Hotels an der Tölzer Isar: Terminverschiebung „kein Problem“

Von: Andreas Steppan

Planungen an der Isar: Die Firma Merz Objektbau möchte an der Bockschützstraße ein Vier-Sterne-Hotel („Mercure“) mit 142 und ein Zwei-Sterne-Hotel („ibis budget“) mit 102 Zimmern errichten. So oder so ähnlich könnten die Häuser aussehen. © Visualisierung: Merz Objektbau

Während man auf der Wackersberger Höhe aktuell zusehen kann, wie ein Hotel-Neubau wächst, hat man vom zweiten großen Hotelprojekt in der Stadt, dem an der Bockschützstraße, lange nichts gehört. Doch es tut sich was.

Bad Tölz – Eineinhalb Jahre ist es her, seit Vertreter des Bauträgers Merz Objektbau, des Betreibers Tristar Hotelgruppe und des Markengebers, der Accor-Gruppe, das Konzept für die geplanten Häuser „Mercure“ und „ibis budget“ im Stadtrat vorstellten. Seither hat sich nichts getan, was für die Öffentlichkeit sichtbar wäre. Im Hintergrund ist die Schaffung des Baurechts im Gange.

Fertigstellung eventuell 2025

„Das Bebauungsplanverfahren läuft.“ So fasst der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner auf Anfrage den Stand der Dinge zusammen. Als grober Zeitplan war ursprünglich einmal kommuniziert, dass im besten Falle das Bebauungsplanverfahren bis Juli 2022 abgeschlossen sein und in diesem September bereits eine Baugenehmigung vorliegen könnte. So ist es bis heute auch auf der Homepage der Merz Objektbau nachzulesen. Dort wird in der Folge ein Baubeginn im Frühjahr 2023, eine mögliche Fertigstellung für Frühjahr 2025 anvisiert.

Viele Faktoren spielen eine Rolle

Dass diese Angaben mittlerweile obsolet sind, räumt Daniel Franke, Projektentwickler bei der Firma Merz, auf Rückfrage ein. „Die auf unserer Homepage dargestellte Zeitschiene zum Projekt wird nicht regelmäßig aktualisiert, da sie nicht einen aktuellen Projektstand sondern nur eine Übersicht unserer Projekte zeigen soll“, teilt er schriftlich mit. Weil das Bebauungsplanverfahren aktuell noch im Gange sei, werde sich die Baugenehmigung auf das kommende Jahr verschieben. Genaueres lasse sich noch nicht sagen, da hier viele Faktoren eine Rolle spielten, die der Bauträger nicht beeinflussen könne. Auch Mehner sagt, er könne zum Bebauungsplanverfahren „keinen Zeithorizont nennen“. An dem Verfahren ist eine Vielzahl von Behörden und Trägern öffentlicher Belange beteiligt, zum Beispiel mit Stellungnahmen

Struktur des Gebäudes steht bereits

Für den Bauträger seien die verschobenen Termine in jedem Fall „kein Problem“, versichert Franke. „Das hierdurch gewonnene Zeitfenster können wir vielmehr parallel für die hierfür benötigten weiteren Planungsschritte nutzen.“ Generell habe die Merz Objektbau in der Zwischenzeit an der bestehenden Planung weitergearbeitet. „Auch wenn die grundsätzliche Struktur der Gebäude bereits besteht, wird der Bereich der technischen Planung und Optimierung fortlaufend überarbeitet und weiterentwickelt“, so Franke.

„Bergeblick“ keine Konkurrenz

Und wie steht sein Unternehmen dazu, dass in der weiteren Nachbarschaft zeitgleich ein weiteres größeres Hotel entsteht? „Das Hotelprojekt Bergeblick sehen wir sehr positiv“, antwortet Franke. Denn das dortige Hotel erschließe „zum Großteil eine andere Zielgruppe als die mit unserem Hotelprojekt an der Bockschützstraße angesprochenen Gäste“, erklärt der Immobilienökonom. Zudem „sind wir in Abstimmung mit unserem Betreiber der Meinung, dass der Hotel-Standort Bad Tölz mit seiner attraktiven wirtschaftlichen und kulturellen Umgebung, der Natur sowie der zahlreichen Sport-, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten die geplanten Hotelkapazitäten benötigt, um sich weiterzuentwickeln“, ergänzt er. „Für uns stellt das Hotel Bergeblick somit keine Konkurrenz, sondern vielmehr eine Ergänzung unseres Angebots dar.“

