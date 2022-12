Personalausfälle: Postbank-Filiale in Bad Tölz schränkt erneut die Öffnungszeiten ein

Von: Stefanie Wegele

Wegen Personalausfällen ist die Filiale an der Hindenburgstraße derzeit mittwochs nur nachmittags geöffnet. © Bock

Dass Kunden bei der Post an der Hindenburgstraße in Bad Tölz vor verschlossener Tür stehen, war zuletzt keine Seltenheit. Bis Jahresende gilt eine weitere Einschränkung.

Bad Tölz – Immer wieder standen Kunden der Postbank bei der Filiale an der Hindenburgstraße in Bad Tölz zuletzt vor verschlossenen Türen. So auch in dieser Woche am Mittwochvormittag – laut Aussage von Kunden ohne Angabe von Gründen. Dafür sei ein Schild angebracht gewesen, dass ausnahmsweise am Mittwochnachmittag geöffnet sei.

Postbank in Bad Tölz mittwochs nur am Nachmittag offen

Auf Anfrage des Tölzer Kurier erklärt Postbank-Sprecher Oliver Rittmaier: „Die Filiale in Bad Tölz ist grundsätzlich mit den regulären Öffnungszeiten geöffnet. Aufgrund von Personalausfällen im Filialteam können wir die Filiale dort allerdings aktuell und bis einschließlich 28. Dezember mittwochs nur eingeschränkt öffnen – und zwar von 14 bis 17 Uhr.“ An allen anderen Wochentagen würden die regulären Öffnungszeiten gelten.

Die Kunden seien mit Aushängen in der Filiale und auf www.postbank.de/filialen über die Öffnungszeiten informiert worden. „Dort sehen Kunden tagesaktuell die Öffnungszeiten“, so der Sprecher. Filialen mit irregulären Öffnungszeiten seien mit einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet. Zu finden sei unter der Adresse zudem eine interaktive Karte, auf der man sich den Weg zur nächsten Filiale zeigen lassen kann.

Hoffnung: Im neuen Jahr ist Post in Bad Tölz wieder normal geöffnet

Rittmaier erklärt, dass Ausfälle wegen der derzeit angespannten Personalsituation nur mehr eingeschränkt aufgefangen werden könnten. Der SB-Bereich sei jedoch wie gewohnt zugänglich, auch wenn die Filiale zu ist. Für Sendungen, die zur Abholung bereitliegen, würden die Lagerfristen entsprechend verlängert.

Der Sprecher geht davon aus, „dass wir im neuen Jahr wieder vollständig zu den regulären Öffnungszeiten zurückkehren können“.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Tölzer Postbank-Filiale wegen Personalengpässen die Öffnungszeiten reduziert. So galt auch im Oktober tageweise: „Wegen Corona geschlossen“.

