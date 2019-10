Herbstzauber in Tölz: Wärmendes steht hoch im Kurs

Der Tölzer Herbstzauber läuft noch bis einschließlich Sonntag im Kurhaus und Kurpark. Das Wetter zeigt sich passend zum Thema: Es ist kalt und regnerisch. Doch die Verkäufer sind vorbereitet.

Bad Tölz – So wechselvoll wie das Herbstwetter gestalteten sich auch die beiden ersten Tage des Tölzer Herbstzaubers im Kurpark. Dem Eröffnungstag am Donnerstag waren noch überwiegend sonnige Stunden beschieden, was für regen Besucher-Zustrom sorgte. Der Freitag dagegen hielt bedeckten Himmel, kühle Temperaturen und nachmittags auch Regen bereit. „Da müssen wir eben durch“, meinten einige Aussteller, die die Waren an ihren Ständen so gut als möglich vor der Nässe zu schützen versuchten und an diesem Werktag ohnehin mit weniger Kundschaft vorlieb nehmen mussten.

So vielseitig wie der Untertitel des Herbstzaubers „Garten und Handwerk, Kunst, Kultur und Genuss“ ist gewohntermaßen das Sortiment, das Veranstaltungs-Organisatorin Michaela Dorfmeister in bewährter Weise zusammengestellt hat. Neben den Anbietern, die bereits seit Jahren ihren festen Platz im und rund um das Kurhaus haben, sind bei der 15. Auflage dieser Verkaufsschau auch etliche neue Händler vor Ort. Entsprechend des Wetters und der Jahreszeit gehören Schals zu den wohl am meisten begutachteten und in großer Auswahl vorhandenen Kleidungsstücken: bunt und uni, im Trachtenstil oder in eher moderner Ausführung, aus Seide, Wolle, Kaschmir, gestrickt, gewebt, bedruckt und bestickt, in verschiedensten Preisklassen. Fazit der interessierten Kundinnen: „Wer die Wahl hat, hat die Qual.“

Während sich ein junges Paar bei Gärtner Eugen Schleipfer aus Neusäß über die Pflege eines Erdbeerbaums informierte, erklärte David Germann einer Marktbummlerin die Anfertigung seiner selbst gemachten Halsketten und Ohrringe, die zum Teil aus Juweliersilberdraht gehäkelt sind und in ihrer filigranen Art edel und nicht alltäglich aussehen. Wie Germann sind auch Christoph Kirchmair aus Baumkirchen im Tirolerischen mit seinen Gürtelschnallen aus Holz mit eingearbeiteten Edelstahl-Intarsien und Eugen Senn aus Imst mit einer großen Palette an Tees, Likören, Sirup, Tinkturen und verschiedenen Kräutersalzen zum ersten Mal beim Herbstzauber vertreten. Das Besondere bei Senns Marke „Kräuterwohl“: Die verwendeten Kräuter sind alle handgepflückt. „Die Ernte fällt nicht jedes Jahr gleich aus, deshalb sind manche unserer Produkte nicht immer vorrätig“, erklärt er.

Insgesamt ist es speziell diese Vielfalt des Herbstzaubers, die dem Urlauber-Ehepaar Claus und Ulrike Lübbert aus Bielefeld gefällt: „Das ist ein tolles Sortiment mit vielen Unikaten. Wir haben uns eine Dauer-Eintrittskarte gekauft, damit wir uns ein paar Mal hier umschauen können.“ Ähnlich sehen das Waltraud und Wolfgang Szhiemes, die aus Krefeld kommen und am Donnerstag ihren Rundgang entlang der Marktstände im Park mit dem idyllischen Weiher gemacht haben. Ob der Eintritt – wie öfter kritisiert – zu teuer ist? Nein, der Preis sei angemessen, meinen die beiden. „Wir haben in der Nähe von Krefeld eine ähnliche Ausstellung, da bezahlen wir um ein Einiges mehr.“

Zum Rahmenprogramm gehörte am Donnerstag auch eine Lesung der Lenggrieserin Irmgard Grasmüller aus ihrem kürzlich veröffentlichten Buch „Aus Kindheit, Krieg und Gefangenschaft“. In diesem werden die Kriegserlebnisse des Lenggrieser Bauernsohns Josef Wasensteiner wiedergegeben. Die bedrückenden Schilderungen hinterließen beim Publikum tiefe Betroffenheit. „Ich habe jetzt mehr Verständnis für das Empfinden meines Vaters, der dieses Grauen ebenfalls erlebt hat“, meinte einer der Zuhörer. Eine ganz andere Seite des Herbstzaubers.

Der Herbstzauber läuft noch bis einschließlich Sonntag, 6. Oktober, im Kurhaus und Kurpark. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17.15 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro, die Dauerkarte 15 Euro. Jugendliche bis 15 Jahre sind frei. (Rosi Bauer)

