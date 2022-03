Hunde-Ramadama in Bad Tölz: Positive Überraschung für freiwillige Häufchen-Einsammler

Die Ramadama-Freiwilligen: Camilla Plöckl (li.) mit Jerry, Paul Stumpf mit Lumpi und Steffie Richter mit Benni. © Plöckl

Das ist eine saubere Sache: Die Tölzer Hundehalter haben sich offenbar in Sachen Reinlichkeit gebessert. Dieser Eindruck entstand zumindest beim Hunde-Ramadama.

Bad Tölz – Auf den Tölzer Gassi-Strecken geht es nun sauberer zu – diesen Eindruck hatten zumindest Camilla Plöckl und ihre beiden Mitstreiter, die kürzlich wieder zum jährlichen Hunde-Ramadama aufgebrochen sind.

Dabei sammelten die zwei Frauchen und das Herrchen beim Spazierengehen mit den Haustieren die Hundehäufchen ein, die andere hinterlassen hatten. Die Freiwilligen besuchten vor allem die Orte, die vergangenes Jahr besonders verschmutzt gewesen waren, so wie etwa die Wiesen bei der Eichmühle, auf beiden Seiten der Isar, im Taubenloch und in der Karwendelsiedlung.

Hunde-Ramadama in Bad Tölz: Organisatorin nennt „die schlimmste Wiese überhaupt“

Insgesamt war die Bilanz an nicht weggeräumten Hinterlassenschaften allerdings wesentlich niedriger als im vergangenen Jahr. „Die Hundeliebhaber benutzen offenbar die vielen neuen Toiletten für ihre Tiere“, vermutet Plöckl. „Die schlimmste Wiese überhaupt“ ist laut Plöckl die am Pfarrer-Westermeier-Weg in der Karwendelsiedlung.

Unterstützt wurden die drei Saubermacher von der Tourist-Info, die Getränke und belegte Semmeln spendete. (eg)

