alte Weisheit hat auch Forster verinnerlicht und warnt trotz aller positiven Zahlen vor den langfristigen Folgen der Pandemie. Wenn etwa staatliche Ausgleichszahlungen wegfallen und zudem Sparkurs angesagt ist. Und es gibt unübersehbare Warnsignale. Zwar betrug die Investitionsrate mit 1,9 Millionen Euro genau so viel, wie der langjährige Finanzplan beschrieben hat. „Das ist aber reiner Zufall“, sagt Forster. Zu den deutlichen Ausschlägen bei den Einnahmen kommen nämlich auch solche bei den Ausgaben. Dazu zählen auch die Mindereinnahmen wie bei Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag sowie Parkgebühren (zusammen ein Minus von 190 000 Euro).

„Wir leisten uns aber auch einiges, was nicht absehbar war“, sagte Forster und erwähnt etwa den Markenprozess, der bereits rund 50 000 Euro kostete. Heuer befürwortete der Stadtrat weitere 100 000 Euro. Exorbitant explodiert sind die Kosten für die EDV-Wartung und -Sicherheit. Hintergrund: Es häufen sich Fälle von Behörden-Erpressungen mit gestohlenen Daten. Eine Viertelmillion mehr als gedacht muss die Stadt heuer ausgeben für die EDV-Sicherheit.

Erhöhung der Kreisumlage lässt Abgabe deutlich steigen

Mehr Bauunterhalt, mehr Personal- sowie Gerichts- und Anwaltskosten (Forster: „Es ist leider üblich geworden, dass Beschlüsse beklagt werden“). Dazu kommen höhere Planungsausgaben und vielfach stark gestiegene Handwerker-Rechnungen.

Schließlich die leidige Kreisumlage, deren geplante Erhöhung um 2,2 Prozentpunkte nicht das Gefallen des Stadtkämmerers fand. Damit steigen die Abgaben allein von Tölz an den Kreis um 0,55 Millionen auf enorme 12,5 Millionen Euro.

Insgesamt summieren sich die unerwarteten Mehrausgaben auf 2,685 Millionen Euro.

Bürgermeister Ingo Mehner kritisierte die im Prinzip doppelte Kreisumlagensteigerung. Denn obwohl der Landkreis vergangenes Jahr die Kreisumlage nominell um einen Punkt gesenkt hatte, hatte er dank der in Pandemiezeiten überraschend guten Umlagekraft der Kommunen letztlich mehr eingenommen als ihm durch die Senkung verloren ging. Und nun solle die Kreisumlage auch noch nominell steigen.

Insgesamt summieren sich die unerwarteten Mehrausgaben auf 2,685 Millionen Euro. Wohl dem, der so einen Betrag ausgleichen kann. „Es zahlt sich aus, dass wir seit Langem wirtschaftlich haushalten“, meinte Mehner.

In der Tat. Die Stadt ist dank starker Einnahmen und der gesparten Rücklagenentnahme imstande, ihren Investitionsbedarf in Höhe von 9,4 Millionen (1,6 Millionen mehr als geplant) sauber zu finanzieren. In zwei Stadtratsklausuren wurden dazu hinter verschlossener Türe die Maßnahmen des Vermögenshaushaltes diskutiert. (cs)

