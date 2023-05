Tölzer Nepal-Hilfe setzt sich für Dorfschule ein: „Viele Kinder erhalten gar keine Bildung“

Von: Melina Staar

Bei einem Elternabend informierte Nirmal Kathri (re.) die Dorfbewohner über die Pläne, die Schule wieder mit neuem Leben zu erfüllen. © Peter Wiedemann

Peter Wiedemann und Wolfgang Buchner aus Bad Tölz engagieren sich in Nepal für soziale Projekte. Auf ihrer jüngsten Reise stießen sie auf ein akutes Problem, bei dem sie nun helfen wollen.

Bad Tölz/Simpani – Wunderschön liegt das Dorf Simpani auf einer schmalen Anhöhe, etwa zweieinhalb Stunden Fahrzeit von der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu entfernt. So ist es klar, dass Peter Wiedemann und Wolfgang Buchner von der Tölzer Nepal-Hilfe nach ihrem Besuch im vergangenen November von der Landschaft schwärmten. Doch auch wenn sie einiges von der Umgebung zu sehen bekamen: Aus rein touristischen Gründen waren sie nicht vor Ort. Denn die Dorfschule steht mangels Schülern kurz vor der Schließung. „Die Eltern schicken ihre Kinder lieber in die Schulen im Tal, weil sie dort Englisch lernen können und etwas zu essen bekommen“, so Wiedemann. Er und Buchner wollen deswegen die Dorfschule aufwerten, damit auch dort Englisch unterrichtet und eine Mahlzeit möglich wird. „Wir wollen Englischlehrer finanzieren“, sagt Buchner. Denn grundsätzlich gebe es die, ergänzt Wiedemann. „Aber der Staat kümmert sich nicht darum, diese auch zuzuteilen.“

Mitglieder der Tölzer Nepal-Hilfe schildern ihre Eindrücke

Auch an Kindern mangelt es nicht in der Region. „In den weit abgeschiedenen Dörfern in den Bergen leben viele Kinder, die überhaupt keine Schulbildung haben“, so Buchner. Häufig seien die Mütter alleine mit vier bis fünf Kindern sowie den Nutztieren. Die Frauen kümmern sich um alles, die Väter arbeiten häufig im Ausland, da es dort mehr Geld zu verdienen gibt. Sie kommen nur selten nach Hause. „Ein echt hartes Leben für die Frauen“, sagt Buchner. Die Dorfbewohner seien Selbstversorger, „denn dort gibt es nichts“, so Wiedemann.

Die Menschen in den Bergen sind Selbstversorger und halten sich beispielsweise Rinder. © Peter Wiedemann

Mit Hilfe von Nirmal Kathri, eines Kontaktmannes vor Ort, den Wiedemann und Buchner persönlich kennen, soll nun die Dorfschule zu neuem Leben erweckt werden. Durch den persönlichen Kontakt werde gewährleistet, dass Spendengelder auch dort ankommen, wo sie hinsollen. Das Schulgebäude steht schon. Hier haben andere Organisationen beispielsweise aus Japan finanziell mitgeholfen. Allerdings hat der Bau weder Fenster noch Heizung.

Der Nepal-Verein, der 1995 vom Dietramszeller Heinz Reiter gegründet wurde, wird mit Unterstützung von Spendern zunächst für ein paar Jahre Englischlehrer bezahlen sowie das Schulessen finanzieren. Weiter ist angedacht, dass in Simpani das Essen für die Schulen selbst zubereitet wird, etwa durch die Frauen vor Ort. Das schafft wiederum Arbeitsplätze.

Nepal-Hilfe Bad Tölz wirbt für Patenschaften

Menschen aus dem Landkreis, die die Arbeit in Nepal unterstützen möchten, können dies am besten über eine Patenschaft für ein Kind tun, sagen Wiedemann und Buchner. „Das Schöne ist, dass man so eine Beziehung aufbauen kann“, sagt Wiedemann. Er selbst habe vor 28 Jahren einen jungen Mann in Nepal finanziell unterstützt, sodass dieser eine Schule besuchen konnte. Nun habe er ihn wieder getroffen: Er lud ihn zum Essen ein, zeigte ihm stolz seine Familie, sein Zuhause und berichtete von seiner Arbeit. Buchner: „Es ist schön, wenn man so eine Entwicklung sieht.“

Viele Kinder wohnen in entlegenen Dörfern. Sie haben fast keine Chance auf Schulbildung. © Peter Wiedemann

Und noch ein Thema hat sich der Nepal-Verein vorgenommen: Der Tourismus in Nepal geht zurück. Der nahe Simpani gelegene Ort Panauti, der immer beliebt war bei Gästen, sei inzwischen wie ausgestorben. „Die typischen Nepal-Reisenden gibt es nicht mehr. Heute wird alles in geführten Gruppen organisiert“, so Wiedemann. Die Gruppen werden zu größeren Dienstleistern geführt, „gewisse Ziele werden gar nicht mehr angesteuert, und der Führer kriegt praktisch gar nichts für seine Dienste“.

Viele Menschen in Nepal hätten keine Berufsausbildung. „Jeder geht auf die Uni, aber es gibt keine Arbeit“, berichtet Buchner. „In Nepal muss sich einfach etwas weiterentwickeln“, so Wiedemann. „Wichtig wäre, dass der Staat etwas unternimmt. Aber es kümmert sich einfach keiner.“

Peter Wiedemann und Wolfgang Buchner berichten aus Nepal

Dabei sei das Gebiet unbedingt einen Besuch wert. Um den Tourismus anzukurbeln, wurde in Simpani gerade ein „Homestay“ errichtet, eine Unterkunft, in der auch Touristen übernachten können –Wiedemann und Buchner waren dort ebenfalls während ihres Aufenthalts. „Für den Bau wurde alles von Hand hochgeschleppt“, berichtet Wiedemann. Alles werde in Säcken auf dem Rücken getragen. „Wenn man dort ist, relativieren sich unsere Probleme hier. Ich würde mir wünschen, dass viele Leute sehen, wie es woanders ist. Das erdet einen sehr gut.“

Für die Menschen in dem Gebiet hat die Nepal-Hilfe schon einiges getan. So wurden Bade- und Toilettenhäuschen für alle Häuser eingerichtet, damit die Menschen mehr Lebensqualität bekommen. „Wir wollen“, sagt Buchner, „dass sich was verändert.“

Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.nepal-toelz.de.

