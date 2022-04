Hoher Zulauf bei Jugendsuchtberatung der Tölzer Caritas

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Personalwechsel in der Jugendsuchtberatung: Im Sommer 2021 übergab Florian Baindl sein Amt an Manuela Becker. Baindl ist nun in der Erwachsenensuchtberatung und Angehörigenberatung tätig. © Hias Krinner

Seit den Corona-Lockerungen fallen wieder vermehrt Abhängige auf den Straßen, Schulen oder in den Jugendzentren auf. Manuela Becker von der Jugendsuchtberatung der Caritas führt aktuell viele Erstgespräche.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ob es um Glücksspiel, Alkohol, Drogen oder Soziale Medien geht: Für suchterkrankte Jugendliche ist die Caritas eine Anlaufstelle. Bei der Jugendsuchtberatung in Bad Tölz, Bichl und Wolfratshausen herrscht schon seit Jahren hoher Zulauf. Seit den jüngsten Corona-Lockerungen verzeichnet die Beratungsstelle allerdings noch einmal mehr Erstkontakte. Schließlich ist die Jugend wieder auf den Straßen unterwegs, die Jugendzentren haben uneingeschränkt geöffnet, und auch in den Schulen ist Präsenzunterricht wieder zum Alltag geworden: alles Orte, an denen Suchtprobleme auffallen.

Florian Baindl übergibt Amt an Manuela Becker

Nachdem von 2013 bis Juni 2021 Florian Baindl Ansprechpartner Nummer eins und Leiter der Jugendsuchtberatung war, gab es hier einen Personalwechsel. Seit Sommer vergangenen Jahres hat die Stelle nun die 24-jährige Sozialpädagogin Manuela Becker inne. Ab dem ersten Tag musste sie dem Ansturm Herr werden. Vergangenes Jahr verzeichnete die Stelle zirka 120 neue Kontakte – sprich Jugendliche, die das erste Mal bei der Suchtberatung vorstellig wurden. „Die meisten kommen aufgrund von Gerichtsauflagen“, sagt Becker. Weniger als 15 Prozent ihrer Klienten würden von selbst den Weg zu ihr einschlagen.

Nun sei aber noch mal deutlich mehr Dynamik in die Anmeldungen gekommen. „Seit die Pandemieauflagen geringer sind, ist auch das Jugendgericht mit allen Fällen wieder voll dabei“, erklärt Baindl, der den Job knapp zehn Jahre lang gemacht hat. Dazu falle auch ins Gewicht, dass sich wieder mehr Jugendliche draußen treffen und auf den Straßen unterwegs sind. „Da fällt natürlich viel mehr auf, als wenn jeder bei sich zu Hause ist“, sagt er.

Sieben Erstgespräche pro Woche

Manuela Becker spürt das aktuell deutlich: „Normalerweise hat man pro Woche circa zwei Erstberatungsgespräche. Vergangene Woche hatte ich sieben“, berichtet die 24-Jährige. Schließlich kämen nun auch wieder viele Anfragen von Jugendzentren und Schulen dazu. Ein Dauerbrennerthema seien aktuell junge Jugendliche, die große Probleme mit Alkoholmissbrauch haben. „In Geretsried beispielsweise fällt eine Gruppe 14-Jähriger auf, die sich nachmittags nach der Schule stark betrinken“, berichtet Becker.

Die häufigsten Gründe für Suchtverhalten bei jungen Erwachsenen seien Gruppenzwang, vermeintlicher Stressabbau oder das Rauscherleben, erklärt Baindl. Die Probleme hätten sich durch Corona zwar nicht zwangsläufig gesteigert, „aber durch die lange Lockdown-Phase kommt nun alles auf einmal rein“, sagt Becker und ergänzt: „Möglicherweise haben sich die Fälle von depressiven Verstimmungen bei Jugendlichen durch den Lockdown schon gehäuft“, so ihre Einschätzung.

Die Klientel sei bunt gemischt. „Es kommen Jugendliche aus sozial schwierigeren Verhältnissen ebenso wie welche aus behüteten Elternhäusern“, sagt die 24-Jährige. Als Beratungsstelle sind bei der Caritas meist drei bis fünf Gespräche mit den Jugendlichen nötig, um „den sinnvollsten weiteren Weg“ zu finden und zu anderen Stellen weiterzuvermitteln. „Wir versuchen erst mal zu erfassen, was das Hauptproblem und der Motivator für das Suchtverhalten ist“, erklärt sie. „Häufig werden Jugendliche auffällig, beispielsweise mit Drogen erwischt, und kommen dann zu uns.“

Polizeiaufgriffe meist nur „Spitze des Eisbergs“

Dass die Polizei sie aufgegriffen hat, ist natürlich nicht das Hauptproblem der Jugendlichen, „oft sogar nur die Spitze des Eisbergs“, so Becker. Daher sei es wichtig, im Erstkontakt herauszufinden, wo der Jugendliche am dringendsten Hilfe benötige, um aus der Sucht herauszufinden.

„Viele sind froh, hier einen Raum zu haben, in dem sie unbeschwert über ihre Sucht und Straftaten sprechen können“, berichtet die junge Sozialpädagogin, die in Benediktbeuern studiert hat. „Aber es ist ja kein Wunder. Die meisten, hatten im Vorfeld schon so viel Ärger mit Polizei, Gericht und ihren Eltern, dass sie hier nicht noch eins auf den Deckel bekommen sollten“, meint auch Baindl, der mittlerweile die Erwachsenen-Suchtberatung bei der Tölzer Caritas leitet.

Hier gibt es übrigens ein neues Angebot: „Wir haben online eine neue Chatplattform, auf der man sich bei uns anonym melden kann“, berichtet er. „Damit wollen wir Leute erreichen, die sonst nicht zu uns kommen würden.“ Auch wenn der Zulauf aktuell hoch ist, sind sich Becker mit Blick auf die Jugend- und Baindl mit Blick auf die Erwachsenensuchtberatung einig: Es solle niemand bei Problemen den Weg zu ihnen scheuen.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.