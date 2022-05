Hoffnung für den Tölzer Rehasportverein

Von: Andreas Steppan

Teilen

Gefragte Trainingsmöglichkeit unter fachkundiger Anleitung: Vielen Menschen liegt daran, dass das Angebot des insolventen Rehasportvereins Bad Tölz auch in Zukunft fortgeführt wird. Mit 250 Mitgliedern würde sich der Verein gut tragen Zunehmende Nachfrage wegen Post-Covid © Arp/Archiv

Der Tölzer Rehasportverein könnte weiterbestehen. Dazu bräuchte er wieder so viele Mitglieder wie vor Corona. Der Insolvenzverwalter zeigt sich zuversichtlich.

Bad Tölz – Nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen blickt Insolvenzverwalter Jürgen Müller wieder optimistisch in die Zukunft des Rehasportvereins Bad Tölz. Ziel sei es, die Mitgliederzahl in etwa wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zu steigern. „Dann wäre eine reguläre Fortführung des Vereins gut möglich“, so seine Einschätzung.

Wie berichtet hatte der frühere Vorstand des Vereins im Dezember Insolvenz beantragt. Seither führt der Wolfratshauser Rechtsanwalt Müller die Vereinsgeschicke als Insolvenzverwalter. Wie er mitteilt, fand Ende März beim Insolvenzgericht Wolfratshausen der Berichts- und Prüfungstermin statt – formale Schritte im Insolvenzverfahren, bei denen Gläubiger sich über den Stand des zahlungsunfähigen Unternehmens informieren können und Forderungstitel geschaffen oder auch verworfen werden.

Laut Müller ist es mittlerweile dank einiger Einsparungen gelungen, den Rehasportverein so aufzustellen, dass sich der Betrieb „einigermaßen trägt“. So seien ein Leasingvertrag für ein Auto sowie zwei Handyverträge gekündigt worden. „Außerdem ist uns die Vermieterin entgegengekommen, und wir haben einen Mitarbeiter weniger“, erklärt der Anwalt. Die betroffene Person sei nicht gekündigt worden, sondern habe sich selbst anderweitig orientiert.

Mit 250 Mitgliedern würde sich der Verein gut tragen

Dass nun wieder reguläres Training ohne Corona-Auflagen möglich ist, sieht Müller als gute Voraussetzung dafür, dass der Verein sich wirtschaftlich stabil aufstellen kann. „Bis Februar/März 2020 hat es ja auch funktioniert“, sagt der Insolvenzverwalter. Dann aber wurden die Trainingsräume an der Marktstraße zeitweise ganz geschlossen. Auch als später wieder Trainingsbetrieb unter Auflagen möglich war, hätten sich etliche Mitglieder abgewandt, berichtet Müller. „Viele wollten sich nicht eigens testen lassen, nur um dann eine Stunde trainieren zu gehen.“

Zu den besten Zeiten habe der Verein 250 bis 300 Mitglieder gehabt. Aktuell seien es rund 190. Zusätzlich kämen pro Woche über 200 Rehasportler auf ärztliche Verordnung in die Rehagymnastiken. Sei wieder ein Mitgliederstand von etwa 250 erreicht, „dann müsste sich der Verein gut tragen können“, erklärt der Rechtsanwalt.

Für die Zukunft ist ihm zufolge geplant, das Team durch einen weiteren Trainer zu erweitern, um „die Leistungen weiterhin in gewohnter Qualität anbieten zu können“. Aktuell werde bereits die IT-Infrastruktur modernisiert, „um die Abrechnung gegenüber Krankenkassen zu erleichtern und um ein modernes betriebswirtschaftliches Controlling einzuführen, das in dieser Form vor der Insolvenz nicht bestanden hatte“, so Müller. Dies mache die Liquiditätssituation des Vereins planbarer.

Zuletzt war aus Reihen der Mitglieder auch Kritik an „Ungereimtheiten in der Finanzaufstellung“ unter dem früheren Vorstand laut geworden, es habe einige nicht nachvollziehbare Posten gegeben. Konkret dazu äußern möchte sich Müller zum jetzigen Zeitpunkt nicht, sagt aber: „Ich werde alle Ansprüche prüfen und gegebenenfalls durchsetzen.“

Zunehmende Nachfrage wegen Post-Covid

Auf der Suche nach einem neuen Vorstandsteam, das den Verein mittelfristig regulär weiterführen könnte, gebe es bereits erste Gespräche, sagt Müller. Allerdings müsse man bedenken, dass es beim Rehasportverein kein klassisches gewachsenes Vereinsleben gebe, sondern eher Mitglieder, „die das Angebot des Vereins nutzen“.

Dazu gehört vorbeugendes Training, wie Pilates oder Beckenbodengymnastik, genauso wie Rehagymnastik zum Beispiel für Orthopädie-, Krebs-, Parkinson- oder Schlaganfall-Patienten in aktuell rund 30 wöchentlichen Kursen unter fachkundiger Anleitung.

„Speziell in den Lungengruppen merken wir auch eine zunehmende Nachfrage von Post-Covid-Erkrankten, die ihre Leistungsfähigkeit wieder steigern möchten“, berichtet Sportwissenschaftlerin Birgit Siegl. „Sehr beliebt“ seien auch die „täglichen Zirkeltrainings an den Kraftgeräten“, berichtet Sportlehrerin Monika Kiefersauer. Und Sportlehrerein Mandy Fikus ergänzt: „Bei uns ist der ambitionierte Sportler genauso anzutreffen wie Menschen mit körperlichen Handicaps nach schweren Unfällen, Krankheiten oder Operationen.“ Auf Wunsch und bei Bedarf werde auch eine ärztliche Begleitung und Beratung hinzugezogen.

Für die Zukunft gebe es freilich noch Unwägbarkeiten, sagt Müller – vor allem, ob im Herbst erneut Corona-Einschränkungen drohen. Solange aber von Seiten der Mitglieder, der Mitarbeiter und auch der Stadt Bad Tölz das Interesse weiter bestehe, das Angebot aufrecht zu erhalten, werde man Lösungen suchen, um den Verein fortzuführen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.