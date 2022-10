Post in Bad Tölz wegen Corona geschlossen - in anderer Filiale bis zu 45 Minuten Wartezeit

Von: Andreas Steppan

Teilen

Kunden der Deutschen Post stehen zurzeit in Bad Tölz immer wieder vor verschlossener Tür. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska

Bevor die Post in der Tölzer Innenstadt diese Woche wieder zumacht, ist sie einen Tag lang offen. In der Filiale im „Kaufland“ werden derweil die Schlangen immer länger.

Bad Tölz – Kunden der Deutschen Post und der Postbank standen in jüngster Zeit in Bad Tölz immer wieder vor verschlossenen Türen. Auch am Samstag und Montag öffnete die Filiale an der Hindenburgstraße wieder einmal nicht. Als Grund erklärt Postbank-Sprecher Hartmut Schlegel auf Anfrage des Tölzer Kurier: „In Bad Tölz haben wir mit Corona zu kämpfen.“

Post in Bad Tölz am Mittwoch und Donnerstag wieder zu

Wegen eines akuten Falls habe die Filiale am Samstag und Montag geschlossen bleiben müssen. An diesem Dienstag (11. Oktober) soll wieder regulär geöffnet sein – am Mittwoch und Donnerstag dann aber schon wieder nicht mehr. Am Donnerstag ist laut Schlegel der Grund dafür eine Betriebsversammlung, die der Betriebsrat einberufen habe.

Normalerweise könnten Personalausfälle durch „Springer“ oder den Einsatz von Kollegen aus anderen Filialen aufgefangen werden, so Schlegel. Wegen der hohen Zahl an Coronaerkrankungen im gesamten Filialgebiet sei das derzeit aber kaum noch möglich – zumal man aus Sicherheitsgründen vor Ort jederzeit das „Vier-Augen-Prinzip“ gewährleisten müsse, etwa im Kassenbereich.

Post-Kunden im „Kaufland“ stehen bis zu 45 Minuten an

Unerfreulich war die Filialschließung unter anderem für Kunden, die ein Paket abholen wollten. Die Lagerzeit dieser Sendungen werde nun verlängert, so der Postbank-Sprecher, der sich bei allen Kunden für die Unannehmlichkeiten entschuldigt.

Großen Kundenandrang gab es naturgemäß in der weiter geöffneten Tölzer Postfiliale im „Kaufland“ – wo allerdings keine Postbankgeschäfte abgewickelt werden. Von dort wird über Wartezeiten von bis zu 45 Minuten berichtet. „Ja, das ist korrekt“, bestätigt dazu Post-Sprecherin Sonja Radojicic. „Wir arbeiten an einer Verbesserung der Situation, was das Angebot postalischer Leistungen betrifft. Hierfür muss natürlich auch ein Partner gefunden werden. Das dauert manchmal seine Zeit.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.