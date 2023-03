„Ich war immer Spielmacher“: Hermann Forster blickt auf 18 Jahre als Kämmerer der Stadt Bad Tölz zurück

Von: Christoph Schnitzer

Teilen

„Ich bin in Tölz geboren, war hier in der Schule und bin hier zum Tanzen fortgegangen. Tölz war immer mein Fokus. Das ist meine Stadt.“ Der Tölzer Kämmerer Hermann Forster ist in Pension. Seit 1991 arbeitete er im Rathaus. © cs

Hermann Forster war knapp 20 Jahre lang der Kämmerer der Stadt Bad Tölz. Nun geht der 63-Jährige in den Ruhestand. Er blcikt auf bewegende Jahre zurück.

Bad Tölz – Sie sind die Herren über das Geld und haben in Bad Tölz immer eine herausragende Rolle gespielt: die Kämmerer. Gerade einmal vier Personen haben ein ganzes Jahrhundert Stadtgeschichte geprägt und die Wünsche ihrer Bürgermeister und Stadträte bezahlbar gemacht. Nach Franz Xaver Rottenfußer, Heinrich Rath und Hugo Zimmert war es gut 18 Jahre lang Hermann Forster, der die Finanzen der Kreisstadt in Ordnung hielt. Forster verstand sein Amt immer auch als Visionär und Gestalter über die Ressortgrenzen hinweg. Zum 31. März geht der 63-Jährige in den Ruhestand. Ein Gespräch mit einem, der mit sich im Reinen ist.

Herr Forster, 531 Spiele als Fußballer für denselben Verein. Damit sind Sie in der Ewigen-Liste des SV Bad Heilbrunn immerhin auf Platz 16. Waren Sie Verteidiger oder Angreifer?

(Wie aus der Pistole geschossen): Immer Spielmacher, Mittelfeld, Zehner.

Kann man daraus auf Ihren Job als Kämmerer Rückschlüsse ziehen?

Viele sagen schon, dass das möglich ist. Man ist zuständig, dass gestaltet wird und dass das Spiel läuft. Das war auch im Job immer so.

Sechziger oder Bayern-Fan?

FC Bayern. Andernfalls müsste man schon sehr leidensfähig sein...

...wie Ihr Landsmann Martin Bachhuber?

Es gibt viele, die mit Akribie Sechziger sind. Auch einer meiner zwei Buben. Der Jüngere ist Bayern-Fan, den Älteren hat mir der Martin bei einem Urlaub umgedreht. Und ich habe rein gar nichts dagegen machen können.

Kämmerer der Stadt Bad Tölz wolte eigentlich Schreiner werden

Ist für den Bayern-Fan und Kämmerer der Manager Uli Hoeneß irgendwo ein Vorbild gewesen?

Naja, das ist schon eine andere Dimension. Ich glaube aber eher nicht (überlegt). Vielleicht von der Durchsetzungsstärke und dem Willen.

Was wollte der kleine Hermann mal werden?

Schreiner. Weil es der Vater auch war. Bis mich mein Weg mehr oder weniger zufällig aufs Gymnasium führte.

Zufällig?

Die Lehrerin wollte das. Ich hatte gute Noten. Am Gymnasium war ich dann eher mittelprächtig und am Anfang ein richtig fauler Hund. Das änderte sich zum Abitur hin.

Was war der Schnitt?

1,9. Mathe und Wirtschaft waren schon immer meine Themen, Sprachen eher weniger.

Wie ging es weiter?

Ich bin eines von sechs Kindern. Bei uns war’s Geld nicht daheim. Ich habe nach der Bundeswehr in Lenggries beim Finanzamt ein Fachhochschulstudium zum Diplomfinanzwirt absolvieren können.

Apropos Bundeswehr: Hat Ihnen das was gebracht?

Man hat gelernt, aufeinander zu schauen. Auch wenn es viel Leerlauf gab: Ich möchte es nicht verteufeln. Es gab natürlich auch Schmarrn. Ich erinnere mich an eine NATO-Übung. Beim Essen gab es plötzlich Alarm. Alle mussten die Gasmasken aufsetzen und durften die herrlich duftenden und dampfenden Spaghetti während des ganzen Alarms nur anschauen. Der einzige (grinst), der essen durfte, war ich. Ich war nämlich Ordonnanz.

Was kam danach?

Finanzamt in Miesbach bis 1990 und dann ein Jahr in Tölz. Da saß ich ungefähr dort, wo heute das Planetarium ist, in der Rechtsbehelfsstelle. Das war später ganz hilfreich. Um Karriere zu machen, hatte ich die Wahl: weggehen, zu einer Kommune gehen oder Steuerberater. Und dann war in Tölz die Stelle eines Steuerstellenleiters ausgeschrieben. Ich musste mich erst im Finanzausschuss vorstellen, dann beim Kämmerer Hugo Zimmert, der gerade das Jahrhundertprojekt Krankenhaus-Finanzierung abwickeln musste. So fing es an.

Forster hat vier Tölzer Bürgermeister erlebt

Sie haben vier Bürgermeister erlebt. Charakterisieren Sie sie bitte?

