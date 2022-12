Heinz-Sielmann-Stiftung eröffnet Büro in Bad Tölz: „Was Gutes für die Natur aufbauen“

Von: Patrick Staar

Einsatzbereit: Andreas Nemetz, Leiter des neuen Büros der Heinz-Sielmann-Stiftung in Bad Tölz. Er wird Biotopverbundprojekte managen. © FOTOSTUDIO OBERLAND

Ziel der Heinz-Sielmann-Stiftung ist es unter anderem, letzte Refugien für seltene Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Seit Kurzem gibt es ein Büro in Bad Tölz.

Bad Tölz – Die Natur schützen, beim Aufbau eines großen Biotop-Verbunds mithelfen: Diese Aufgaben reizten den Heilbrunner Andreas Nemetz. Und so musste er nicht lange überlegen, ob er die Leitung des Tölzer Büros der Heinz-Sielmann-Stiftung übernimmt: „Das war eine Gelegenheit, die ich nicht ausschlagen konnte“, sagt der 42-Jährige.

Stiftung wurde 1994 von Tierfilmer Heinz Sielmann und seiner Frau Inge gegründet

Die Heinz-Sielmann-Stiftung wurde 1994 von dem Tierfilmer und Publizisten Heinz Sielmann und seiner Frau Inge gegründet. Ziel der Stiftung ist es unter anderem, letzte Refugien für seltene Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und die Öffentlichkeit für den Naturschutz zu sensibilisieren. Laut Nemetz beschäftigt die Stiftung 80 Mitarbeiter.

Die Abteilung, der er angehört, widmet sich der Bio-Diversität. Sie betreut in ganz Deutschland Projekte. Unter anderem habe die Abteilung mitgeholfen, am Bodensee einen riesigen Biotop-Verbund aufzubauen, der sich über vier Landkreise erstreckt. Ähnliches sei im Süden Bayerns geplant. In einer Machbarkeitsstudie seien zehn Projekte erarbeitet worden, die er nun angehen will. Unter anderem wolle er gemeinsam mit dem Isartalverein die Renaturierung der Pupplinger Au bei Wolfratshausen vorantreiben. Es geht um neue Projektflächen und ein Beweidungsprojekt mit Murnau-Werdenfelser-Rindern.

Das Problem sei oft nicht das Geld, sondern der Mangel an Arbeitskräften

Ziel der Heinz-Sielmann-Stiftung sei nicht, eine Lücke zu füllen, sagt Nemetz. „Schließlich gibt es ja zum Beispiel schon den Bund Naturschutz, den Landesbund für Vogelschutz und den Landschaftspflegeverband – wir sind da nur ein zusätzlicher Baustein.“ Das Problem sei oft nicht das Geld, sondern der Mangel an Arbeitskräften, „denn in den Verbänden sind ja viele ehrenamtlich tätig.“ Hier könne er als Vollzeit-Arbeitskraft unterstützend eingreifen. Der gebürtige Würzburger hat im Naturschutz-Bereich langjährige Erfahrung. Er studierte in Wiesbaden Landschaftsarchitektur und arbeitete dann neun Jahre in Penzberg, wo er das Grünflächenamt aufbaute. Anschließend wechselte der Diplom-Ingenieur der Landschaftsarchitektur nach Haar, wo er die Abteilung für Kreislauf- und Umweltwirtschaft leitete.

Es gab mehrere Gründe, die ihn dazu bewegten, nicht mehr im Öffentlichen Dienst zu arbeiten. So habe er sich als Abteilungsleiter immer weniger um „schöne Aufgaben“ kümmern können. „Natürlich gab es auch Projekte, die Spaß gemacht haben“, sagt Nemetz. „Zum Beispiel die Renaturierung einer Kiesgrube.“

Die Schwerpunkte der Maßnahmen liegen vorwiegend auf Auen, Mooren, Still- und Fließgewässern

Oft habe er sich aber mit Problemen auseinandersetzen müssen. So sei in ihm der Wunsch immer stärker geworden, zur reinen Naturschutzarbeit zurückzukehren. Als sich nun die Gelegenheit bot, bei der Stiftung zu arbeiten, griff er zu, „auch wenn ich gerne in Haar geblieben wäre“. Mit ausschlaggebend für seine Entscheidung sei gewesen, dass er zukünftig nicht mehr täglich 120 Kilometer zwischen Wohnort und Arbeitsstelle hin- und herpendeln muss – sein neues Büro in der Peter-Freisl-Straße kann er problemlos mit dem Fahrrad erreichen. Der erst kürzlich eröffnete Büro-Standort in Bad Tölz sei auch aufgrund der Nähe zur Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt „ideal“.

Ebenso gut erreichbar seien die anderen Projektgebiete in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Starnberg, Garmisch-Partenkirchen und Traunstein. Dabei liegen die Schwerpunkte der Maßnahmen vorwiegend auf Auen, Mooren, Still- und Fließgewässern. Nemetz resümiert: „Es ist mir ein dringendes Anliegen, mit allen Akteuren was Gutes für die Natur aufzubauen.“

Kontakt zur Stiftung: Interessierte, die sich über die Arbeit der Heinz-Sielmann-Stiftung informieren möchten oder Anliegen zur Planung von Biotopprojekten besprechen wollen, können sich ab sofort an Projektbüro-Leiter Andreas Nemetz in der Peter-Freisl-Straße 2 wenden. E-Mail andreas.nemetz@sielmann-stiftung.de, Telefon: 0 55 27/ 914-451 der 01 51/ 28 95 18 85, 0 55 27/914-100.

