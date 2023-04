Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei: Tölzer übergibt mehr als 36.000 Euro

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Spendenübergabe: Tarkan Demir (re.), sein Freund Cengiz Kuybulu (li.), der aus Adana ist, und Muzaffer Sahiner, der die Hilfsaktionen in der Erdbebenregion koordiniert. © privat

Kurz nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei rief der Tölzer Tarkan Demir zum Spenden auf. Viele folgten diesem Aufruf. Nun hat er über 36.000 Euro in die türkische Erdbebenregion gebracht.

Bad Tölz/Adana – Ziemlich erschöpft, aber auch erleichtert ist Tarkan Demir beim Telefonat mit dem Tölzer Kurier. Gerade erst ist er aus Adana, einer Stadt in der türkischen Erdbebenregion, zurückgekehrt. Dort hat der Tölzer den Erlös der Spendenaktion übergeben, die er kurz nach der Katastrophe ins Leben gerufen hatte (wir berichteten). 36 500 Euro kamen dabei zusammen. Vor Ort überzeugte sich Demir davon, dass das Geld wirklich an der richtigen Stelle ankommt.

Große Lücken klaffen im Stadtgebiet von Adana

Über Istanbul führte der Weg nach Adana. Die Reisekosten zahlte Demir selbst. „Ich wusste nicht, was mich erwartet. Bereits nach wenigen Minuten wurde mir aber das tatsächliche Ausmaß des Erdbebens klar“, schildert er. Dabei sind die meisten Schutt- und Trümmerhaufen bereits beseitigt. Stattdessen klaffen große Lücken im Stadtgebiet. Kies- und Schotterflächen befinden sich nun dort, wo bis zum 6. Februar mehrstöckige Wohnhäuser standen. Andere Gebäude stehen leer. „Sie wurden bei dem Erdbeben so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnt werden können und abgerissen werden müssen“, sagt Demir.

Derzeit sind viele Menschen, die beim Erdbeben im Februar ihr Heim verloren haben, noch in Zelten untergebracht. Um ihnen ein besseres Obdach zu bieten, entstehen Containersiedlungen. Hier hilft ein Teil des Geldes aus dem Tölzer Land. © privat

Landrat und sein Stellvertreter nehmen Tölzer in Empfang

In Empfang genommen wurden er und sein Bekannter, der aus Adana ist, von Süleyman Elban – seine Position ist vergleichbar mit der eines Landrats – und dessen Stellvertreter Muzaffer Sahiner, der für die Koordination der Hilfsorganisationen im gesamten Erdbebengebiet zuständig ist. „Er ist wirklich ein herzensguter Mensch“, sagt Demir.

Geld fließt in den Bau von Containerdörfern und den Kauf von Lebensmitteln

Das Geld aus dem Tölzer Land kommt nun in zwei Bereichen zum Einsatz. Wichtig ist, dass die Menschen, die derzeit noch in Zelten leben, eine sichere, bessere Unterkunft bekommen. Dazu würden im Moment große Containersiedlungen entstehen, schildert Demir. Eine davon, die gerade im Aufbau ist, besuchte er. Ein anderer Teil des Geldes fließt in den Kauf von Lebensmitteln für die Notunterkünfte. Am 22. März begann die Fastenzeit Ramadan. In den großen Zeltunterkünften sei es aber kaum möglich, Lebensmittel einzukaufen und zu kochen. Auch hier sollen die Spenden aus dem Tölzer Land helfen. Eingezahlt hat Demir das Geld übrigens auf eines der drei eigens angelegten Spendenkonten für die Erdbebenhilfe in der Türkei.

Dank an alle, die die Aktion unterstützt haben

Demir war es wichtig, die Spenden persönlich in Adana abzuliefern, um sicher zu sein, dass sie wirklich dort ankommen, wo die Hilfe am nötigsten gebraucht wird. „Und ich bin sehr froh, dass ich den Spendern berichten kann, was konkret mit dem Geld gemacht wird.“

Danke sagen möchte er allen, die die Aktion unterstützt haben – „vor allem für das entgegengebrachte Vertrauen“. Er habe wirklich viel Zuspruch bekommen, berichtet er. „Besonders in schwierigen Zeiten und derartigen Ausnahmesituationen ist es wichtig, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen“, sagt der 47-Jährige. „Die große Solidarität, Unterstützung und Dankbarkeit, die man hierfür erhält, sind jede Anstrengung wert.“

