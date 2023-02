Historischer Verein Bad Tölz: Das Weltgeschehen im Spiegel der Chronik

Vortrag

Der erste Vortrag beim Historischen Verein heuer geht über das Jahr 1923: Flüchtlingskrise, Hitlerputsch, Inflation.

Bad Tölz – „Anno domini et fraudis – Im Jahr des Herrn und des Betrugs“ überschrieb der Tölzer Stadtchronist, Freiherr Franz von Lobkowitz, kurz und knapp das Jahr 1923. Gemeint war natürlich in erster Linie die Inflation, die im Herbst vor 100 Jahren einem traurigen Höhepunkt entgegentaumelte. Mit Hilfe der Ausweitung der Geldmenge versuchte das Deutsche Reich, seine gigantischen Schulden auszugleichen. Das hatte gravierende Folgen für jedermann, wie Stadtarchivar Sebastian Lindmeyr im ersten Vortrag des Historischen Vereins im Jahr 2023 am Mittwoch, 1. März zeigen wird. Er liest zusammen mit Birgit Botzenhart ausgewählte Beiträge aus der schon zitierten Stadtchronik.

Und das Jahr 1923 hatte es in sich, wie Lindmeyr sagt und staunt, was in diesen wirtschaftlich extrem schweren Nachkriegsjahren trotz allem angepackt oder fortgeführt wurde. Der Umzug und Neubau des Tölzer Bahnhofs etwa, was gravierende städtebauliche und finanzielle Folgen nach sich zog.

Ein Vollbier kostete 73 Milliarden Reichsmark

Dennoch: Die galoppierende Inflation beherrschte den Tölzer Alltag. Der Chronist kam gar nicht mehr nach mit dem Festhalten der wichtigsten Lebensmittelpreise, bis Anfang November ein Vollbier 73 Milliarden Reichsmark kostete. Mit der Einführung der Rentenmark am 15. November war mit einem Schlag der Spuk vorbei. Der Liter Bier war nun für 40 Pfennig zu haben. Und die Stadt Bad Tölz, die, dem Vorbild vieler Kommunen folgend, eigenes Notgeld herausgegeben hatte, zog nun ihr Geld wieder ein.

Spannend die Geschichte von dem Kurgast August Hotzler aus Ohrdruff in Thüringen. Er war begeisterter Kurgast und stiftete der Stadt – etwas für die Mittelschule – immer wieder hohe Geldbeträge. Gegen Ende der Weimarer Republik ging Hotzler pleite und bettelte bei der Stadt Tölz um eine Rückerstattung des Geldes. Lindmeyr hat versucht, sein weiteres Schicksal herauszubekommen. Leider ohne Erfolg.

Für Flüchtlinge wurden Räume beschlagnahmt

Sind Flüchtlingskrisen ein Phänomen der modernen Zeit? Keineswegs. Im März 1923, so werden Lindmeyr und Botzenhart die Chronik zitieren, ließ das Bezirksamt (heute: Landratsamt) „alle verfügbaren Räume“ im Badeteil beschlagnahmen, um Flüchtlinge aus dem Ruhrgebiet unterzubringen. Das war kurz zuvor von Franzosen und Belgiern als Ausgleich für ausstehende Reparationszahlungen besetzt worden. Das sorgte reichsweit für ungeheures Aufsehen und zu einem Tölzer Übernachtungsverbot für Franzosen und Belgier. Die Beschlagnahmung der Flüchtlingsunterkünfte erfolgte übrigens geheim, um in der Bevölkerung „Aufregung und Unruhe zu verhüten“.

Auch eine Folge der Inflation: Der Stadtrat führt in der Franziskanerkirche den Klingelbeutel ein, um die Spenden möglichst rasch und vor dem Verfall nützen zu können. Viele Andächtige, so von Lobkowitz, empfanden den Klingelbeutel indes als unangenehme Störung. 1923, „das Jahr des Betrugs“, wie Franz von Lobkowitz schrieb, wird man aus heutiger Sicht auch auf den 8. und 9. November 1923 beziehen können, dem Tag des Hitlerputsches in München. Der fand auch in Tölz seinen Widerhall, wo die Nationalsozialisten laut Chronist schon 1923 „viele und begeisterte Anhänger haben“. NSDAP-Posten standen auf der Brücke und kontrollierten Personen. Diverse Ämter wurden bereits vergeben. Als der schlecht vorbereitete Putsch scheiterte, wurde auch die am „Bruckbräu“ (heutiger Amortplatz) gehisste schwarz-weiß-rote Fahne mit Hakenkreuz kleinlaut wieder eingezogen. Zehn Jahre später ließen sich die Nazis nicht mehr vertreiben.

Der Vortrag

„Das Krisenjahr 1923 im Spiegel Tölzer Quellen“ findet am Mittwoch, 1. März, um 19.30 Uhr im Stadtmuseum (historischer Sitzungssaal) statt. Der Eintritt ist frei.

