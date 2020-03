Heikles Thema: Ehrungen für Stadträte

Wie geht man mit den Stadträten und ihren Verdiensten um? In der Vergangenheit war die Haltung des Rathauses dazu nicht immer einheitlich.

Bad Tölz – Im vergangenen Herbst hatte sich der Tölzer Stadtrat eines Themas angenommen, das schon lange mal angepackt werden musste. Es gab in Tölz ein wahres Sammelsurium von Auszeichnungen für verdiente Bürger. Auf Initiative von Drittem Bürgermeister Christof Botzenhart (CSU) wurde das Portfolio an Würdigungen durchforstet, die Voraussetzungen für Bürger- und Verdienstmedaillen überarbeitet, in einer Satzung zusammengefasst und unter dem Beifall des Stadtrates verabschiedet.

Ein heikles Thema blieb dabei außen vor: Wie geht man mit den Stadträten und ihren Verdiensten um? In der Vergangenheit war die Haltung des Rathauses dazu nicht immer einheitlich. Auch der Tölzer Kurier hatte mehrfach die Unterscheidung zwischen Bürgermedaille und der erst vor einigen Jahren eingeführten Verdienstmedaille kritisiert und eine stärkere Orientierung hin zum Bürger gefordert. Diesen Punkt behandelte der Stadtrat jüngst interessanterweise in nichtöffentlicher Sitzung.

Alle Infos über die Kandidaten zur Kommunalwahl im Tölzer Land: Laufend aktualisiert

Warum nichtöffentlich? Bürgermeister Josef Janker (CSU) räumt ein, dass man den Punkt „auch öffentlich hätte machen können. Das war keine großartige Geschichte und ist auch kein Geheimnis“. Und was ist herausgekommen? Keine feste Regelung, sagt das Stadtoberhaupt, aber eine Empfehlung. „Langjährige und verdiente Stadtratsmitglieder können bei ihrem Ausscheiden ab einer Zugehörigkeit von 30 Jahren die Goldene, aber 18 Jahren die Silberne Bürgermedaille erhalten.“

Janker verweist ausdrücklich darauf, dass in den vergangenen Jahren auch mehrere Tölzer Bürger die Bürgermedaille erhalten hätten. Die Verdienstmedaille sei speziell für außerordentliches ehrenamtliches Engagement geschaffen worden und absolut gleichwertig.

Die Afrikanische Schweinepest rückt näher: Kreisjagdverband in Sorge

Dritter Bürgermeister Christof Botzenhart kann mit der Kann-Regelung für Stadtrats-Ehrungen gut leben und findet sie „richtig“. So werde langjähriges politisches Engagement im Stadtrat gewürdigt, sagt er. Die Arbeit sei, wenn man sie ernsthaft angehe, enorm zeitaufwendig. Und man trage als Stadtrat durchaus große Verantwortung.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem Landkreis Bad Tölz - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene.Melden Sie sich hier an.