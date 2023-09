„Ich arbeite da, wo andere Urlaub machen“: Günther Wolf fährt mit dem Bus die schönsten Flecken an

Von: Franziska Konrad

Job hinter dem Lenkrad: Der Tölzer Günther Wolf ist seit 28 Jahren Busfahrer. © Pröhl

„Damit’s im Sommer läuft“: In einer Serie porträtiert unsere Zeitung Menschen, die dafür sorgen, dass es im Sommer bei uns läuft. Heute: Der Busfahrer Günther Wolf.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sein Arbeitstag beginnt in der Regel, wenn die meisten noch in den Federn liegen: Dann klingelt der Wecker von Günther Wolf morgens um 4.30 Uhr. Der Tölzer ist seit 28 Jahren Busfahrer. Gerade im Sommer fährt er oft die Buslinie X970, hauptsächlich in den Frühschichten.

Frühschichten von Busfahrer Günther Wolf beginnen oft um 5.30 Uhr

Die beginnen um 5.30 Uhr oder um 6.30 Uhr in Tölz. Das frühe Aufstehen fällt ihm nicht schwer. „Dafür habe ich ja früh Feierabend“, so der 60-Jährige. Gut 15 Minuten vor Schichtbeginn nimmt Wolf seinen Arbeitsplatz gründlich unter die Lupe. Überprüft, ob alles funktioniert. Im Anschluss stellt er sich den Fahrersitz passend ein – dann geht’s los.

Über 18 Stationen fährt der sogenannte X-Bus vom Tölzer Bahnhof, über Wolfratshausen, Geretsried bis nach Starnberg. Im Dezember 2021 wurde besagte Expressbuslinie ins Leben gerufen. Seitdem fährt das Fahrzeug im 20-Minuten-Takt. „Ich war von Anfang an dabei“, erzählt der Tölzer stolz. Er erinnert sich noch genau: Zu Beginn waren die Busse eher noch leer, die Leute mussten sich erst einmal an die neue Verbindung gewöhnen. Heute ist fast jede Runde gut besetzt.

Viele Pendler und Schüler, aber auch Urlauber oder Wanderer fahren mit dem Bus

Wolfs Fahrgäste sind bunt gemischt: In der Früh chauffiert er viele Pendler und Schulkinder, dazu kommen momentan die ein oder anderen Wanderer oder Urlauber. „Auf der Strecke komme ich ja an wunderschönen Flecken vorbei.“ Ein Halt ist zum Beispiel direkt am Seebad in Starnberg. Der nächste genau gegenüber vom Dampfersteg.

„Ich arbeite da, wo andere Urlaub machen.“

Der Tölzer kennt und liebt seine oberbayerische Heimat. Deshalb weiß er auch aus dem Stegreif, welche Sehenswürdigkeiten sich mit „seiner“ Buslinie erreichen lassen: etwa die Flößerstadt Wolfratshausen, das Gedenkkreuz im Starnberger See, wo einst König Ludwig II. den Tod fand, sowie Schauspieler Heinz Rühmanns letzte Ruhestätte auf dem Aufkirchener Friedhof. „Und wenn ich von Geretsried nach Tölz fahre, sehe ich die komplette Alpenkette, bis rein in die Allgäuer Alpen“, schwärmt Wolf. „Ich arbeite da, wo andere Urlaub machen.“

Ursprünglich verdiente er sich sein Geld als Berufskraftfahrer. Aus gesundheitlichen Gründen müsste er jedoch umschulen. Seit Mitte der 1990er-Jahre ist Wolf nun ausgebildeter Busfahrer. Sein Arbeitgeber ist das Busunternehmen Geldhauser aus Hofolding. Dieses bietet neben dem Linienverkehr auch Fernreisen an.

Wolf kommt viel herum - auch in andere Länder

Wolf liebt die Abwechslung, die ihm sein Beruf bietet. Von März bis November ist er viel im Reiseverkehr unterwegs. So lernte er bereits viele Länder, Städte und Mentalitäten kennen. „Das ist einfach toll.“ Er saß schon bei Reisen nach Italien, Schottland und Frankreich hinter dem Steuer. Ein anderes Mal fuhr der Busfahrer hoch bis ans Nordkap in Norwegen. Genauso genießt es der Tölzer aber, zuhause im X-Bus bekannte Strecken zu fahren.

„Da wird es einem nicht langweilig. Es passiert auch immer mal wieder etwas Spannendes“, sagt Wolf augenzwinkernd. Etwa im Sommer 2022, als ein heftiger Sturm den Maibaum in Dorfen mitten auf die Straße fegte. Der Stamm blockierte komplett die Durchfahrt. „Da ging eine Weile lang gar nichts mehr.“ Fast alle X-Busse standen auf einem Fleck. „Das war ein spontanes Busfahrer-Treffen mitten in Dorfen.“

Bald steht für Wolf übrigens wieder ein Wechsel bevor: In wenigen Tagen geht es für ihn für vier Tage nach Prag. „Aber nach jeder Reise freue ich mich, wenn ich wieder zurück in Tölz bin.“

