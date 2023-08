Aiwanger-Affäre: Parteifreunde wittern Kampagne – „Denke schon, dass das gezielt ist“

Von: Vinzent Fischer, Dominik Stallein

Da war noch gute Stimmung: Am Donnerstag trug sich Hubert Aiwanger ins Goldene Buch Geretsrieds ein – zur Freude auch von Bürgemeister Michael Müller und der Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank.

Die Affäre um ein antisemitisches Flugblatt bringt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger weiter in Bedrängnis. Parteifreunde aus dem Landkreis verteidigen ihn.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Vorwürfe gegen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erschüttern die bayerische Landespolitik. Wegen eines antisemitischen Flugblatts, für das Aiwanger als Elftklässler vom Disziplinarausschuss seiner Schule zur Verantwortung gezogen worden war, bestellte Ministerpräsident Markus Söder für diesen Dienstag gar einen Koalitionsausschuss ein. Hubert Aiwanger streitet die Verantwortung für das Schreiben ab. Am Wochenende bekannte sich sein Bruder als Verfasser des Flugblatts.

Reaktionen auf Aiwanger-Affäre: „Der Inhalt geht gar nicht“

Bei Freien Wählern im Landkreis sorgt das antisemitische Flugblatt für unterschiedliche Reaktionen. „Der Inhalt geht gar nicht, das ist unstrittig“, sagt die Vorsitzende des Kreisverbands der Freien Wähler, Susanne Merk. „Ich distanziere mich in aller Form davon und möchte das auf keinen Fall verharmlosen.“ Allerdings gefällt ihr nicht, dass die von der Süddeutschen Zeitung befragten Zeugen anonym geblieben sind.

Parteifreunde verteidigen Aiwanger: „Habe ihn noch nie etwas Rechtsradikales sagen hören“

Bei solch schwerwiegenden Vorwürfen „muss ich auch mein Gesicht zeigen“. Für Merk gilt daher erst einmal die Unschuldsvermutung. Dass der Bericht so kurz vor der Wahl erschienen ist, „hat schon ein G’schmäckle. Es drängt sich der Verdacht einer gezielten Kampagne auf.“

Nun gelte es, die Hintergründe rund um das Flugblatt „lückenlos“ aufzuklären. „Auf die offenen Fragen muss er jetzt die Antworten geben.“ Merk kennt Hubert Aiwanger seit einigen Jahren als „einen, der gerade raus spricht und der sich traut, seine Meinung zu sagen“. Antisemitische und rechtsradikale Äußerungen habe sie ihn allerdings nie sagen hören.

Josef Niedermaier. © arp

„Der Inhalt des Flugblatts ist ein absolutes No-Go. Er muss die Dinge jetzt gescheit darstellen“, sagt Landrat Josef Niedermaier. Aiwanger müsse jetzt alle Hintergründe zur Entstehung des Textes auf den Tisch legen und Transparenz schaffen. Niedermaier bekennt jedoch, in der Sache dennoch „zwiegespalten“ zu sein. „Solche Parolen, die heute zurecht ein No-Go sind, waren damals allgegenwärtig“, erinnert sich Niedermaier. Hubert Aiwanger sei ein „Mensch mit Kanten. Ich unterschreibe bei Weitem nicht alles, was er sagt, aber ich habe ihn noch nie etwas Rechtsradikales sagen hören“.

Ursula Fiechtner. © Ralf Gerard

„Eine jugendliche Dummheit“ sei das Flugblatt gewesen, findet Ursula Fiechtner. „Das sind Sätze, die zu verurteilen sind. Das hätte er sich nicht erlauben dürfen.“ Dennoch will sie Aiwanger nicht verurteilen. „Manchmal ist in diesem Alter die Ausdrucksweise auch härter“, meint sie. Die Wackersberger Gemeinderätin und Kreisbäuerin vermutet hinter dem Zeitungsbericht eine Kampagne. „In welcher Partei ist denn nichts? Ich denke schon, dass das gezielt ist. Warum taucht das jetzt wieder genau vor der Wahl auf?“, fragt sich Fiechtner. „Die Arbeit, die Aiwanger in den letzten Jahren gemacht hat, ist doch viel wichtiger.“

Kampagne gegen Hubert Aiwanger? „Habe das Gefühl, dass es nicht fair abläuft“

Einen im Wahlkampf bewusst angezettelten Skandal wittert ebenfalls Münsings Bürgermeister Michael Grasl. Dennoch: „Inhaltlich muss das natürlich aufgearbeitet werden, und zwar vor allem von Herrn Aiwanger selbst.“ Grasl ist der Meinung: Vor einer Aufklärung in dieser Sache sollte kein öffentliches Urteil gesprochen werden – „und im Moment habe ich das Gefühl, dass es nicht fair abläuft. Er wird ja öffentlich schon verurteilt.“

Michael Grasl. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Grasl habe Aiwanger als jemanden erlebt, „der Dinge klar anspricht. Deshalb allein ist er aber nicht sofort am rechten Rand anzusiedeln.“ Dass die Informationen über das jahrzehntealte Flugblatt erst jetzt öffentlich werden, macht Münsings Rathauschef stutzig. „Mein Eindruck ist, dass es jetzt rausgekramt wurde, um ihn als Person zu schädigen.“

Geretsrieds Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank plauderte erst am vergangenen Donnerstag mit Hubert Aiwanger. Da besuchte er den Geothermie-Bohrplatz in Gelting, und niemand wusste von den Vorwürfen gegen den Söder-Vize. Frank fühlt sich nicht in der Position, ein Urteil abzugeben. „Das fände ich anmaßend.“ Frank sitzt für die Freien Wähler zwar im Stadtrat, ist allerdings kein Mitglied in der Partei. „Ich mische mich in Dinge ein, die ich beeinflussen kann.“ Bei der Aufregung um Hubert Aiwanger sei das nicht der Fall. Nur so viel sagt Frank: „Das, was in dem Brief steht, ist nicht der Hubert Aiwanger, den ich in den vergangenen Jahren kennengelernt habe.“

