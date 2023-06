Heizungsbauer im Tölzer Land: „Keine Chance“ auf neue Öl- oder Gasheizung

Von: Andreas Steppan

Teilen

Hochbetrieb im Heizungskeller: Viele Hausbesitzer wollen aktuell ihre Anlage austauschen. © dpa

Wie sich das neue Gebäudeenergiegesetz auf Hausbesitzer auswirkt, ist noch völlig unklar. Die Heizungsbauer im Landkreis berichten aber von unglaublich vielen Anfragen - die sie oft ablehnen müssen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wann wird das neue Gebäudeenergiegesetz beschlossen, wann tritt es in Kraft, und was genau wird drinstehen? All das ist aktuell unklar und wird hitzig diskutiert. Viele Hausbesitzer sind verunsichert und wollen die vermeintlich letzte Chance nutzen, sich eine neue Öl- oder Gasheizung anzuschaffen. Doch bei den Fachbetrieben im Landkreis ist die Chance gering, so ein Vorhaben heuer noch umgesetzt zu bekommen.

Zur Debatte steht bekanntlich, dass ab 1. Januar 2024 nur noch neue Heizungen eingebaut werden dürfen, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Zuletzt hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zwar Offenheit signalisiert, diese Regelung vorerst nur auf Neubauten anzuwenden und bei Bestandsgebäuden längere Fristen einzuräumen. Die seit Monaten erregt geführte öffentliche Debatte aber hat viele Hausbesitzer schon zur Tat schreiten lassen.

Die Nachfrage nach neuen Heizungen sei „extrem hoch“, heißt es etwa von Seiten der Firma Thomas Kreitmair Haus- und Energietechnik in Dietramszell-Linden. Am gefragtesten seien elektrische Wärmepumpen, erklärt Kundenbetreuerin Veronika Hainz – also eine alternative Technologie, die in jedem Fall erlaubt bleibt. Wer darauf setzt, braucht Geduld: Laut Veronika Hainz beträgt die Lieferzeit acht Monate.

Firmeninhaber Thomas Kreitmair lege aktuell einmal in zwei Wochen einen „Besichtigungstag“ ein, an dem er von früh bis spät Häuser in Augenschein nehme. „Es kommt auch öfter vor, dass sich vor Ort zeigt, dass eine Wärmepumpe nicht möglich ist, dann bieten wir je nach Einzelfall auch noch Öl- und Gasheizungen an“, so die Kundenbetreuerin.

„Die Kunden sind sehr verunsichert“

Bei beiden aber gebe es Lieferschwierigkeiten. Tatsächlich habe die Firma Kreitmair noch 10 bis 20 Gasheizungen bei ihrem Großhändler „auf Abruf“ gelagert, so Veronika Hainz. Diese könne der Lindener Betrieb noch bis Herbst einbauen. Gehe aber jetzt eine Anfrage ein, könne sie dem Kunden nicht garantieren, dass er heuer zum Zug kommt. „Wir sagen dann: Wir melden uns, falls es noch freie Kapazitäten gibt.“ Bei Ölheizungen habe die Firma „nicht ganz so viele“ in Reserve.

Wer bei der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungs-Firma Haas in Bad Tölz aktuell nach einer neuen Heizungsanlage fragt, „dem können wir zurzeit nur vage Angaben machen, ob wir das zeitlich noch hinbekommen“, erklärt Inhaber Leonhard Haas. Aktuell sei sein Betrieb dabei, Aufträge vom vergangenen Jahr abzuarbeiten. Seit gut einem Jahr verzeichnet Haas eine große Nachfrage nach Wärmepumpen – wegen der im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stark gestiegnen Öl- und Gaspreise. „Wenn das Haus geeignet ist, ist das eine sehr gute Alternative“, meint er. Die Anlagen, die vor einem Jahr bestellt worden seien, träfen nun ein und müssten eingebaut werden. Es gebe aber auch Kunden, „die konservativer eingestellt sind“, und noch nach neuen Ölheizungen fragen, so Haas. „Das können wir auch machen. Die Frage ist nur, ob wir heuer noch Kapazitäten haben – und ob es nächstes Jahr noch erlaubt ist, weiß niemand.“ Für ihn als Unternehmer sei dies „keine schöne Zeit“, meint Haas. „Denn wir können die teils langjährigen Kunden nicht bedienen.“

Hauptsächlich nach Gasheizungen fragen nach Angaben von Inhaber Andreas Spohn die Kunden der Wolfratshauser Firma Spohn Heizungs- und Sanitärinstallation. „Aber ich muss die Anfragen leider ablehnen“, erklärt er. Sein Betrieb sei „für heuer ausgelastet“ – und Ölheizungen seien in diesem Jahr ohnehin keine mehr aufzutreiben. Fürs kommende Jahr lasse sich wegen der unklaren Gesetzeslage mit diesen Technologien nicht planen. Spohn formuliert vorsichtig: Das Vorgehen der Bundesregierung sei „nicht sehr glücklich“. Für die Firma, die heuer ihr 75-jähriges Bestehen feiert, sei es „eine spannende Zeit“.

„Keiner weiß, wo die Reise hingeht“

Wärmepumpen sind bei Spohn auch gut nachfragt. Wer eine haben will, sollte aber eine Alternative haben, um sein Haus im kommenden Winter noch anderweitig warm zu bekommen. Spohn spricht von einer Lieferzeit von 75 Wochen. An einen Einbau sei vor Mitte, Ende 2024 nicht zu denken.

Ein ähnliches Bild zeichnet Ludwig Fesl, Inhaber des Unternehmens Fesl Gebäudetechnik in Bad Tölz. „Die Nachfrage nach Öl- und Gasheizungen ist da – aber da heuer nichts mehr lieferbar ist, hat sich das Thema erledigt“, erklärt er. Seine Kunden seien „sehr verunsichert und wissen nicht, was sie machen sollen“, sagt der Tölzer. Er kann derzeit nichts anderes anbieten, als die Interessenten für Öl- und Gasheizungen fürs kommende Jahr vorzumerken – nicht wissend, ob der Einbau dann noch erlaubt ist. Auch bei Fesl ist derweil die Nachfrage nach Wärmepumpen „sehr stark“, wie er sagt. Diese kämen aber hauptsächlich in Neubauten zum Einsatz.

„Unsichere Zeiten“ seien es für seine Branche, sagt Martin Waldmann aus Dietramszell, Obermeister für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Praktisch bei allen 102 Betrieben in Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach, die in der Innung zusammengeschlossen sind, heiße es aktuell bei Öl- und Gasheizungen: „Keine Chance.“ Für die Betriebe sei das keine zufriedenstellende Situation, meint Waldmann. „Keiner weiß, wo die Reise hingeht.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.