Reihe „Stadt mit der besonderen Noten“: Hochwertiger Konzertgenuss ganz kostenlos

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Stellten das aktuelle Programm vor: (v. li.) Musikschulleiter Harald Roßberger, die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier und Bürgermeister Ingo Mehner. © arp

An diesem Sonntag, 16. April, startet in Bad Tölz wieder die Konzertreihe „Die Stadt mit der besonderen Note“. Rund 80 Konzerte stehen heuer auf dem Programm, durchgeführt von einheimischen Musikern. Und der Eintritt ist frei.

Bad Tölz – Rund 80 Konzerte, in Sälen, aber auch unter freiem Himmel. Musik, die eine große Bandbreite abdeckt – von Volksmusik über Klassik bis hin zu Musik aus den Anden. Aber auch Lesungen sind im Programm. Auf der Bühne stehen in den meisten Fällen einheimische Künstler. Und noch etwas haben all diese Veranstaltungen gemeinsam: Der Eintritt zu den Konzerten in der Reihe „Die Stadt mit der besonderen Note“ ist frei. Am kommenden Sonntag, 16. April, beginnt die 13. Saison.

„Es ist einfach ein wunderbares Format, und man muss lange suchen, bis man etwas Vergleichbares findet“, sagt Bürgermeister Ingo Mehner im Rahmen eines Pressegesprächs. Dabei sei die Reihe „nicht statisch“. Vielmehr würden sich immer wieder neue Formen entwickeln, wie die Pop-up-Konzerte. Also ganz kurzfristig anberaumte Auftritte an alternativen Spielorten. „Man wird praktisch spontan auf der Straße mit Kultur konfrontiert. Das erleichtert den Zugang“, glaubt Mehner.

Gemeinsamer Auftritt von vielen Jugendlichen

Die Sing- und Musikschule sowie das städtische Referat für Tourismus und Kultur haben wieder gemeinsam das musikalisch-kulturelle Paket geschnürt. Auf „zwei, drei Besonderheiten“ im Programm geht Musikschulleiter Harald Roßberger ein. Ganz besonders dürfen sich alle auf den 20. Juli freuen. An diesem Abend treten Jugendsinfonieorchester und Jugendstadtkapelle am Marienbrunnen in der Marktstraße auf. Dieses Format im schönen Ambiente von Tölz’ guter Stube feierte im vergangenen Jahr eine umjubelte Premiere.

Schon am 24. Juni erklingen im Kleinen Kursaal „Pachamas heilende Klänge“. Musiker und Schamane Kike Pinto Cardenas nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise durch die peruanischen Anden und Amazonien. Ein Blechbläserensemble aus Ecuador ist am 13. Juli zu Gast.

Hans Winterberg wird gewürdigt

Das Konzert am 19. November ist dann dem 1901 in Prag geborenen Komponisten, Pianisten und Dirigenten Hans Winterberg gewidmet, der 1991 in Bad Tölz seine letzte Ruhestätte fand. „Man ist gerade dabei, seine Werke wiederzuentdecken“, sagt Roßberger. Der Abend im November diene dazu, den Komponisten „zu ehren und bekannter zu machen“. Zu Gast sein wird der renommierte englische Pianist Jonathan Powell. Vor dem Konzert moderiert Bernhard Neuhoff (BR Klassik) noch eine hochkarätig besetzte Gesprächsrunde – unter anderem mit Winterbergs Enkel Peter Kreitmeir.

Stadt investiert 90.000 Euro

Ansonsten gibt es eine ganze Fülle von Konzerten einheimischer Musiker – für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein. „Wir wollen nicht nur Mainstream, sondern auch Musikern ein Podium bieten, die eher Nischen besetzen“, sagt Roßberger. Die Resonanz auf die Veranstaltungen sei ganz unterschiedlich – von 20 bis 100 Zuhörer sei alles dabei. „Wir haben auch noch nicht herausgefunden, ob es besser ist, wenn parallel Fußball läuft oder nicht, das Wetter gut ist oder nicht“, sagt er lachend. Besonders gut angenommen würden aber die Konzerte unter freiem Himmel. „Aufgrund des Ambientes macht es wohl vielen noch mehr Freude“, vermutet Mehner. Roßberger ist es zudem wichtig zu betonen, das die „Stadt mit der besonderen Note“ nur ein Teil des reichhaltigen Kulturangebotes in der Stadt ist. Es gebe „unfassbar viel“ Hochkarätiges.

90 000 Euro investiert die Stadt in die Konzertreihe. Das muss man aber in Relation zu früheren Ausgaben sehen, als die Stadt ein Kurorchester mit bis zu 30 Stellen unterhielt. Das schrumpfte allerdings immer weiter, bis zum Schluss nur noch einige Saisonmusiker eingekauft worden seien, die nicht eben üppig besuchte Kurkonzerte spielten. Das änderte sich erst, als die Musikschule das Ganze 2011 übernahm.

