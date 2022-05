Heroisches Erlebnis: „Holzkirchner Symphoniker“ überzeugen im Tölzer Kurhaus

Teilen

Zu persönlichen Bestleistungen spornte Dirigent Andreas Ruppert seine Symphoniker an. © rbe

Nach langer Zeit konnten nun auch wieder die „Holzkirchner Symphoniker“ im Tölzer Kurhaus auftreten. Auf dem Programm standen anspruchsvolle Werke. Das Publikum spendete großen Applaus.

Bad Tölz – Mit seiner „Eroica“ hat der Freigeist Ludwig van Beethoven im Jahr 1805 eine geradezu politische Sinfonie komponiert, mit der er im habsburgischen Überwachungsstaat den Idealen der französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit huldigte. Welches Werk würde besser zum aktuellen Zustand unserer Welt passen, in der sich wieder zeigt, dass es keine Freiheit gibt, wenn man nicht auch dafür kämpft.

Konzert zum „Beethoven-Jahr 2020“ jetzt nachgeholt

Vor über 200 Jahren fiel Beethovens „Heroische“, die er selbst für seine beste Sinfonie hielt, gleichsam wie ein Meteorit vom Himmel. Am Sonntagabend haben die „Holzkirchner Symphoniker“ das Werk im Tölzer Kurhaus aufgeführt. Befreit zeigten sie sich dabei auch von den Fesseln der Corona-Zwangspause. Mit zweijähriger Verspätung zum „Beethoven-Jahr 2020“ stellten sich die Holzkirchner den riesigen Anforderungen der Eroica, den schockhaften neuen Ideen und der einschüchternden Größe dieser Musik.

Gebannt lauschte das Publikum im Tölzer Kurhaus der Darbietung. © rbe

Dirigent Andreas Ruppert, einziger Profi unter den Protagonisten, spornte sein Ensemble – lauter enthusiastische Laien aus verschiedenen Alters- und Berufsgruppen – wieder einmal zu Höchstleistungen an. Er lotste sie durch die vier monumentalen Sätze und erzeugte Tiefendimension, ging in die Details und entwickelte dennoch großen Zug. Das Orchester war erstaunlich gut in Form, zeigte sich bis in die Haarspitzen motiviert und leistete sich nur wenige Wackler und schwache Momente.

Facettenreicher Klang

Alle Instrumentengruppen erzeugten einen facettenreichen, vielfarbigen Klang, der warm war und sich bis zu leuchtendem Fortissimo steigern konnte. Natürlich verbietet es sich, Vergleiche etwa zu den namhaften Münchner Profi-Orchestern zu ziehen, denn auch diese „Eroica“ war für Musikfreunde ein Erlebnis. Sie trug das Element des Revolutionären, trug große Gefühle von Wut, Leidenschaft und Siegeszuversicht in sich.

Während Beethoven sich diesen musikalischen Aufbruch in eine neue Zeit hart abgerungen hat, verhält es sich bei Wolfgang Amadeus Mozarts „Linzer Sinfonie“ ganz anders. Die hat er während eines Kurzaufenthaltes in der Stadt unter Zeitdruck binnen weniger Tage für einen Gönner komponiert. Ist sie deshalb ein Leichtgewicht? Keinesfalls, denn so hat Mozart eigentlich immer gearbeitet. Bekanntlich auch bei seinen Opern.

Motivierender Dirigent Andreas Ruppert

Eroica und Linzer bildeten einen reizvollen Kontrast. Mozarts spieltechnisch ebenso anspruchsvolle Sinfonie wird von Lebhaftigkeit und Spannung, pastoralem Idyll und Tiefgründigkeit, Tanzelementen und Volksliedhaftem geprägt. Auch das können die Holzkirchner, wenn auch in diesem Fall mit etwas angezogener Handbremse bei den Tempi. Sie begegneten dem Werk mit voller Konzentration und Respekt, wurden dem Zauber und der schwebenden Unruhe dieser Musik durchaus gerecht. Maestro Andreas Ruppert hatte einmal mehr ganze Arbeit geleistet. Gemäß dem Motto „wir schaffen das“ hat er alle Orchestermitglieder wieder zu persönlichen Bestleistungen ermutigt. (Rainer Bannier)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.