Heidi Klum: Erste Karriereschritte in Bad Tölz

Von: Felicitas Bogner

Holm Dressler zeigt das Video, das er mit Heidi Klum unter anderem im Alpamare gedreht hat. © arp

Vor 30 Jahren wurde im Alpamare ein Präsentationsvideo mit Heidi Klum für einen Model-Wettbewerb in der TV-Show „Gottschalk“ gedreht. Produzent Holm Dressler blickt zurück.

Bad Tölz – 30 Jahre ist es her, da kannte in Bad Tölz, aber auch sicherlich andernorts, wohl noch niemand den Namen Heidi Klum. Damals war der heutige Superstar 18 Jahre alt, lebte in Bergisch Gladbach und machte Abitur. Parallel dazu nahm in jenem Jahr ihre Karriere als Model Fahrt auf. Initialzündung dafür war ihre Bewerbung bei einem Modelwettbewerb im Rahmen der von Holm Dressler produzierten RTL-Show „Gottschalk“ – dem Vorgänger von „Gottschalk Late Night“, Bei der Geburtstagsparty von Schlagzeuger-Legende Pete York in Bad Tölz (wir berichteten) plauderte Dressler kürzlich über die Entdeckung des Supermodels und die gemeinsamen Dreharbeiten in der Kurstadt.

Auf die Frage nach einer Anekdote, welche Dressler mit der Kurstadt verbinde, lacht der 72-jährige Medienschaffende vergnügt auf und holt tief Luft. „Wenn ich an Tölz denke, dann sind mir die Dreharbeiten mit Heidi im Alpamare präsent. Dort haben wir vor drei Jahrzehnten das erste Video gedreht, das von ihr im Fernsehen gezeigt wurde. Ich hatte damals die seltene Doppelrolle als Regisseur und Produzent.“

TV-Produzent Holm Dressler hat mit Heidi Klum Bademodenvideo für Modelwettbewerb gedreht

Unter zirka 40 000 Bewerberinnen für den Wettbewerb „Model 92“ – eine Kooperation mit der Zeitschrift Petra und der US-Modelagentur „Metropolitan“ – in der von Thomas Gottschalk moderierten Sendung war auch ein Brief von Klum dabei. „Es war ein standardisierter Fragebogen mit Angaben zum Alter, den Maßen und der Körpergröße sowie ein paar Fotos“, erinnert sich Dressler im Plausch mit unserer Zeitung und ergänzt: „Die Bewerbung habe ich noch.“

Aus diesem Pool wurden 400 Frauen zu internen Castings eingeladen. Klum sei nach Düsseldorf zitiert worden. „Dort hat mich beim Casting meine Frau vertreten. Heidi fiel sofort auf, aber auch, weil sie vier Zentimeter zu klein für die strengen Vorgaben der New Yorker Agentur war“, berichtet der heute in Herrsching am Ammersee lebende Dressler. Immerhin ist Klum nur 1,76 Meter groß. „Es war ein großes Thema, ob wir sie weiter lassen. Ich habe diese Entscheidung der Jury vor Ort überlassen und gesagt, wenn sie sie wirklich ausstrahlungsstark finden, kann man ein Auge zudrücken.“ So kam Klum eine Runde weiter.

Heidi Klum wurde „das Model 92“ bei der RTL-Show „Gottschalk“

„Wir haben dann mit den besten 40 Frauen einen Videoclip für die wöchentliche Sendung gedreht.“ In der Show sollten bis zum Finale die Zuschauer per Telefonanruf die Models weiter wählen. „Dafür brauchten wir von jeder einen Präsentationsfilm“, erklärt der Medienmacher. „Und jetzt kommt das Oberland ins Spiel: Für den Clip mit Heidi haben wir im Alpamare und auch im Spabereich des Hotel Bachmair am See in Rottach-Egern gedreht.“

Die Bäder seien für die zweitägigen Dreharbeiten geschlossen worden. „Und da zu dieser Zeit die Mädchen nicht bekannt waren, hat das hier natürlich für keinerlei Aufregung gesorgt“, schildert Dressler – der übrigens auch „Wetten, dass...“ und „Verstehen Sie Spaß“ produziert hat.

Heidi Klum ist mittlerweile ein weltberühmter Medienstar. Ihre Karriere hat unter anderem durch ein n Bad Tölz gedrehtes Video an Fahrt aufgenommen. © Doug Peters

Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt Anton Hoefter: „Ich war 1992 noch nicht in Tölz, daher kann ich mich selbst nicht an den Dreh erinnern. Aber das Alpamare war in dieser Zeit häufig für diverse Dreharbeiten angemietet.“ Das Spaßbad wurde 1970 unter Leitung seines Vaters Max Hoefter eröffnet.

Alpamare als Motiv wegen Wellenbecken gewählt Szenen auch im „Bachmair am See“ gedreht

Unter anderem wegen des Wellenbeckens habe Dressler sich für das Alpamare als Kulisse entschieden. Für die Badeanzug-Videos habe man so sämtliche Darstellungsmöglichkeiten gehabt. „Für die Bilder mit Heidi haben wir uns dann aber doch für ein Becken ohne Wellen entschieden. Der Clip ist heute noch auf Youtube zu sehen, die Szenen im Wasser sind im Alpamare gedreht“, erklärt Dressler und spielt das Video auf seinem Smartphone ab. „Aus dem Material haben wir verschiedene Versionen geschnitten – mal mit mehr Szenen in Tölz, mal mit mehr im ,Bachmair‘.“ Denn der Wettbewerb erstreckte sich über sechs Monate in dem wöchentlichen Format. „Wir konnten ja nicht ein halbes Jahr lang ein und denselben Clip zeigen“, erklärt der Fernsehprofi.

Von einer Wochengewinnerin wurde Klum vom Publikum zu einer der sechs Monatsgewinnerinnen gewählt. Aus den letzten sechs Teilnehmerinnen bestimmte dann eine Jury – in der auch Thomas Gottschalk und Holm Dressler saßen –, wer die Gewinnerin ist. Ausgeschrieben auf diesen Sieg war ein mit 300 000 US-Dollar dotierter dreijähriger Vertrag als Fotomodell. „Und in dieser Finalshow sagte Gottschalk dann den wegweisenden Satz: ,Das Model 1992 heißt Heidi Klum‘“, berichtet Dressler voller Begeisterung. Ob der mittlerweile 49-jährige Medienstar sich seiner Starthilfe noch bewusst ist? „Ich habe Heidi das letzte Mal vor einigen Jahren auf einer Veranstaltung auf Mallorca getroffen, da ist sie mir sofort um den Hals gefallen. Also denke ich, dass sie das alles noch im Hinterkopf hat.“

Video

Die Videoclips mit Heidi Klum aus „Gottschalk“ sind auf youtube abrufbar unter den Links https://www.youtube.com/watch?v=PCZo-Ob8mss und https://www.youtube.com/watch?v=dZp_58gUMx8

