Hund läuft einem Jachenauer vors Moped: Fahrer (41) stürzt

Ein Vierbeiner sorgte am Parkplatz des „Alten Forsthauses“ in Bad Tölz für einen Unfall. Der Hund selbst überstand es unverletzt. Für einen Mopedfahrer wurde es schmerzhafter.

Weil ihm ein Hund vors Moped gelaufen war, kam ein Jachenauer am Sonntag zu Sturz. Laut Polizei war der 41-jährige Mann gegen 12.40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Simson auf der Wackersberger Straße in Richtung Bad Tölz unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes des „Alten Forsthauses“ lief plötzlich der Hund auf die Straße.

Das Moped berührte das Tier leicht, der Fahrer stürzte. dabei zog er sich Prellungen und Abschürfungen zu. Während der Jachenauer per Rettungswagen in die Asklepios-Stadtklinik gebracht werden musste, war der Vierbeiner mit dem Schrecken davongekommen. Der Hund gehört einem 50-jährigen Schäftlarner. Das Herrchen hatte das Tier aus dem Auto gelassen und für einen Moment nicht aufgepasst. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