Bei Albert Schäffenacker war ich ja noch im zweiten Glied. Ein Kumpeltyp, ein wirklich netter Mensch. Für das Amt vielleicht zu gutmütig. Josef Niedermaier hat mich am meisten gefördert. Er war immer schon der Macher. Eine wahnsinnig schnelle Auffassungsgabe. Das hat keine paar Monate gedauert und er hat bei den Finanzen echt mitreden können. Er ist heute noch der Allesversteher. Eines der Hauptprojekte war die Krankenhausprivatisierung. Da hat man ihn schon gebraucht. Der Janker Josef war sehr klar und strukturiert. „Fertig ist der Tanz“, war immer sein Spruch, wenn er einen Entschluss gefasst hatte. Er hat mich machen lassen. Das war seine große Qualität, dass er seine Leute hat arbeiten lassen. So sind Christian Fürstberger und ich geworden, was wir sind. Und er ist dahinter gestanden.

Das hat zu Vorwürfen geführt, dass manche gesagt haben: Wer ist überhaupt der Bürgermeister?

Richtig. Man hätte das ausnützen können. Aber wir waren schon loyal. Er hat einfach einen anderen Arbeitsstil gehabt. Das Vornedranstehen hat er nicht gebraucht. Ihm ist es um die Sache gegangen. Dann rutscht man halt in so Großprojekte wie den Eisstadionbau hinein. Da stand ich ganz vorne. Noch etwas: Josef Janker war nie nachtragend. Ingo Mehner kenne ich am kürzesten. Er ist, möchte ich mal sagen, sehr gerne Bürgermeister. Er lebt dieses Amt. Ihm ist Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig. Das war Josef Janker beispielsweise wurscht. Mehner ist stark in der Parteipolitik verhaftet. Das war Janker überhaupt nicht. Ich würde meinen, dass Mehners politischer Weg mit dem Tölzer Rathaus noch nicht zu Ende ist.

Sie sind seit 2005 Kämmerer. Warum Tölz und nicht Penzberg mit der Firma Roche oder Geretsried oder Wolfratshausen?

Tölz war immer schon meine Stadt. Hier bin ich geboren, hier war ich in der Schule und hier bin ich zum Tanzen fortgegangen. Wenigstens, als es noch ein Nachtleben gab. Mein Fokus war immer Tölz. Bei Unternehmen wie Roche kannst du als Kämmerer nichts steuern. Entweder gibt es Begehrlichkeiten wegen der hohen Gewerbesteuer vom Stadtrat oder du hast wegen Gewerbesteuer-Rückzahlungen ein riesiges Haushaltsloch. Da läufst du als Kämmerer immer nur hinterher. Tölz war anders. Eine gewachsene Stadt, in der schon auch charismatische Leute leben. Da gibt es wirklich interessante Personen. Weil du nie aus dem Vollen schöpfen konntest, hast du kreative Lösungen schaffen müssen.

Sie leben in Bad Heilbrunn. Sind Sie Tölzer oder Heilbrunner?

Beides! Und das geht. In Heilbrunn bin ich aufgewachsen und war lange Fußballvorstand. Wir spielen übrigens (grinst) derzeit ein beziehungsweise zwei Klassen höher als die Tölzer.

Das Wort Identität ist schwierig. Aber haben wir Tölzer in den vergangenen Jahren etwas von unserer Eigenart und unserem Wesen verloren?

Da stecke ich selbst zu sehr drin, um das objektiv sagen zu können. Der Bevölkerungszuwachs hat aber sicher etwas geändert. Kleinere Gemeinden können ihre Traditionen leichter bewahren. Tölz war immer offen. Das Bier, die Flößer, das Jod, Moralt, die Amerikaner: Es gab immer Einflüsse von außen. Aber es stimmt schon. Einen Spruch wie „Tölzer für Tölz“ wie für den Eissport, das gibt es jetzt weniger. Alles ist ein bisschen verwässert worden.

Erster großes Projekt: krankenhaus-Privatisierung

Was waren in der Rückschau die drei großen Projekte des Kämmerers Forster?

Das erste war noch zusammen mit Hugo Zimmert klar die Krankenhaus-Privatisierung. Das war eine der wichtigsten Entscheidungen für Tölz. Wie sich die Klinik entwickelt hat, die Medizin, die Finanzen. Tölz hat seit 20 Jahren kein Defizit mehr zu tragen und es ist eine sehr gute Klinik geworden. Das zweite Projekt war die Entwicklung der Flinthöhe mit dem Sportpark, dem Eisstadion und in der Folge mit Einrichtungen wie dem Bergwachtzentrum und der Jugendherberge. Das ist fast einmalig in Bayern. Nach dem Weggang der Amerikaner hat man ja den Wegfall von Arbeitsplätzen und Kaufkraft befürchtet. Und jetzt muss man staunen, was sich entwickelt hat und was für Potenzial drinsteckt, wenn erst die Nordspange da ist und Lettenholz und Flinthöhe zusammenwachsen. Der dritte Höhepunkt ist die Kommunale Sozialplanung, die wir unter Janker installiert haben und die uns in der ersten Flüchtlingskrise 2015 wahnsinnig geholfen hat. Man muss schon sagen, dass der Sozialplaner Armin Ebersberger ein echter Glücksfall für Tölz war. Dass wir heute auch ein Mehrgenerationenhaus als eigenständige Einrichtung haben, das alles war ein Meilenstein.

