Hegeschau in Bad Tölz: Kritik an „Trophäenkult“ zurückgewiesen

Erstmals fand die Hegeschau des Kreisjagdverbands im Kurhaus in Bad Tölz statt.

„Abschusspläne gut erfüllt“

Abschusserfüllung, Hege, Verbiss, Waldzustand, Freizeitdruck, Klimawandel: All diese Themen waren bei der Hegeschau des Kreisjagdverbands Bad Tölz präsent.

Bad Tölz – Nach zwei Jahren coronabedingter interner Abwicklung wurde die Öffentlichkeit, darunter auch Schulklassen, wieder zur Hegeschau des Kreisjagdverbands eingeladen - jetzt erstmals ins Tölzer Kurhaus eingeladen und nicht mehr wie in den Vorjahren in den Alpenfestsaal in Lenggries.

Bei der offiziellen Eröffnung der Schau stellte Kreisvorsitzender Wolfgang Morlang die Herausforderungen für alle Nutzer von Wald und Flur in den Vordergrund. Für sie alle gelte es, Verantwortung für die Erhaltung der natürlichen Ressourcen zu übernehmen. Den Zeitgenossen, die die Natur nur als Sport- und Freizeitstätte betrachten und als Rechtfertigung dafür das in der bayerischen Verfassung festgeschriebene freie Betretungsrecht zitieren würden, müsse man bewusst machen, dass jener Artikel 141 letztlich zum Ausdruck bringe, „dass die Rechte des einen dort enden, wo die Rechte des anderen beginnen“. Die Freizeitnutzung müsse Rücksicht auf die Wildtiere und die berechtigten Interessen der Land- und Forstwirtschaft sowie der Jagd nehmen.

Hegeschau dokumentiert Erfüllung der gesetzlichen Abschusspläne

Die gesetzliche Pflicht zur Hege treffe nicht nur die Jäger, sondern auch die Jagdgenossen und Grundeigentümer. Der anhaltenden Kritik an den Pflichthegeschauen als „Trophäenkult“ hielt Morlang entgegen, dass diese Präsentationen das bislang einzige Instrument seien, um die Erfüllung der gesetzlichen Abschusspläne zu überwachen. Sie müssten außerdem Informationen liefern über die Entwicklung der Wildschadenssituation und der Waldverjüngung mit Blick auf klimastabile Mischwälder, die körperliche Verfassung des Wildes und die strukturelle Entwicklung der Populationen.

Das zuletzt 2021 erstellte Vegetationsgutachten habe drei der insgesamt sechs Hegegemeinschaften des Altlandkreises als „tragbar“ bewertet. Der Anteil der Pflanzen ohne Verbiss sei im Vergleich zum vorhergehenden Gutachten gestiegen, der Anteil der Pflanzen mit Verbiss beziehungsweise Leittriebverbiss sei gesunken. Der Bayerische Jagdverband strebe eine Reform des Forstlichen Gutachtens an, erklärte der Kreisvorsitzende. Unter anderem müsse die Eigenverantwortung von Grundeigentümern und Jagdpächtern gestärkt werden. Den waldbaulichen Zielen der Eigentümer sei Vorrang zu geben.

Abschussplan beim Rotwild zu 99 Prozent erfüllt

Dass die im Wesentlichen anhand der Gutachten erstellten Abschusspläne gut erfüllt worden seien, betonten auch Franz Steger von der Unteren Jagdbehörde und Kreisjagdberater Hubert Reiser: Beim Rotwild wurden mit 979 Stück 99 Prozent der Vorgabe erzielt, speziell bei den weiblichen Tieren als „Zuwachsträgern“ liegt ein ähnliches Ergebnis vor. „Der vorgeschriebene körperliche Nachweis zeigt Wirkung“, stellte Reiser dazu fest. Überdies hätten sich die für einige Zonen ausgerufenen Betretungsverbote zur Vermeidung von Störungen in den Revieren bewährt.

Das zeitweise aufgeflammte Tuberkulose-Problem sei durch das laufene Monitoring ebenfalls unter Kontrolle, so Morlang. Beim Gamswild wurden 87 Prozent des Solls erfüllt, beim Dreijahresplan für Rehwild ging man im ersten Gültigkeitsjahr mit 2332 Stück bereits „in Vorleistung“.

Freude über neue Steinböcke an der Benediktenwand

Zufriedenheit herrscht insbesondere bei der Hochwildhegegemeinschaft Isarwinkel über die vor wenigen Tagen erteilte ministerielle Genehmigung. Wie berichtet soll die isoliert lebende Steinwildkolonie an der Benediktenwand mit zehn aus der Schweiz eingeführten Artgenossen eine Blutauffrischung erfahren.

Schwarzwild verursacht große Flurschäden und ist deshalb nicht beliebt – die Bestände seien jedoch hier im Landkreis nicht so explodiert wie etwa in Landsberg oder Starnberg, erklärte Franz Steger. Im Gesamtlandkreis wurden im Jagdjahr 2021/22 97 Stück erlegt. Beim Biber, der dem Naturschutzrecht unterliegt, über den es aber ebenfalls viele Klagen wegen Schäden gibt, sei der Vollzug im Artenschutz inzwischen etwas erleichtert worden. Landkreisweit habe man 2022 in 42 Fällen eine „Entnahme“ praktiziert.

Von Rosi Bauer