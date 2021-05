Hotels im Tölzer Land freuen sich auf langersehnte Gäste

Sandra Fritz vom „Hotel am Wald“ freut sich schon, ab Freitag ihre Gäste in den renovierten Zimmern begrüßen zu können. Seit November hatte das Tölzer Hotel komplett geschlossen.

Corona-Lockdown Lockerungen

von Felicitas Bogner schließen

Über ein halbes Jahr hatten viele Hotels im Tölzer Land geschlossen, andere hatten lediglich Geschäftsreisende beherbergt. Nach den jüngsten Corona-Lockerungen können nun zum Start der Pfingstferien alle Hotels und Gästehäuser für Touristen öffnen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zuversichtlich sehen die Hoteliers den kommenden Wochen entgegen. So auch Sandra Fritz vom Tölzer „Hotel am Wald“. „Wir hatten seit Anfang November komplett geschlossen und freuen uns sehr, endlich wieder Gäste empfangen zu können“, sagt sie. Die vergangenen Tage habe sie mit ihrem Team dazu alles vorbereitet. Immerhin sei das Haus schon gut gebucht. „Wir können zum Glück alle Zimmer belegen, da wir genügend Speiseräume haben, um den Abstand zu gewährleisten.“ Zusätzlich habe sie das Hotel mit zwei Luftreinigern pro Gastraum ausgestattet. „Ansonsten werden wir vieles aus dem Hygienekonzept von vergangenem Sommer übernehmen können. Man muss sich nur daran gewöhnen, die Gäste nun auch regelmäßig nach Tests zu fragen.“ Generell würden seit Verkündigung der inzidenzabhängigen Lockerungen wieder vermehrt Anfragen reinkommen, sowohl kurzfristig für die Ferien als auch Buchungen für den Spätsommer, stellt sie fest.

Bad Tölz: Nach über sechs Monaten können Beherbergungsbetriebe wieder für touristische Zwecke öffnen

Ähnliches berichtet Peter Seebald, Mitinhaber des Kochler Hotels „Grauer Bär“. „Wir machen am Freitag auf und sind mittlerweile schon so gut wie ausgebucht.“ Zum großen Teil handle es sich in den Pfingstferien um alte Buchungen, die durch den Lockdown immer weiter nach hinter verschoben werden mussten. „Es kommen aber auch immer mehr neue dazu“, freut er sich. Anfragen verzeichnet das Hotel bereits bis in den November hinein. „An Silvester sind wir zum Beispiel schon ausgebucht. Jetzt freuen wir uns aber erst einmal auf den 21. Mai und stehen in den Startlöchern“, sagt Seebald. Rafael Eggersberger-Dzygalo ist der Inhaber vom Hotel „Karwendelblick“ in Walchensee. „Mit Blick auf Freitag haben wir gerade sehr viel zu tun“, berichtet er. Auch wenn sein Hotel während des Lockdowns für geschäftlich Reisende geöffnet hatte, sei noch einiges zu tun. Denn: „Wir stecken mit ein paar Zimmern und Bädern noch in den Endzügen von Renovierungsarbeiten.“ Zusätzlich würden ständig neue Anfragen reinkommen. „Auch wenn es jetzt viel Arbeit ist, freut es uns natürlich sehr, dass die Buchungslage wieder so gut ist.“

Richtlinien für Öffnung der Beherbergungsbetriebe: Im Vergleich mit Österreich war Bayern langsam

Im „Arabella Brauneck Hotel“ in Lenggries ist die Freude über die Eröffnung für Touristen zwar auch groß, dennoch ärgert sich der Hotel-Direktor Christoph Seitz. Denn ein staatliches Rahmenhygienekonzept wurde den Gasthäusern erst am Mittwoch, 19. Mai, ausgehändigt. Sprich: Lediglich 48 Stunden vor der Eröffnung. „Wir haben viele Anfragen bekommen und konnten den Kunden selber nicht beantworten, unter welchen genauen Corona-Einschränkungen ein Aufenthalt möglich ist“, berichtet er. „Wertschätzung sieht anders aus“, meint Seitz mit Blick auf die späten Richtlinien. Dennoch setzt auch er „alle Hebel in Bewegung, um ab Freitag wieder alle Gäste zu empfangen“. Die Angst aber sei bis zuletzt groß gewesen, dass manche Urlauber noch kurzfristig abspringen. „Auch für die Touristen war alles im Unklaren, wie ihr Aufenthalt hier aussehen wird. Und manchen ist es einfach zu viel Aufwand, sich mit Kindern alle zwei Tage an einer Teststation anzustellen.“

