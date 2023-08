Hotels an der Isar in Bad Tölz: Pläne liegen auf Eis

Von: Andreas Steppan

Zukunftspläne: So sollen die beiden Hotels „Mercure“ und „Ibis Budget“ an der Bockschützstraße einmal aussehen. Die Planungen sind weit vorangeschritten. Die Umsetzung aber lässt auf sich warten. (Visualisierung) © Merz Objektbau

Der Bauträger, der an der Bockschützstraße in Bad Tölz zwei Hotels errichten möchte, verweist auf die aktuell schwierigen Rahmenbedingungen und will erst einen Investor finden.

Bad Tölz – Nachdem in Bad Tölz kürzlich das Hotel Bergeblick eröffnet hat, drängt sich die Frage auf: Was ist eigentlich aus den Hotelplänen an der Bockschützstraße geworden? Einen Bebauungsplan für das Areal neben dem Parkhaus an der Isar hat die Stadt im April verabschiedet. Für den Bauträger Merz Objektbau, der die zwei Hotels errichten möchte, wäre damit der Weg frei, um einen Bauantrag zu stellen. Das wird aber bis auf Weiteres nicht passieren.

Hotelpläne für Bad Tölz weit fortgeschritten

Auf Anfrage räumt Projektentwickler Daniel Franke von Merz Objektbau eine „Verzögerung“ und „kontinuierliche Verschiebung“ ein. Konkret hält er zum jetzigen Stand fest: „Wir können erst dann einen Bauantrag einreichen, wenn wir einen Investor für das Projekt gefunden haben.“ In anderen Worten: Ein solcher Investor – sei es eine Privatperson oder zum Beispiel eine Fondsgesellschaft –, der dem Bauträger das fertige Hotel abkaufen würde, fehlt aktuell.

Die Hotelpläne auf dem 6800-Quadratmeter-Areal sind so weit fortgeschritten, „dass wir kurzfristig einen Bauantrag einreichen könnten“, sagt Franke. Nach Erteilung einer Baugenehmigung könnten die Hotels innerhalb von zweieinhalb Jahren errichtet werden – theoretisch.

Corona, Krieg, Zinsen und Inflation bremsen Hotel-Pläne in Bad Tölz aus

Merz Objektbau arbeitet nach eigenen Angaben seit Mitte 2018 an dem Projekt. Vorgesehen sind ein Vier-Sterne-Hotel mit 142 Zimmern und ein Zwei-Sterne-Hotel mit 102 Zimmern. Mit der Tristar GmbH sind ein künftiger Pächter und Betreiber sowie mit Accor ein international tätiger Franchise-Geber an Bord. Die Hotels sollen unter den bekannten Markennamen „Mercure“ und „Ibis Budget“ betrieben werden. „Alle notwendigen Verträge wurden geschlossen und die Planung für den Bau der beiden Hotels sowohl mit den öffentlichen Stellen als auch mit dem Betreiber abgestimmt“, berichtet Franke.

Während der Projektentwicklung hätten sich jedoch drei „große und im Vorfeld nicht zu erwartende Aufgaben gestellt“. Franke zählt hier die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg sowie Inflation und Zinssteigerungen auf. All das erschwere eine Projektentwicklung dieser Art und Größenordnung sehr – und habe auch „erhebliche Auswirkungen auf unser Hotelprojekt in Bad Tölz“.

Projektentwickler hat „keinen Zweifel“ am Standort

Allgemein seien davon die meisten Immobilienprojekte in Deutschland betroffen – und Hotelprojekte ganz besonders. „In Hotelprojektentwicklungen wird aktuell, wenn überhaupt, nur sehr vereinzelt in den großen Hotelstädten investiert“, so Franke. Zahllose Projekte seien sogar gestoppt worden. „Oder es handelt sich um so genannte Eigenentwicklungen, bei denen der Betreiber und Investor des Hotels identisch sind.“ Letzteres trifft auf das kürzlich fertig gestellte „Bergeblick“ zu, das Investor Johannes Tien bekanntlich selbst betreibt.

Für „Mercure“ und „Ibis Budget“ fasst Franke zusammen: „Bei der aktuellen Kosten- und Zinssituation ist eine Investition unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten leider immer noch nicht zu realisieren.“ Generell habe Merz Objektbau „keinen Zweifel am Projekt und der Qualität dieser Projektentwicklung“, betont Franke. „Wir sind vom Standort, dem Betreiber und dem langfristigen Erfolg des Projekts überzeugt.“ Deswegen arbeite man zwar „unvermindert“ weiter und treibe die Realisierung voran. „Diese wird allerdings erst dann möglich sein, wenn sich die Rahmenparameter ein gutes Stück ändern“, erklärt Franke. Wann das der Fall ist, sei nicht vorhersehbar.

Bürgermeister äußert sich zu Verzögerung bei Hotel-Projekt

Bürgermeister Ingo Mehner bezeichnet es als „keine schöne Nachricht“, dass es aktuell offenbar Probleme bei dem Hotelvorhaben gibt. Dies sei aber bei den aktuellen Rahmenbedingungen nachvollziehbar. Die Stadt habe mit der Aufstellung des Bebauungsplans jedenfalls ihren Part geliefert. Der Rest obliege jetzt dem Bauträger. „Wenn sie es noch schaffen, freuen wir uns“, sagt Mehner. „Es gibt dafür ja keine konkrete Zeitvorgabe.“

Der Tourismus sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Bad Tölz, betont Mehner. Deswegen gebe es laufend Gespräche mit einschlägigen Unternehmen, die auch durchaus Interesse am Standort Bad Tölz zeigen. „Wir sind sehr glücklich, dass das Hotel auf der Wackersberger Höhe eröffnet hat. Aber das Potenzial ist noch größer.“

