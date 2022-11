Tölzer Kindergartenkinder bereiten sich auf Sankt Martin vor

Von: Felicitas Bogner

Die bunten Laternen sind schon parat (v.li.): Michl, Cecilia, Marlene, Jossi, Rosalie, Anna und Jasmina haben die vergangenen Tage fleißig gebastelt. © arp

Die Kinder des evangelischen Kindergartens Arche Noah in Bad Tölz bereiten sich seit Tagen auf den St.-Martins-Umzug vor. Das Fest hat viele pädagogische Vorteile.

Bad Tölz – „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne...“ – in vielen Kindergärten im Tölzer Land schallen einem derzeit dieses und viele andere Lieder über das bevorstehende Fest entgegen. Kein Wunder: Am 11. November ist St. Martin. Da muss der Text freilich sitzen, wenn sich die funkelnden Martinszüge durch die Straßen der Kurstadt schlängeln. Dass für diesen Lichterzauber jedoch auch viele weitere Vorbereitungen nötig sind, wissen die Kinder des evangelischen Kindergartens Arche Noah zu gut. Gemeinsam mit den Erziehern sind sie seit vielen Tagen schon fleißig am Basteln und Backen.

Ihre Laternen haben alle Kinder bereits fertig. „Das war ganz schön viel Arbeit. Wir haben bestimmt drei Tage lang dafür gebastelt“, sagt die fünfjährige Cecilia und hält eine blau-schwarze Fledermaus-Laterne voller Stolz nach oben. „Nur beim Vormalen der Fledermaus haben die Erwachsenen ein bisschen geholfen. Alles andere habe ich gemacht.“ Dann erklärt Anna (4): „Bei den Sonnenkäfer-Laternen mussten wir viele Schichten machen und bei jeder Schicht warten, bis der Kleber getrocknet ist.“ Die Wahl der Motive war vorgegeben. „Meine Lieblingstiere sind eigentlich Schmetterlinge, aber weil ich in der Sonnenkäfergruppe bin, haben wir solche Laternen gemacht“, meint Anna. Dieser Wahl kann die Vierjährige trotzdem etwas abgewinnen. „Die Käfer haben auch sehr schöne Flügel mit Punkten“, sagt sie und hüpft mit der Laterne fröhlich umher.

Kinder werden schon seit einigen Wochen auf Sankt Martin vorbereitet

„Die Kinder werden schon seit einigen Wochen auf das Fest vorbereitet“, erklärt die Kindergartenleiterin Edith Schwaighofer. „Mit St.-Martins-Geschichten beginnt man eigentlich schon im Krippenalter. Das Thema bietet sich sehr gut an, um es altersgerecht zu übermitteln“, sagt Schwaighofer. Die Kinder würden Lieder singen, in einem sogenannten Erzähltheater die Geschichte vom heiligen Martin erfahren und viel über das Teilen lernen. „Das ist pädagogisch betrachtet einer der wichtigsten Aspekte.“

Martinsgänse aus Ölteig backt (v. li.) Barbara Habla mit Hanna, Chris, Samira und Rachel. © arp

Miteinander zu teilen, das üben die Kinder auch mit den selbst gebackenen Martinsgänsen. Barbara Habla bereitet in der Küche mit allen Gruppen duftendes Gebäck aus einem Öl-Quarkteig vor. Die Kleinen stechen Herzen und Gänse aus dem klebrigen Teig aus, bevor das Gebäck mit Eigelb bepinselt wird und in den Ofen kommt. „Ich habe zu Hause mit meinen Eltern schon mal für Weihnachten Plätzchen gemacht. Aber Martinsgänse habe ich noch nie gebacken“, berichtet die vierjährige Hanna, während sie mit einem Kürbiskern ein ausgestochenes Gänseplätzchen verziert. „Ich habe gestern auch schon ein Stück Schokolade mit meinem kleinen Bruder geteilt“, berichtet Anna ganz aufgeregt. „Eigentlich darf er keine Schokolade essen, aber die mag einfach jeder“, betont das Mädchen überzeugt.

Worauf kommt es beim Laternebasteln an? Das erklären Michl (re.) und Rosalie. © arp

Ein weiteres Thema, welches sich anlässlich des Novemberfestes bei den Kindern pädagogisch gut platzieren lasse, ist laut Schweighofer „Licht ins Dunkle bringen“. In Zeiten wie diesen ein wichtiges Zeichen. „Das kommt bei den Kindern wirklich gut an. Auch im Dunklen ihr Licht mit anderen zu teilen.“ Dies sei für die meisten Kinder ohnehin der absolute Höhepunkt am St.-Martinsfest. „Wenn alle am frühen Abend mit ihren Laternen durch die Straßen ziehen, ist das immer aufregend“, berichtet Schwaighofer. Das gelte für Klein und Groß gleichermaßen. „Bei dem Laternenumzug kommen bei vielen Eltern auch immer die eigenen Kindheitserinnerungen hoch. Es ist toll, dass wir heuer das Fest wieder mit allen gemeinsam begehen können.“ Denn in den vergangenen beiden Corona-Jahren durften die Eltern nicht beim Kindergarten-Umzug teilnehmen, erinnert sich die Pädagogin.

Laternenumzüge finden in kleinen Gruppen statt

Die Laternenumzüge würden heuer in kleinen Gruppen abgehalten. „Früher sind wir mit dem ganzen Kindergarten losgezogen. Aber wir haben im Team beschlossen, dass die einzelnen Kinder mehr von dem Fest und dem Sinn dahinter haben, wenn sie in kleinen Grüppchen unterwegs sind. Bei einem großen Event mit knapp 90 Kindern geht vieles unter“, erklärt Schwaighofer. Auch wenn der St.-Martins-Tag erst am 11. November ist, sind dieser Tage schon die Kinder der Arche Noah durch die Straßen in Bad Tölz gezogen. „Wir brauchen ein paar Tage mehr, wenn wir den Umzug in Gruppen machen. Noch dazu wollen wir den Eltern die Möglichkeit lassen, mit ihren Familien am 11. November am großen Umzug der Stadt teilzunehmen, daher sind wir ein paar Tage früher dran“, so die Einrichtungsleiterin.

Ob beim kleinen Umzug mit den Kindergartenfreunden, dem großen Umzug der Stadt oder ganz privat mit den Eltern: Die Kinder der „Arche Noah“ sind jedenfalls sowohl mit ihrer Laterne als auch thematisch und kulinarisch bestens für den Sankt-Martins-Tag gewappnet.

