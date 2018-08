Drei Autos zerkratzt: Insgesamt 4000 Euro Schaden

Kratzer im Auto sind äußerst ärgerlich - und die Reparatur kann ganz schön ins Geld gehen. Drei Kfz-Eigentümer, die ihre Autos in Bad Tölz geparkt hatten, mussten jetzt feststellen, dass die Fahrzeuge mutwillig beschädigt worden waren.

Bad Tölz - Die Polizei meldet mehrere Fälle, in denen unbekannte Täter in Bad Tölz Autos zerkratzt haben. Mit einem spitzen Gegenstand wurde am Freitag zwischen 8.30 und 11.30 Uhr der Suzuki einer Gaißacherin (61) malträtiert. Die Eigentümerin hatte den Wagen in der fraglichen Zeit vor dem Haus Rosenwinkel an der Ludwigstraße abgestellt. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei etwa 1000 Euro. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 11.45 Uhr, nahmen sich die Täter gleich zwei Autos vor, die an der Hindenburgstraße geparkt waren. Es handelte sich um den Mercedes eines 39-jährigen Tölzers sowie den VW eines 29-Jährigen, der ebenfalls in Bad Tölz wohnt. Hier beziffert die Polizei den angerichteten Sachschaden mit je 1500 Euro. Zu allen genannten Sachbeschädigungen nehmen die Beamten der Tölzer Polizeiinspektion Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08041/761060 entgegen.