Herrin der Zahlen: Silke Furmanek ist die neue Tölzer Stadtkämmerin

Von: Andreas Steppan

Teilen

Das neue Führungsduo in der Tölzer Stadtkämmerei: Silke Furmanek (re.) und ihre Stellvertreterin Corinna Wiedenhofer. © Stadt Bad Tölz

Im öffentlichen Auftreten unterscheidet sich Silke Furmanek, seit dem 1. April Tölzer Stadtkämmerin, von ihrem Vorgänger Hermann Forster. Inhaltlich aber knüpft sie eng an dessen Arbeit an.

Bad Tölz – Eine Frau der Zahlen? „Ja, das bin ich sicher“, sagt Silke Furmanek. „Schließlich habe ich das die ganzen Jahre schon gemacht.“ Dass sie nach 18 Jahren als stellvertretende Kämmerin nun zum 1. April in die erste Reihe der Rathausbeamten aufgerückt ist, sieht sie recht pragmatisch und unaufgeregt. Hört man ihr zu, klingt ihr Aufstieg zur Stadtkämmerin fast wie die ganz normale Fortsetzung eines Berufswegs im öffentlichen Dienst. Der aber hat sie stetig bergauf und jetzt an eine Schlüsselposition in der Stadtverwaltung geführt.

Rathaus und seine Strukturen sind der neuen Kämmerein bekannt

Das Rathaus und seine Strukturen kennt Silke Furmanek aus dem Effeff. 33 Jahre ist es her, dass die Tölzerin – geboren in Friedrichshafen, lebt sie seit ihrem sechsten Lebensjahr hier – ihre erste Stelle bei der Stadt antrat. Nach ihrer Ausbildung bei der Landesversicherungsanstalt für Arbeiter in München (heute: Deutsche Rentenversicherung) fing sie beim Tölzer Rentenamt an. „Sehr bürgernah“ sei diese erste Station gewesen, sagt sie.

Indem sie von 1996 bs 1998 die Fachhochschule für Innere Verwaltung in Hof absolvierte, schaffte Furmanek den Aufsteig vom mittleren in den gehobenen Dienst. Zurück im Tölzer Rathaus, war sie in der Liegenschaftsverwaltung tätig. Ab 2001 leitete sie ein Sachgebiet mit dem breiten Themenspektrum Meldeamt, Kultur und Soziales inklusive Kitas, Stadtbibliothek und Marionettentheater. Die Kommunalwahl 2002 betreute Furmanek als Wahlleiterin. 2005 wechselte sie als stellvertretende Chefin in die Kämmerei. Offiziell ein Viertel ihrer Stelle machte ab 2008 die wirtschaftliche Leitung des Josefistifts aus – bis 1. Januar 2023, als bekanntlich der Paritätische Wohlfahrtsverband die Trägerschaft des zuvor städtischen Pflegeheims übernahm.

Silke Furmanek seit 1. April im Amt

Nachdem sich ihr Vorgänger Hermann Forster in den Ruhestand verabschiedet hat, hat Silke Furmanek nun die Leitung der Abteilung 3 übernommen und ist damit nicht nur Stadtkämmerin, sondern auch Vorgesetzte der Mitarbeiter der Steuerstelle der Kasse, des Liegenschaftsamts, des Standesamts und Meldewesens, von Stadtarchiv und Stadtbibliothek sowie der Jugendförderung. Rechnerisch umfasst die Abteilung 54,68 Stellen.

Für Furmanek kein Grund, den Boss raushängen zu lassen. Ja, das Tätigkeitsfeld ändere sich, sie habe als Kämmerin Gestaltungsspielraum, sei an vielen Projekten der Stadt noch näher dran und könne sich einbringen. An einer Schlüsselstelle sitze sie insofern als „ohne Geld nichts geht“, sagt sie, fügt aber sogleich sachlich dazu: „Ich kann mal sagen: ,Das können wir uns nicht leisten‘ – aber am Ende entscheidet der Stadtrat.“ Ihr Vorgänger Forster, der auch berufsmäßiger Stadtrat war, „war mehr in der politischen Schiene drin“, sagt sie. „Da sehe ich mich nicht so.“ Öffentlich in die erste Reihe zu treten, dazu dränge es sie nicht wirklich, meint die 51-Jährige. Doch es gehöre eben dazu.

Bei Steuerkraft liegt Tölz 30 Prozent unter dem Landesdurchschnitt

Wohl fühlt sie sich zum jetzigen Stand mit der finanziellen Lage der Kommune, die sie von ihrem Vorgänger übernimmt. In den vergangenen Jahren habe die Stadt „immer nur das gemacht, was sie sich dauerhaft leisten kann“, stellt sie fest. „Gut ist, dass wir keine Einrichtungen haben, die jährlich Millionen verschlingen“ – wie ein Schwimmbad zum Beispiel. „Bei so etwas muss man immer die Folgekosten bedenken.“

Bei der Steuerkraft liege Bad Tölz zwar rund 30 Prozent unter dem Landesdurchschnitt. Dennoch verfüge die Stadt über „recht hohe Rücklagen“ – zumindest aktuell noch, denn die Reserven gehen zu einem guten Teil für den Kauf des Areals am Maxlweiher drauf, das die Stadt kürzlich ersteigert hat. Aus Furmaneks Sicht ist das „eine gute Investition für die Zukunft“. Fast schon „erstaunlich“ findet es die Stadtkämmerin, dass die öffentlichen Haushalte nach all den Krisen der jüngsten Zeit „besser dastehen als erwartet“. Dass das nicht immer so bleiben muss, weiß Furmanek aber auch. Und dass noch einige kniffelige Aufgaben auf sie zukommen – etwa einen neuen Hebesatz für die Grundsteuer festzulegen, der zum Wirksamwerden der Reform zum 1. Januar 2025 gelten soll.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.