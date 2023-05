Hier kehrt das Leben zurück: Viele Besucher bei „Kultur im Gries“

Von: Patrick Staar

Unter anderem die Melodie von „Fluch der Karibik“ spielte die Tölzer Jugend-Stadtkapelle. © pr

Der Tölzer Jungmayrplatz verwandelte sich am Samstag ein Tag lang in eine Theater- und Musikbühne. Die Veranstaltung „Kultur im Gries“ kam bei den Tölzern gut an.

Bad Tölz – Die Bauarbeiten im Gries haben sich sehr, sehr lange hingezogen. Es gab coronabedingte Verzögerungen und Lieferschwierigkeiten beim aus Portugal angelieferten Granitpflaster. Doch nun ist alles überstanden, und dies wurde am Samstag gefeiert. Von morgens bis abends spielten bei der Veranstaltung „Kultur im Gries“ Bands und Musikkapellen. Dazwischen: Viele entspannte Anwohner und andere Tölzer, die zuhörten, ratschten, die wärmende Sonne genossen und sich freuten, dass in dem alten Tölzer Stadtteil nun wieder das Leben einzieht. Auch Organisator Arnold Torhorst vom Verein „Pack ma’s“ war zufrieden: „Mir war vorher gar nicht klar, wie grandios die Akustik am Jungmayrplatz ist. Und von den Anwohnern hat es auch keine einzige Beschwerde wegen Lärmbelästigung gegeben.“

Überrascht von „grandioser Akustik“

Das Festival war – neben dem gerade eben erst zurückgekehrten Wochenmarkt – die erste große Veranstaltung nach dem großen Umbau. „Die letzten drei Jahre waren nicht so prickelnd“, erinnert sich Wolfgang Jani. „Wenn man aus seiner Haustüre rausgehen will und warten muss, bis die Baggerschaufel zur Seite geht, ist das schon ein bisserl nervig.“

„Die letzten drei Jahre waren nicht so prickelnd“

Dass das Gries nun als Konzertarena genutzt wurde, hält er für angemessen: „Es ist alles so schön geworden, es ist höchste Zeit, dass das mal gefeiert wird.“ Uwe Knoll stimmt ihm zu: „Es gehört dazu, dass mal ein Bagger vor der Tür steht. Aber es ist sehr schön, dass es vor den Häusern jetzt keine Gehwege mit Stufen mehr gibt.“

Planschen am Brunnen am Jungmayrplatz: Gerd Heier mit seinem Enkel Kilian. © pr

Gerd Heier saß ganz entspannt auf der Umrandung des Brunnens am Jungmayrplatz, lauschte dem Konzert der Tölzer Jugendstadtkapelle und sah zu, wie sein Enkel Kilian im Wasser planschte: „Endlich rührt sich im Gries mal was“, sagte Heier, der ein paar Meter entfernt in der Konradgasse wohnt. „Hier müsste öfter mal was los sein.“ Aufgrund der exzellenten Akustik sei gerade der Bereich um den Jungmayrplatz hervorragend für Konzerte geeignet. „Abgesehen davon ist der Brunnen in der Mitte wunderschön – das wird den Touristen sicher auch gefallen.“ Seiner Ansicht nach sollten auch nach dem Umbau ein paar Autos im Gries parken dürfen, „aber keinesfalls darf alles wieder so voll sein wie vorher“. Ein klarer Fortschritt sei, neben der geringeren Anzahl an Fahrzeugen, die neue Pflasterung, vor dem Umbau sei „alles nur Flickwerk“ gewesen. Die Umbauzeit sei allerdings hart gewesen: „Es war immer laut, und wir hatten im Dreck. Aber wir im Gries verzweifeln nicht so schnell.“

Viele entspannte Besucher

Ganz gelassen verfolgte auch Franziska Heier, Mama des kleinen Kilian, die Bauarbeiten. Für ihren Sohn sei die Baustelle vor der Haustüre sehr unterhaltsam gewesen: „Wir in der Konradgasse waren eh nicht so stark davon betroffen, und die Bauarbeiter waren immer sehr nett zu uns.“ Sie selbst habe mit mehreren Anwohnern gesprochen, denen der das Ergebnis nicht gefällt, „aber ich finde, dass es recht schön geworden ist“. Die Anwohner würden nun ihre Tische und Bänke vor die Haustüre stellen, der Ortsteil werde immer schöner. Sie ist froh, dass der Wochenmarkt wieder im Gries stattfindet, würde sich allerdings noch „etwas mehr Grün“ wünschen.

Wichtig, den Jungmayrplatz zu beleben

Wolfgang Steinhart pflichtet ihr bei. Momentan sei das Gries noch „eine kahle Betonwüste“. Man müsste sich überlegen, ob man Büsche oder Bäume anpflanzt. Was hinzukomme: „Wenn hier kein Konzert oder Wochenmarkt ist, todelt es ein bisserl.“ Es sei aber schön, dass das Gries umgebaut worden ist, „und dass die Autos nun weg sind“. Es sei wichtig, den Jungmayrplatz wieder zu beleben, findet auch Arnold Torhorst vom Förderverein „Pack ma’s“, einem Verein für die Belange von Menschen mit psychischen Erkrankungen und anderem Unterstützungsbedarf. „Pack ma’s“ hat das Festival in Kooperation mit der Stadt Bad Tölz, dem „Real-Verbund“ und „Papas Kesselhaus“ veranstaltet.

Freuen sich über das Ende der Bauarbeiten: Wolfgang Jani (li.) und Uwe Knoll. © pr

Ganz bewusst hat sich Torhorst dafür entschieden, mit dem Festival vom Gelände des Rehazentrums Isarwinkel in die Innenstadt umzuziehen. Auf diese Weise sollte das Thema Inklusion in die Stadt getragen werden – sowohl in den Musikgruppen als auch unter den Gästen seien Menschen „mit der ein oder anderen Besonderheit“ gewesen: „Das war alles sehr schön gemischt.“ Die Resonanz sei „sehr, sehr positiv“ gewesen: „Ich habe mehrfach gehört, dass es so was öfter geben müsste.“ Generell ist es seiner Ansicht nach wichtig, den Stadtteil weiter zu beleben – „zum Beispiel durch Cafés oder eine Weinstube“, sagte Torhorst.

Wünscht sich mehr Bepflanzung im Gries: Der Tölzer Wolfgang Steinhart (re.). © pr

