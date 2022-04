Mehr Betten mehr Touristen? Hotelaufschwung für Bad Tölz

Nach drei Monaten Umbau eröffnet Connie Dietmann am 14. Mai ihr kleines Boutique-Hotel am Tölzer Nockherplatz. „Ich habe ein gutes Gefühl.“ © cs

Mehr Hotelbetten für die Kurstadt sind in Sicht: Während die Altstadt ein Boutique-Hote bekommt, hat das Hotel Geiger im Badeteil eue Pächter.

Bad Tölz – Seit vielen Jahren lässt Kurdirektorin Brita Hohenreiter keine Gelegenheit aus, auf die fehlenden Hotelbetten in Tölz als eine Wurzel der Tourismus-Rückgänge hinzuweisen. Die Nachfrage sei da, nur könne sie nicht erfüllt werden. Nun: Besserung ist in Sicht. Zu dem in Planung befindlichen Doppelhotel an der Bockschützstraße und dem „Bergeblick“ auf der Wackersberger Höhe gesellt sich in Kürze das neue Boutique-Hotel „Das Dietmanns“ in der Altstadt. Nach der Corona-Krise hofft auch der neue Pächter des Hotels Geiger im Badeteil, die Familie Domic, auf ein Tourismusjahr ohne Lockdown.

Mangel an Hotelbetten als Grund für Tourismus-Rückgang

Drei Monate beinharte Arbeit liegen hinter ihr: Dennoch sprüht Connie Dietmann vor Tatendrang. Am 14. Mai wird im früheren Oberbräu zwischen Marktstraße und Nockherplatz „Das Dietmanns“ eröffnet. Im Kur- und Tourismusausschuss freute sich Brita Hohenreiter jüngst über das neue Boutique-Hotel in der Altstadt. Der Begriff Boutique-Hotel beschreibt ein kleines, persönlich geführtes Haus. „Mit Liebe und Herzblut“, so stellt sich das auch die künftige Chefin vor, die „mit Lust“ die moderne Inneneinrichtung der zehn Doppelzimmer übernahm. Die 52-Jährige betrieb bis vor kurzem die Stadiongaststätte und ist ein alter Hase im Metier. Schon die Eltern hatten eine Großgastronomie in Hannover, bevor sie den Tölzer Marienhof übernahmen. Für Connie Dietmann ist das neue Hotel nun gewissermaßen eine Rückkehr zu den Wurzeln, denn sie hat mit ihrem ersten Mann dort noch zeitweise das „Salettl“ geführt. „Ich habe mit dem Objekt noch nicht abgeschlossen“, schwärmt sie von der „tollen Location“. Entsprechend schnell sei sie sich auch mit den Besitzern, der Familie Schmederer, einig geworden. Da sei ihr zudem viel Hilfe zuteil geworden.

Das Hotel Geiger in der Höckhstraße wird nun von der Familie Domic geführt. Marc Domic hofft auf ein ungestörtes Tourismusjahr. „Dann läuft das schon.“ © cs

Der Begriff Familienhotel ist wörtlich zu nehmen. Connie Dietmann packt mit der Unterstützung ihres Manns Peter und der Kinder Sophia, Dennis und Lena an. „Allein hätte ich nicht den Mut gehabt.“ Für ein Doppelzimmer haben Gäste 120 bis 140 Euro zu bezahlen, das Einzelzimmer kostet 95 Euro. Allerdings vorerst ohne Frühstück. „Wir haben so viele Bäckereien rundherum, das probieren wir mal“, sagt die Chefin. Schließlich müssten ja auch der Bar- und Restaurantbetrieb gemanagt werden. „Ich bin sowieso die Erste und Letzte hier.“ Dietmann arbeitet mit ihren drei Köchen aus der Stadiongaststätte sowie Aushilfen.

Kampf mit Folgen der Pandemie

Bis 14. Mai sind noch Restarbeiten zu erledigen, aber alles ist im Plan. Und Connie Dietmann freut sich „total“. Und zwar deshalb, „weil ich so gespannt bin. Tölz braucht so ein Hotel. Ich habe ein gutes Gefühl.“ Froh war Brita Hohenreiter auch über die Übernahme des Traditionshotels Geiger in der Höckhstraße. Das sei „in gute Hände gekommen“. Das aus dem Jahr 1928 stammende Haus mit 15 Zimmern und einem Appartement wurde schon vor einem Jahr von der Familie Domic angepachtet. Man kämpfte aber wie alle Gastgeber mit den Pandemie-Folgen. Die Domics waren Mitte 2020 aus Hessen nach Tölz gekommen und betreiben seitdem das Restaurant im Lindenhof.

Modernisierungen im Hotel Geiger sind geplant

Als sich die Gelegenheit ergab, das fußläufig leicht erreichbare Hotel Geiger zu pachten, habe man zugegriffen, erzählt Marc Domic. Er ist mit seinem Bruder Paul für das Hotel zuständig, die Eltern Franjo und Silvana führen die Gaststätte mit mediterraner Küche. Die Hotelgäste bekommen im Haus ein Frühstücksbuffet und können mittags und abends im Lindenhof speisen. Das „Geiger“ wurde 1999 groß erweitert. Weitere Modernisierungen sind geplant, sagt der 22-jährige Domic, der Tölz als Tourismusdestination nahe von Starnberger- und Tegernsee sowie München schätzt. Der Ort habe Potenzial. Vor allem Freizeitradler seien ein wichtiges Zielpublikum. Die Reservierungen für 2022 ließen sich sehr erfreulich an. „Jetzt müssen wir nur noch ein Jahr ohne Störungen durcharbeiten können. Dann läuft das schon.“