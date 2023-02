Gefiederte Bewohner ziehen ins Tölzer Pater-Rupert-Mayer-Heim

Von: Elena Royer

„Tiere machen Menschen glücklich“, sagt die Einrichtungsleiterin des Heims, Larisa Leitner. © Arndt Pröhl

Das Pater-Rupert-Mayer-Heims in Bad Tölz hat nun allerlei gefiederte Bewohner. die Hühner können auch zu Therapiezwecken eingesetzt werden.

Bad Tölz – Lautes Gackern schallte am Freitag durch den Garten des Tölzer Pater-Rupert-Mayer-Heims (Marienstift). 17 Hühner, vier Gockel und zwei Laufenten sind in ihr neues Zuhause neben dem Seniorenheim eingezogen. „Es ist so schön, unseren Hühnerpalast einweihen zu können“, freute sich Einrichtungsleiterin Larisa Leitner bei einer Feierstunde. „Tiere gehören zum Leben dazu und machen uns Menschen glücklich“, ist sie überzeugt. Die Tiertherapie sei sehr wertvoll für die Bewohner, erklärte die Einrichtungsleiterin. Sie würden gerne mit den Tieren sprechen, sie streicheln oder füttern, so Leitner. „Und sie freuen sich über das Gegacker. Das erinnert viele an ihre Kindheit. Tiertherapie tut jedem gut.“ Bei Palliativpatienten würden die Tiere auch ans Bett geholt. Aus ihrer Erfahrung weiß Leitner auch, dass bei Patienten, die nicht mehr reagieren, Tiere wieder Reaktionen hervorrufen können.

„Tiere machen den Menschen glücklich“

Deswegen ist man im Pater-Rupert-Mayer-Heim froh, diese Art der Therapie nun anbieten zu können. Und in diesem Bereich plant das Heim noch mehr: „Wir wollen einen Sinnesgarten errichten und Zwergziegen holen“, berichtet Leitner. „Das bringt die Leute zusammen.“ Außerdem soll ein Pavillon entstehen, damit die Bewohner die Hühner bei jedem Wetter besuchen können.

Möglich wurde der „Hühnerpalast“, wie die Einrichtungsleiterin den Hühnerstall liebevoll nennt, durch Spenden des Stiftungsrates der Stiftung Marienstift in Höhe von 5000 Euro sowie von Mitarbeitern und Angehörigen. Gebaut hat die schicke Behausung Helmut Leitner, der Haustechniker des Heims. Die Hühner selbst stammen von Alemi Memaj, der eine Ausbildung als Pflegehelfer im Pater-Rupert-Mayer-Heim macht. Er kümmert sich auch um die Hühner.