Was fällt bei Ihnen unter die Kategorie Fehler?

Es ist eher ein Ärgernis. Dass wir mit Anton Hoefter nicht weitergekommen sind. Es gab wirklich viele Gespräche und Versuche. Ich glaube, die Stadt hat sich nichts vorzuwerfen und hat der Jod AG viel zugestanden. Man denke nur an Wohnbebauung im Herderpark und an der Wilhelmstraße. Mit dem Geld wurden Defizite gedeckt, aber eine Weiterentwicklung gab es nicht. Bis es dann wieder zum Bruch gekommen ist und wohl eine Entwicklung wie in Bad Heilbrunn, also ein Verkauf, vorgezeichnet ist. Aber ich muss zugeben: Da hätte ich schon auch den Anspruch an mich selbst gehabt, dass da etwas vorwärts geht.

Trauen Sie sich, was zum Thema Bichler Hof zu sagen? Die Nachwehen sind ja heute noch deutlich im Umgang mit den Grünen zu spüren.

Grundsätzlich ist zu wenig miteinander geredet worden. Das hätte nicht passieren dürfen. Da standen sich halt die Sturheit von Josef Janker und Franz Mayer gegenüber. Gewinner hat es keinen gegeben. Die Nachwehen merkt man mittlerweile nicht mehr so, nachdem die, nun ja, Reizfaktoren nicht mehr da sind. Grundsätzlich glaube ich schon, dass der Bichler Hof Tölz gut getan hätte.

Sie haben einmal die Pläne für ein neues kommunales Bad an der Bockschützstraße vorangetrieben?

Das war damals kein Fehler. Aus heutiger Sicht, mit dem ganzen Energiethema, können wir froh sein, dass wir es nicht haben. Finanziell wäre es ein Drahtseilakt geworden. Und mit der Corona-Zeit vermutlich eine Katastrophe. Vielleicht entsteht ja jetzt auf der Flinthöhe mit dem Ausbau des Hallenbads etwas Nettes.

Sind Sie je von einem Bürger gelobt worden?

(Überlegt). Ja, das ist vorgekommen. Aber das Lob ist dir nicht nachgelaufen. Aber geschimpft worden bin ich auch nicht viel. Und im Übrigen war das mein Job.

Gibt es eigentlich lustige Anekdoten?

Ich bin nicht wie mein Vorgänger Hugo Zimmert mal von einer Bürgerin angerufen worden, die einen Kammerjäger suchte. Aber ich erinnere mich an meine Anfangszeit, als ich von Amts wegen zum alten Hillerbrand geschickt wurde. Und der hat mich, weil er irgendwelche Händel wegen einer Gartenhecke mit der Stadt hatte, wie einen Schulbub stehen lassen.

Da passt die Frage gut: Ist das Verhältnis zwischen Bürger und Rathaus in Ordnung?

Das passt aus meiner Sicht schon. In den Bereichen, in denen der Bürger viel mit der Stadt zu tun hat, Meldeamt, Friedhof, Standesamt und so weiter, da gibt es viel Anerkennung. Die Ansprüche werden natürlich größer. Unterwürfig kommt heute keiner mehr herein. Aber viele sind anständig und hilfsbereit. Und bei den Vereinen braucht sich auch keiner beschweren. Was Sportstätten, Eissport, Fußball und Musikschule betrifft: Da haben wir schon viel auf die Beine gestellt. Das sind auch alles Tölzer Bürger.

Stadt Bad Tölz hat aktuell 15 Millionen Rücklagen

Sie hinterlassen also ein wohlbestelltes Haus?

Ich denke schon. Das kann man an Zahlen festmachen. Wir haben 15 Millionen Rücklagen. Vor 20 Jahren waren es 2. Die Verschuldung beträgt exakt 8 Millionen wie vor 20 Jahren. Dafür haben sich die Gewerbesteuereinnahmen potenziert, von 3,5 auf 14 Millionen. Damals hatten wir keinen Krippenplatz, jetzt 108. Die Stadt besitzt und verwaltet selbst 360 Wohnungen. Andere haben das längst ausgelagert.

Bleiben Sie Tölz erhalten?

Ich werde in einem Minijob die Stadt weiter beim Management der städtischen Beteiligungen vertreten. Da ist ein Finanzer wichtig.

Und worauf freuen Sie sich jetzt im Ausstand?

Auf mehr Zeit für Freizeitaktivitäten. Das ist bisher zu kurz gekommen. Ich freue mich auf meinen Enkel, der gerade neun Monate alt ist, und hoffe, dass da noch mehr kommen. Ansonsten: Berggehen, Skifahren, Tennis, Radlfahren und am Fußballplatz herumstehen. (Das Gespräch führte Christoph Schnitzer)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.