Hilfe für die Helfenden: Infos für pflegende Angehörige

AOK-Direktor Wolfgang Morlang (re.) begrüßte die Besucher der Veranstaltung zum Thema pflegende Angehörige. © Pröhl

Bei einer Informationsveranstaltung der AOK für pflegende Angehörige füllen viele Interessierten den großen Sitzungssaal im Landratsamt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ohne pflegende Angehörige ginge in diesem Land nichts. „80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden von ihren Angehörigen versorgt – in Bayern sind es sogar 85 Prozent“, sagte AOK-Direktor Wolfgang Morlang in seinen einleitenden Sätzen bei einer Veranstaltung der Krankenkasse im großen Sitzungssaal des Landratsamts. Der war gut gefüllt, als es um die Unterstützungsangebote ging, die die AOK für pflegende Angehörige bietet.

Pflegende Angehörige: „Ohne externe Hilfe kommt man dabei schnell an seine Grenzen“

Ende 2021 waren in Deutschland rund fünf Millionen Menschen pflegebedürftig. Bis zum Jahr 2055 wird diese Zahl auf 6,8 Millionen wachsen. Noch rasanter steigt die Zahl in Bayern. Dieser Trend zeigte sich auch schon in der Vergangenheit. „Allein in den letzten Jahren stieg die Zahl der bei der AOK Bayern versicherten pflegebedürftigen Menschen um rund 25 Prozent auf 254 000“, so Morlang. Ohne den großen Einsatz der Angehörigen sei das nicht zu schaffen. Wer aber zu Hause pflegt, stehe vor einer Vielzahl von Herausforderungen. „Ohne externe Hilfe kommt man dabei schnell an seine Grenzen“, sagte Morlang. Aber auch den Pflegebedürftigen selbst müsse ein möglichst selbst bestimmtes Leben ermöglicht werden. Hier setze die AOK „auf eine Vielzahl an praktischen Angeboten“ und auf umfassende Beratung.

Pflege-App, Pflegekurse, Pflegenavigator und eine Pflegeberatung

So werde Angehörigen dabei geholfen, „ihre Pflegekompetenzen zu stärken und ihre individuelle Versorgungssituation zu stabilisieren“. Seit März 2023 gibt es beispielsweise ein neu entwickelte Pflege-App, die bei der Organisation hilft. Es gibt aber auch Pflegekurse – in Präsenz und online –, oder auch den Pflegenavigator im Internet, der viele Informationen zu Pflegediensten, Heimen und anderen Unterstützungsdiensten zusammenfasst. Dazu kommt die Pflegeberatung, deren Leistungen Sirko Ruppert vorstellte. „Die Pflegeberatung kann telefonisch, persönlich oder digital erfolgen. Gerne im häuslichen Umfeld oder in der Einrichtung, in der die anspruchsberechtigte Person lebt.“ Dabei stehe immer der Mensch im Mittelpunkt, die Beratung unterstütze und begleite dort, wo sie gebraucht werde, betonte Ruppert, der auch ein Praxisbeispiel mitgebracht hatte, um zu zeigen, welche Hilfe konkret geleistet werden kann.

Landrat dankt den pflegenden Angehörigen

Landrat Josef Niedermaier nutzte die Gelegenheit, um den pflegenden Angehörigen „Danke zu sagen – für den Einsatz, den Sie im familiären Bereich tagtäglich erbringen“. Für viele Menschen sei es wichtig, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu leben. „Das eigene Heim schafft Geborgenheit.“ Niedermaier hoffte, dass die Angehörigen bei Veranstaltungen wie der der AOK „ganz viele Antworten auf Ihre Fragen finden“.

Gelegenheit zum Fragen gab es in der Podiumsdiskussion, die Kurier-Redaktionsleiterin Veronika Ahn-Tauchnitz moderierte. Neben Morlang und Ruppert standen Daniela Dierssen (Caritas) und Melanie Stamp (BRK) von den beiden Fachstellen für pflegende Angehörige, die es in Tölz und Wolfratshausen gibt, Rede und Antwort. (va)

