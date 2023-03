Neues Hotel in Bad Tölz: Noch wird gebaut, aber bald schon gebucht

Von: Andreas Steppan

Teilen

Betonmauern und Mini-Pools lassen die künftigen Konturen der frei stehenden „Lodges“ erahnen, in den zwei Personen auf 32 Quadratmetern übernachten können. © Arndt Pröhl

Die Arbeiten am Hotel Bergeblick in Bad Tölz gehen in den Endspurt. Mittlerweile kann man sich anschauen, wie ein Zimmer aussieht - und was es kostet.

Bad Tölz – Das „Bergeblick“ steuert auf die Eröffnung zu: Es fühlt sich schon ein wenig nach Endspurt an auf der Hotelbaustelle auf der Wackersberger Höhe. 60 bis 70 Personen sind dort aktuell gleichzeitig anzutreffen, die an den verschiedenen Gewerken arbeiten. Gleichzeitig laufen die Vermarktungsaktivitäten an. Ab Mai soll es möglich sein, ein Zimmer in dem neuen Tölzer Hotel zu buchen.

So sieht ein Zimmer im künftigen Hotel Bergeblick aus

Eindrücke vom künftigen Hotel Bergeblick kann man aktuell auf zweierlei Art gewinnen: auf der Baustelle vor Ort oder virtuell im Internet. Wie ein Zimmer aussehen wird, ist auf opening.hotel-bergeblick.de in einer Visualisierung zu sehen. Da ist das frei im Raum stehende Waschbecken mit einem darüber hängenden Spiegel, von dem aus man übers Bett zur Glasfront schauen und den Blick Richtung Benediktenwand und Brauneck genießen kann. Alles ist in unaufdringlichen beige-braunen Farben gehalten, um den angestrebten naturnahen Charakter des Hotels zu unterstreichen. Den Blick zwischen Waschbecken und Bett kann man auch mit einem Vorhang abtrennen. Dusche und WC liegen hinter der Waschstelle – und haben auch Türen, kann der Investor und künftige Betreiber Johannes Tien beruhigen.

Zu haben für 139 Euro pro Nacht und Person: So wird ein Zimmer im Hotel Bergeblick aussehen. © Beham Architekten

Während er dies erklärt, steht Tien in genau so einem Zimmer, das gerade als Muster hergerichtet wird. Zusammen mit seinem Sohn hat Johannes Tien einen rechteckigen Bettrahmen gebaut, um schon vor der Möbellieferung „die Größenverhältnisse auszuprobieren“, wie er sagt. Der Badbereich ist schon gefliest, im restlichen Zimmer wird demnächst Parkett verlegt. Eine Nacht auf diesen 25 Quadratmetern (plus Balkon) wird 139 Euro pro Person kosten, Frühstück inklusive.

Lodges im Hotel Bergeblick: Mini-Haus mit Mini-Pool

Wer es noch etwas exklusiver und abgeschiedener möchte, für den kommt – das passende Budget vorausgesetzt – eine von drei „Lodges“ in Frage, die gerade im Außenbereich entstehen. Hier sind aktuell die Fundamente und je eine Betonmauer zu sehen, die restlichen drei Wände sowie das Dach werden aus Holz sein. „Wo möglich setzen wir auf Natur“, sagt Tien. Die drei „Lodges“ sind kleine Häuschen in der Dimension von „Tiny Houses“, auf denen je zwei Personen auf 32 Quadratmetern wohnen können. Er wolle „weg vom größer, höher, schneller, weiter“, sagt Tien und setzt stattdessen lieber auf Geborgenheit auf begrenztem Raum – und die Weite der umgebenden Landschaft. Vor jedem Mini-Haus gibt es einen Mini-Pool. Auch der Preis für die Übernachtung hier steht fest: 249 Euro pro Person.

Weitgehend Formen angenommen hat das „Senses-Haus“, ein zusätzliches Sauna-Gebäude mit offener Veranda, in dem auch Yoga oder Pilates-Stunden stattfinden können. Tien kann sich vorstellen, dafür mit dem Vitalzentrum der Stadt Bad Tölz zusammenzuarbeiten. Durch die Glasfront oder von einer offenen Terrasse aus, auf der – ein Markenzeichen des Architekten Sebastian Beham – ein Baum durchs Flachdach wächst, schaut man direkt in den angrenzenden Wald. „Einen solchen Blick hat man sonst nirgends außer im Hochstand“, meint der Investor. Das Dach ist bereits mit Sukkulenten begrünt.

Tauchbecken in Gumpn-Anmutung als Alleinstellungsmerkmal

Überhaupt liegt Tien der Sauna- und Wellnessbereich des Hotels besonders am Herzen. Schließlich möchte er den Gästen Entschleunigung ermöglichen. Der klassische – „Oldschool“, wie Tien sagt – Sauna-Bereich ist dabei nur eine Möglichkeit. Es gibt auch Räume, in denen man zwar auf einer beheizten Bank sitzen kann, aber ansonsten erlebt man: „Es regnet rein, es schneit rein, die Blätter fliegen rein“, so Tien.

Alleinstellungsmerkmal: Andrea und Johannes Tien vor dem Sauna-Tauchbecken in „Gumpn“-Form. © Arndt Pröhl

Das gilt auch in einem Tauchbecken der besonderen Art, das ein Alleinstellungsmerkmal werden soll: die „Gumpn“. Tien und seine Frau Andrea stehen an dem, was aktuell ein tiefes Loch im Boden mit einem in organischer, runder Form ausbetoniertem Rand ist. Es sei gar nicht so leicht gewesen, Firmen zu finden, die einem so etwas bauen, sagt der Investor. Gefunden habe er Ausführende in zwei Bauunternehmen in Wackersberg und einem Biopoolbauer aus Schlegldorf.

Für August kann man bald ein Zimmer im „Bergeblick“ buchen

Parallel zum Baulichen bereitet Tien die Hotel-Eröffnung auch im Vertrieb vor. Aktuell gibt es im Internet eine Art Vorankündigungsseite, um erste Nachfragen zu generieren. Im Mai soll die eigentliche Hotel-Homepage online gehen. Eine PR-Expertin, die unter anderem Social-Media-Influencer ins „Bergeblick“ lotsen will, hat Tien schon an seiner Seite. Mit vier bis fünf Mitarbeiterinnen für den Rezeptionsbereich, die bald schon die ersten Reservierungen entgegennehmen sollen, sei er sich „handelseinig“, sagt Tien. Weitere Mitarbeiter in den Bereichen Service und Housekeeping, aber zum Beispiel auch eine Kosmetikerin, werden noch gesucht. Unmittelbar nach Hotelfertigstellung plant Tien ungefähr Mitte bis Ende Juni ein „Soft Opening“, also eine eher inoffizielle Inbetriebnahme. Vorab verbindlich ein Zimmer buchen kann man frühestens für August – wenn auch sicher alles für die Gäste bereit ist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.