Höhere Hallengebühren: Für den Landkreis führt daran kein Weg vorbei

Teilen

Schwimmen im Lehrbecken der Tölzer Realschule: Auch dafür erhöht der Landkreis die Gebühren. © Archiv

Die Verärgerung bei den Sportvereinen über die geplante Erhöhung der Hallengebühren ist groß. Landrat Josef Niedermaier erklärt nun, warum der Landkreis gar nicht anders kann.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit Sorge blicken die großen Sportvereine im Landkreis auf die vom Kreis ins Auge gefasste Erhöhung der Hallennutzungsgebühren (wir berichteten). Zur jüngsten Berichterstattung bezieht das Landratsamt nun Stellung. Einige Punkte bedürften einer Klarstellung, heißt es.

„Mir als Landrat, den Kreistagsmitgliedern und den Kolleginnen und Kollegen der Kreisverwaltung sind die Auswirkungen auf unsere Sportvereine sehr wohl bewusst“, sagt Landrat Josef Niedermaier. „Nur darf der Landkreis gemäß vieler Urteile vor allem finanziell nicht einfach Aufgaben der Gemeinden mit deren Geld erfüllen. Ich denke und hoffe, dass es Lösungen im Sinne der Vereine mit den Gemeinden geben wird.“

Seit 19 Jahren gab es keine Erhöhung der Hallengebühren

Für die Hallen in Trägerschaft des Landkreises gilt noch bis 31. August eine 19 Jahre alte Gebührenordnung. „Das heißt, die Gebühren wurden 19 Jahre lang nicht angetastet, so lange wurden also die Vereine nicht durch Gebührenerhöhungen belastet“, heißt es in der Pressemitteilung der Behörde. Genau das aber kritisieren der Bayerische Kommunale Prüfungsverband und die Regierung von Oberbayern als Rechtsaufsichtsbehörde. Sogar eine Rüge gab es für den Landkreis.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Seit 19 Jahren beträgt die Gebühr 5 Euro pro Stunde für einen Hallenteil (neu: 13 Euro) und 15 Euro pro Stunde im Schwimmbad (neu: 29 Euro). Eine Erhöhung sei unumgänglich. Die Gründe seien vielschichtig und wurden sowohl durch den Prüfungsverband als auch die Regierung benannt: „Erstens ist die Förderung des Sports nicht die Aufgabe des Landkreises, sondern Aufgabe der Gemeinden und Städte“, so das Landratsamt. Der Landkreis formuliere nur eine Nutzungsüberlassung für die Hallen in seiner Trägerschaft. Wenn im Rahmen der Überlassung zusätzliche Kosten entstehen – beispielsweise für Energie –, dann darf der Landkreis dies nicht einfach über Kreismittel decken, sondern muss diese Kosten in die künftige Gebührenkalkulation übernehmen.

Wird nicht erhöht, verlangt das Finanzamt knapp eine Million Euro vom Kreis zurück

Zudem würde ein Verzicht auf eine entsprechende Gebührenerhöhung steuerrechtliche Probleme in Hinblick auf den Vorsteuerabzug verursachen. Das würde „unweigerlich zu enormen finanziellen Belastungen des Landkreises und in Konsequenz der Gemeinden führen“. Das Finanzamt fordert eine sogenannte Mindestkostendeckungsquote. Sprich: Ein bestimmter Anteil der Ausgaben muss durch Einnahmen gedeckt sein, damit das Finanzamt den Vorsteuerabzug nicht kürzt. Auch deshalb führt kein Weg an der Erhöhung vorbei.

Denn wenn der Landkreis jetzt nicht handele, „steht eine fast vollständige Rückzahlung der bereits abgezogenen Vorsteuerüberhänge im Raum. Wir reden hier von knapp einer Millionen Euro, die zurückbezahlt werden müsste“, so das Landratsamt. Gleichzeitig würde dem Landkreis zukünftig jährlich ein niedriger sechsstelliger Betrag verloren gehen. Geld, dass sich der Landkreis in Ermangelung eigener Steuereinnahmen über die Kreisumlage bei den Gemeinden wiederholen müsste.

Landkreis hat über Jahre stillschweigend Defizite übernommen

Damit die Vereine genügend Zeit zum Reagieren haben, wurde die Gebührenerhöhung im Mai im Kreisausschuss beraten. Kurz danach sei das Schreiben an die Nutzer versandt worden. Der Hinweis, dass es zu einer Erhöhung kommen kann, erging an die Kommunen bereits im September 2022 im Rahmen einer Bürgermeisterdienstbesprechung. So sollten die Vereine die Möglichkeit haben, rechtzeitig bei den Kommunen entsprechende Anträge auf Sportförderung zu stellen.

Es sei unbestritten, dass die Belastung für die Vereine ab 1. September stark steigt. „Es wurden allerdings über Jahre hinweg durch den Landkreis stillschweigend Defizite übernommen“, so das Landratsamt. (tk/va)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.