Kochler Hotel an Silvester schon jetzt ausgebucht

Seitz’ Verärgerung kann Andreas Wüstefeld, der Chef von Tölzer Land Tourismus (TLT), gut verstehen. „Wenn wir als Grenzregion zwei Tage vor möglicher Anreise den Gästen nicht sagen können, unter welchen Corona-Bedingungen die Beherbergung möglich ist, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass Gäste lieber ein paar Kilometer weiter nach Österreich fahren“, sagt Wüstefeld. Denn im Nachbarland haben Beherbergungsbetriebe frühzeitig und transparente Richtlinien bekommen. „Ich kann nicht verstehen, dass das für Bayern als tourismusstärkstes Bundesland nicht möglich ist“, kritisiert Wüstefeld. „Da fühlen sich die Beherbergungsbetriebe nicht zu Unrecht stiefmütterlich behandelt.“ Dennoch ist Andreas Wüstefeld froh, dass nun wenigstens ein genaues Konzept stehe, mit welchem die Hotels und Ferienwohnungen ab Freitag eröffnen können. Ein Punkt aber wirft bei ihm Unverständnis auf: „Auch Gäste von Ferienwohnungen müssen sich alle 48 Stunden testen lassen.“ Dies sei in Österreich nicht der Fall. „Hier wäre eine einheitliche Regelung sinnvoll gewesen“, sagt der TLT-Chef.

Tourist-Informationen verzeichnen zunehmend Anfragen Auch die Tourist-Informationen (TI) im südlichen Landkreis spüren ein gestiegenes Interesse an Urlaubsreisen im Tölzer Land. „Wir können für die Ferien viele Anfragen verzeichnen“, sagt Ursula Dinter-Adolf, Leiterin der Lenggrieser TI. „Alle Beherbergungstypen sind dabei gleich gefragt – ob Hotel, Camping oder Ferienwohnungen“, berichtet sie.

In der TI Bad Tölz stehen laut Kur- und Tourismusdirektorin Brita Hohenreiter „die Telefone nicht mehr still“. Jedoch gehe sie davon aus, dass es über Pfingsten „noch überschaubar“ bleiben werde. „Das braucht sicher – wie in 2020 – zwei bis drei Wochen, bis der Tourismus richtig Fahrt aufnimmt“, spekuliert Hohenreiter. Auffallend sei wie vergangenes Jahr, dass verhältnismäßig viele junge Menschen buchen würden. Ferienwohnungen seien in der Kurstadt am gefragtesten. „Die Buchungsdauer ist recht lang, teils bis zu zehn Tagen.“ Dennoch werden in Tölz laut Hohenreiter nicht alle Häuser am 21. Mai öffnen. „Ein paar wollen die Lage beobachten, da alles inzidenzabhängig ist und viele die Situation fürchten, Gäste wieder heimschicken zu müssen, sollten wir noch einmal eine Inzidenz über 100 erreichen.“ Nicht zuletzt aufgrund der erwarteten Touristen gibt es ab Samstag, 22. Mai, im Tölzer Badeteil eine weitere Test-Station.

In Kochel, der tourismusstärksten Gemeinde, nimmt die Buchungslage laut Bürgermeister Thomas Holz „Fahrt auf“. Von einem „Andrang“ könne man jedoch nicht sprechen. „Auch vor Corona war das vom Wetter abhängig, und die Prognosen für Pfingsten sind nicht sonderlich gut.“ Man merke, dass in Kochel Ferienwohnungen und Camping aktuell beliebt seien. Die Gemeinde sei gerade in Gesprächen mit Rettungsorganisationen, um Testmöglichkeiten zu schaffen. (feb)

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.