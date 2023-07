Heiz-Debatte mit den Tölzer Grünen: „Es gibt keine Verpflichtungen für irgendwas“

Von: Vinzent Fischer

Zum Runden Tisch „Heizen mit Zukunft“ luden die Tölzer Grünen am Montagabend ins Posthotel Kolberbräu ein. Landtagskandidat Jakob Koch (li.) verteidigte dabei das umstrittene Heizungsgesetz. © Arndt Pröhl

Die Tölzer Grünen diskutierten am Montag mit rund 20 Interessierten über das Thema „Heizen mit Zukunft“. Mit dabei: Landtagskandidat Jakob Koch.

Bad Tölz – Das von der Bundesregierung geplante Heizungsgesetz sorgte zuletzt für hitzige Diskussionen. In Zeiten von Energieknappheit und Klimawandel luden die Tölzer Grünen am Montagabend zum Runden Tisch „Heizen mit Zukunft“ ins Posthotel Kolberbräu ein. Rund 20 Interessierte waren gekommen.

Erderwärmung bedroht „unser paradiesisches Oberland“

Grünen-Ortschef Thomas Maurer wies in seiner Einführung auf die zu erwartenden Folgen des Klimawandels hin. Die Erderwärmung bedroht „unser paradiesisches Oberland“, sagte er. Vor allem im Bereich Heizen stecke ein großes Potenzial zum Klimaschutz. Ein Viertel des gesamten Energieverbrauchs 2021 ging laut Umweltbundesamt auf die privaten Haushalte zurück. Diese verwendeten davon mehr als zwei Drittel, um Räume zu heizen.

„Es ist ein Thema mit vielen Emotionen, das momentan über uns schwebt“, sagte Jakob Koch aus Eurasburg. „Man hat gemerkt, wie wichtig es ist, einen demokratischen Teilhabeprozess zu haben“, gestand der Landtagskandidat der Grünen mit Blick auf die vom Bundesverfassungsgericht gestoppte Verabschiedung des umstrittenen Heizungsgesetzes.

Statt um die Einzelheiten zu streiten, sollten die Bürger in Informationsveranstaltungen über das angebliche „Schreckgespenst“ aufgeklärt werden. „Es gibt keine Verpflichtungen für irgendwas“, schließlich habe die Wärmewende „technische Grenzen“, so Koch. Was manche Politiker zum Gesetz gesagt hätten, sei „Populismus“ und „völliger Humbug“ gewesen. „Es wird etwas Gesetz, was die meisten hier sowieso machen.“

Trotz des starken Gegenwinds sei der Wille der Grünen ungebrochen, für das Heizungsgesetz zu kämpfen. „Wir wollen zeigen, dass wir das, was wir versprechen, auch ernst nehmen.“ Dazu seien Maßnahmen nötig, um den CO2-Ausstoß beim Heizen zu senken. „Im Bereich der Wärme kommen wir nicht voran“, so Koch. „Der Anteil ist ungebrochen stark.“

Nahwärme Ausbau wird vorangetrieben

Wie zukunftsfähiges Heizen im Landkreis möglich ist, zeigte Lars Bachmann, Energieberater bei den Tölzer Stadtwerken. Vor allem der Ausbau der Nahwärme wird vorangetrieben, aktuell etwa an der Buchener Straße (wir berichteten). Zudem soll eine neue „Wärmeenergiezentrale“ mit drei Wärmepumpen entstehen, um bestehende Heizkraftwerke miteinander zu verbinden. „Unsere Planungen sind extrem ambitioniert, da kann man schon stolz drauf sein“, befand Bachmann.

Er kritisierte den Zickzack-Kurs der Bundesregierung beim Heizungsgesetz. Durch die Unklarheiten rund um die geplanten Förderungen für neue Heizungen seien die Kunden verunsichert worden. Die Kosten für einen Anschluss an das Tölzer Nahwärmenetz beliefen sich derzeit auf etwa 15 000 Euro.

Schlechte Nachrichten gibt es derweil für Anwohner der Altstadt. Auf Nachfrage eines Interessenten teilte Bachmann mit, es würden zwar alle Optionen geprüft, doch nach aktuellem Stand sei die Versorgung der Marktstraße mit Fernwärme aufgrund der Beschaffenheit des dortigen Untergrunds nicht möglich.

Bedenken in Bezug auf Wärmeverluste bei der Fernwärme brauchen Kunden laut Bachmann nicht zu haben: „Die Netzverluste sind relativ gering, wie bei Strom und Gas.“ Die erzeugte Wärme werde über Wasser mit einer Temperatur von 80 bis 90 Grad in den Wasserzyklus der Liegenschaften geleitet. Die Stadtwerke fordern derzeit eine Rücklauftemperatur von knapp unter 50 Grad. Das könnte in manchen Haushalten zum Problem werden. „Je geringer die Rücklauftemperaturen, desto geringer die Betriebskosten“, erklärte Bachmann.

Wärmewende mit Herausforderungen

In Bad Tölz erlebt die Umstellung auf Fernwärme einen Boom, in kleineren Gemeinden hingegen ist sie oft nur schwer umsetzbar. Oft gebe es zu wenige Häuser zum Heizen, sodass sich die Umstellung nicht rentiere, so Grünen-Politiker Koch. „Die Idee der kommunalen Wärmeplanung gibt Gemeinden hier die Chance, Wärme mitzudenken.“ Lars Bachmann von den Tölzer Stadtwerken sagte, dass effiziente Gasheizungen für viele Haushalte noch immer die beste Lösung seien: „Die Verteufelung von Gas finde ich übertrieben.“

Dass die Wärmewende auch einige Herausforderungen mit sich bringt, berichtete Tobias Grünwalder vom gleichnamigen Tölzer Heizungs- und Sanitärbetrieb. Vor allem die Materialbeschaffung bereite ihm Sorgen, denn „der Rohstoffpreis ist absolut überteuert“. Wärmepumpen verbaue er in Neubauten seit 2006, das sei „nichts komplett Neues“. Zum geplanten Heizungsgesetz sagte er: „Die Kunden sind verunsichert, von manchen ist man am Telefon sogar beschimpft worden.“

