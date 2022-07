„Ich bin richtig glücklich“: Positive Bilanz von Tölzer „Kanapee Open Air“

15 gelungene Veranstaltungen gab es im Zelt im Rosengarten. Am Montag räumten Wolfgang Ramadan und sein Team auf.

Konzertreihe im Rosengarten

15 Konzerte, gute Resonanz: Veranstalter Wolfgang Ramadan zieht nach seinem „Kanapee Musik Open Air“-Festival in Bad Tölz eine positive Bilanz.

Bad Tölz – Wolfgang Ramadan lehnt sich entspannt zurück, lächelt und sagt: „Ich bin richtig glücklich und total erleichtert.“ Am Vorabend hat mit dem Auftritt der Band „Wedaleichdn“ die letzte Veranstaltung des „Kanapee Musik Open Air“-Festivals im Tölzer Rosengarten stattgefunden. Gerade haben Ramadan und sein Team die Aufräumarbeiten beendet. „Wir hatten ein super Publikum und eine super Unterstützung. Und ich habe ein super Team.“ Dazu kommt, dass heuer mit gut 3700 Zuschauern einige mehr da waren als im vergangenen Jahr. „Und das, obwohl wir heuer zehn Veranstaltungen weniger hatten“, sagt Ramadan.

16 Kabarett- und Musikabende mit renommierten Künstlern wie Luise Kinseher, Martina Schwarzmann, Evelyn Huber oder Han’s Klaffl waren geplant, nur eine Veranstaltung musste abgesagt werden. „Heissmann & Rassau“ konnten wegen Krankheit nicht auftreten. Dass das Festival, das zum zweiten Mal stattfand, ein Erfolg werden würde, daran hatte der Ickinger im Vorfeld doch einige Zweifel gehabt. Der Vorverkauf lief schleppend (wir berichteten). Nur für Martina Schwarzmann habe es mehr Anfragen als Plätze gegeben. Für ihren Auftritt wurde dann auch die volle Kapazität von 600 Plätzen bestuhlt. Ansonsten beschränkte sich Ramadan auf 300 Plätze. „Und die waren fast immer voll. Viel läuft mittlerweile über die Abendkasse.“ Ausreißer nach unten war mit rund 90 Zuschauern Matthias Kellner. „Dabei ist er einer der fleißigsten und talentiertesten Musiker, die ich kenne“, sagt Ramadan. Weil er aber so fleißig ist, spiele er eben viel in der Gegend, erklärt der Ickinger den überschaubaren Zuspruch. Diejenigen, die da waren, erlebten aber ein grandioses Konzert.

Ein Testballon sei der Abend mit „Volxgesang“ gewesen, bei dem mit dem Publikum gesungen wurde. „Die Idee hat mir gefallen“, sagt Ramadan – und auch an diesem Abend strömten rund 200 Leute in den Rosengarten. Beim Benefizkonzert kamen 2000 Euro an Spendengeldern für die Ukrainehilfe im Landkreis zusammen.

„Es war wirklich richtig idyllisch“

Anders als bei der Premiere vor einem Jahr, als das Publikum mitunter bei acht Grad und Regen zitterte und das Zelt am ersten Abend wegen Unwetters evakuiert werden musste, hielt das Wetter dieses Mal. „Wir hatten nur einen Regentag“, sagt Ramadan. „Ansonsten war es wirklich richtig idyllisch.“

Aufregung gab es trotzdem am Anfang. Als der Vorverkauf begann, wurde die Internetseite gehackt. „Sie ist einfach zusammengebrochen“, sagt Ramadan. Die Folge waren unzählige Buchungen, die nicht mehr zugeordnet werden konnten. „Wir mussten herausfinden, wer was gekauft hatte“, sagt Ramadan. Tagelang wurde gearbeitet, um Ordnung ins Chaos zu bringen und Doppel- oder Dreifachbuchungen irgendwie zu regeln.

Viel Unterstützung, Lob und Dank

Danach ging es nur noch bergauf. Dankbar ist Ramadan für die finanzielle Unterstützung, die er erfährt. Für das Festival gibt es Mittel aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“, der Freistaat fördert ebenfalls. Und auch Tölzer Stadtrat und Bürgermeister hätten die Kulturförderung „auf stabile Beine gestellt“, sagt der Ickinger. Es gebe einen durchaus nennenswerten Kulturetat, dessen Mittel gerecht auf die Veranstalter verteilt worden seien. „Ohne das würde es nicht gehen“, sagt Ramadan. Wenn die Coronazeit etwas Gutes gebracht hat, „dann das, dass wir Freie plötzlich auf dem Schirm der Politiker sind“, sagt der Ickinger.

Viel Unterstützung gab es aber auch wieder vom Publikum. Es gebe Gäste, die Karten für alle 15 Veranstaltungen kauften. Ein Ehepaar aus Wasserburg, das an vielen Abenden da war, brachte Ramadan zudem jedes Mal ein Tragl Bier mit. Und er bekommt Mails mit Lob und Dank. Im Gegenzug habe er auch „einiges an Schuld abgearbeitet“, sagt er und lacht. Treue Abonnenten seiner Kulturreihen, die in der Coronazeit auf eine Erstattung verzichteten, durften sich nun beispielsweise über Freikarten freuen.

Gibt es eine Neuauflage im kommenden Jahr? „Wir wissen ja jetzt, wie es geht“, sagt Ramadan und lächelt. Außerdem sei sein Motto: „Kunst und Kultur hält die Welt im Gleichgewicht.“ Und wenn dann nicht alle Kulturveranstalter aus Angst vor neuen Corona-Auflagen im Herbst gleichzeitig im Juni und Juli ihre Veranstaltungen planen, sei es sicher auch für alle etwas leichter, ergänzt der Ickinger. Mittelfristig, ist er überzeugt, „kann Tölz zum kulturellen Mittelpunkt im Oberland werden“.

