Helmut Schleich zeigt neues Programm im Kurhaus Bad Tölz: Wider die „Political Correctness“

Gnadenlos ging Helmut Schleich unter anderem mit Annalena Baerbock und Markus Söder ins Gericht. © Birgit Botzenhart

Tosenden Applaus erntete Kabarettist Helmut Schleich im Tölzer Kurhaus, als er über Waffenlieferungen, Annalena Baerbock und Markus Söder herzog.

Bad Tölz – Der Kabarettist Helmut Schleich zeigte am Samstagabend im Tölzer Kurhaus seine künstlerische Größe. Die liegt in seiner völligen Unabhängigkeit. Anhängern des Genders, Wählern der Grünen und natürlich der CSU dürfte an diesem Abend nicht alles gut bekommen sein. In drei unterschiedlichen Rollen hielt Schleich Gesellschaft und Politik knallhart den Spiegel vor. Er sorgte mit seinem Programm „Das kann man so nicht sagen“ für eine Korrektur der „Political Correctness“.

Erst 15-mal täglich Hände gewaschen, dann durfte man nicht mehr duschen

„Wer macht bei uns Kabarett und wer Kabinett?“, fragte der Künstler zu Beginn. Was sich im wahren Leben ereigne, das könne ihm als Kabarettisten gar nicht einfallen. „Zwei Jahre lang haben wir uns 15-mal täglich die Hände gewaschen, und im vergangenen Herbst durften wir ja nicht mehr duschen!“, donnerte der kräftige Mann von der Bühne. Früher hätten Betriebe wegen Insektenbefall zusperren müssen. Inzwischen werde über Insekten im Essen offen geredet. „Ich bin kein Putinfreund“, betonte Schleich, „aber wenn der uns beobachtet, denkt er sich: Die haben sich in drei Jahren selber erledigt!“

Regelrecht gnadenlos ging er mit der Grünen-Politikerin „Anakonda“ Baerbock um. Er zeigte sie auf einem Wahlplakat mit dem Slogan: „Keine Waffen in Krisengebiete!“ Seit Beginn des Ukrainekriegs schließt sich die BRD bekanntlich Waffenlieferungen an das Land an. Das schmerzt den überzeugten Pazifisten Schleich zutiefst. Baerbocks politischer Kollege Anton Hofreiter rattere inzwischen Waffensysteme herunter wie früher alle bedrohten Fledermausarten. Als Pazifist habe er es „verdammt schwer“, klagte Schleich und bekam Applaus für die Forderung, jene Politiker an die Kriegsfront zu schicken, die Waffenlieferungen zustimmten.

Von Luisa Neubauers Unfehlbarkeit können Päpste nur träumen

Wer meinte, er sei mit Schleich auf einer Linie, wurde aber aufs Glatteis geführt. Er ärgerte sich über Luisa Neubauer, die aus der Millionärsfamilie Reemtsma stamme und Verzicht predige. „Sie darf auch alles sagen!“, lästerte der Kabarettist. Ihre Aussagen stünden unter einer Unfehlbarkeit, von der Päpste nur träumen könnten. Klimaschutz werde mit religiösem Eifer vorgetragen, beschwerte sich Schleich, und mit Humor müsse man ganz vorsichtig sein. „Vielleicht, weil die Silbe -mor drinsteckt“, mutmaßte er. Dass der Begriff „Mohr“ von Maure komme und früher allerbeste Medizin bedeutete, aber nichts mit Diskriminierung zu tun hatte, dafür brauche es Bildung.

In der Rolle des bildungsfremden Münchners „Freddie“ nahm Schleich das moderne Theater auf den Arm. Selbst eine sprachlich und szenisch unverständliche Aufführung finde immer noch begeisterte Bravorufer. Schleich kläffte auf seine unnachahmliche Art Theatertexte ins Publikum, stakste verrenkt über die Bühne und sorgte für anhaltendes Gelächter.

Helmut Schleich lästert über kreidefressenden Söder

Aber als er erneut sein eigenes Jacket anzog, ging er wieder mit der Gesellschaft hart ins Gericht. Die sogenannte Sprachhygiene sei zwanghaft. Sogar „schwarz fahren“ nur zu sagen, koste inzwischen schon 60 Euro.

Als Schleich dann zum Trachtenjanker griff und als Franz Joseph Strauß ans Rednerpult trat, bekam auch Markus Söder seine Abreibung. „Söder hat Bäume umarmt. Aber so hat das bei König Ludwig II. auch angefangen“, warnte Schleich-Strauß, in Anspielung auf die Geisteskrankheit des Monarchen. Söder fresse Kreide im übertragenen Sinn. Deshalb seien größere Stücke Rügener Kreidefelsen verschwunden und vor der Münchner Staatskanzlei gefunden worden. „Sie können Söder pulverisieren, galvanisieren, vergolden oder verglasen. Aber er wird nie ein Strauß! Aus!“ Tosender Applaus.

Von Birgit Botzenhart

