G’hört Und G’lesen in der Tölzer Marktstraße: „Ein sehr schönes Miteinander“

Von: Felicitas Bogner

Stadt Bad Tölz zieht trotz Hitze-Wochenende eine positive Bilanz von der neuen viertägigen Bücher-Veranstaltung „G‘hört und G‘lesen“

Bad Tölz – Eine viertägige Veranstaltung rund um das Buch: Das gab es von Donnerstag bis Sonntag in der Tölzer Markstraße. Trotz Hitze sei die Veranstaltung gut angenommen worden, resümiert die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir freuen uns sehr, dass viele Interessierte da waren und wir eine durchwegs positive Resonanz bekommen haben“, ergänzt sie.

Freitagabend waren die meisten Besucher da

„G’hört und G’lesen“ habe in dieser Form das erste Mal stattgefunden. „Früher gab es das „Stadtlesen“, was wir aber gemeinsam mit einer Agentur organisiert haben. „G’hört und G’lesen“ würde Bad Tölz nun alleine auf die Beine stellen. „Und damit sind wir sehr gut gefahren – vor allem dank unserer tollen Partner“, betont die TI-Mitarbeiterin. Denn der Büchermarkt des Tölzer Lionsclub, die Stadtbücherei sowie die Tölzer Buchhandlungen Urban, Winzerer und Rupprecht hätten die Stadt dabei unterstützt. „Es war ein sehr schönes Miteinander“, unterstreicht Frey-Allgaier .

Stadt freut sich über gute Partner und viel Unterstützung

Während Freitagabend die meisten Besucher – auch bei dem Auftritt der Tölzer Band „Brassdalavista“ – in der Marktstraße gewesen seien, sei doch sehr heiße Sonntag „der schwächste Tag“ mit Blick auf die Besucherzahlen gewesen. „Da waren wohl alle beim Baden“, spekuliert Frey-Allgaier . Dennoch seien die Lesung immer gut besucht gewesen. „Wir hatten auch viele Kindergartengruppen und Schulklassen da, das hat uns außerordentlich gefreut“, lautet ihre Bilanz. Nun werte man die Leseveranstaltung auch mit Blick auf andere Events der Stadt aus und entscheide dann, in welchem Turnus „G’hört und G’lesen“ in den Kalender der Stadt aufgenommen wird.

